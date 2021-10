IFL Science iskopao je znanstveni rad iz 2014. dosadnog naziva „Subkutealno ubrizgavanje žive“, iza kojeg se krije uistinu bizaran slučaj tinejdžera koji si je ubrizgao živu. Želio je postati Wolverine, ili barem mutant Mercury iz franšize X-Man, no umjesto u Xavierovoj školi za darovite, prilično očekivano, završio je u bolnici.

Nesuđenog mutanta liječnici su zaprimili s višestrukim velikim čirevima na podlakticama koji nisu nestali ni nakon dva mjeseca. Osim ogromnih lezija, djelovao je zdravo. Bez osobitih povoda, liječnici su posumnjali na zloupotrebu tvari, jer ubrizgavanje koječega u bicepse, koliko god glupo djelovalo, i nije toliko nečuveno.

Pustio i da ga grizu paukovi...

No, što je klinac zapravo napravio otkriveno je tek kada je prebačen na odjel psihijatrije. Tamošnji su specijalisti otkrili kako je pacijent gledao film "X-Men Origin: Wolverine", a kako navode u znanstvenom radu, jako mu se svidio lik Mercury pa si je ubrizgao živu kako bi postao nalik na nju ili na Wolverina.

Doduše, psihijatri očito nisu baš istražili Marvelovu franšizu s obzirom na to da se lik Mercury, tinejdžerica koja je sastavljena od metala (i ima sposobnosti nalik onima T-1000 iz Terminatora 2) ne pojavljuje u filmovima, nego u stripovima. Ipak, usprkos njihovu nepoznavanju stripovskog svijeta, liječnici su itekako uspješno pomogli mladiću.

Otkrili su i kako je klinac puštao paukovima da ga grizu (valjda se nadao crossoveru Spidermana i Wolverina), no to im je bio manji problem s obzirom na to da je rendgen otkrio živu na više mjesta u njegovim rukama. Živa je otkrivena i u urinu, no srećom, mladić ju je ubrizgao samo pod kožu, a ne i u krvotok.

Tijekom operacije, pažljivo su zarezali lezije te su otkrivena "hemoragijska i nekrotična područja sa sjajnim kuglicama žive", navodi se u radu. Nakon uklanjanja žive i odumrlog tkiva, pacijent je pušten na kućnu njegu.

Koliko je zapravo imao sreće, najbolje pokazuje napomena liječnika kako je „ovaj slučaj neobičan jer je većina ubrizgavanja žive povezana s pokušajima samoubojstva“.

Začudilo ih je to što je mladić inače psihički zdrav i stabilan. „Iznenađujuće, nije imao drugih psihijatrijskih problema te ima normalan kvocijent inteligencije“, zaključili su.