TVRDI DA JE POSTAO GAY ZBOG TABLETA: ‘Nikad nisam imao takvih sklonosti, no nakon nesreće…’

‘OK, kao mlađi sam bio znatiželjan, ali…’, kaže mladić koji je zbog svega prekinuo i sa curom.

Scott Purdy tvrdi da je bio punokrvni heteroseksualac i da ništa nije volio više od žena sve dok nije počeo piti Pregabalin, lijek protiv bolova nakon što je polomio stopalo u go-kart nesreći, ranije ove godine. No odjednom se sve promijenilo.

“Primijetio sam da mi je libido za žene nestao i da sam želio mušku pažnju. U tom trenutku sam imao djevojku već nekih šest mjeseci. Nikad nisam bio zainteresiran za muškarce. Dok sam bio mlađi, bio sam znatiželjan, ali…” ostavio je rečenicu nedovršenu i nastavio:

“Nekoliko tjedana nakon što sam počeo uzimati tablete, okrenuo sam se i rekao joj da mi više nije fizički privlačna. Znala je da pijem pregabalin. Rekao sam joj ‘nisam posve siguran što mi se događa’ i rekao joj da ‘mi se sviđaju muškarci i da ne mogu biti više s tobom. Imala je razumijevanja, koliko je moguće u takvoj situaciji” prenosi Unilad.



Ovaj 23-godišnjak iz britanskog okruga Lincolnshire tvrdi da Pregabalim pije zbog bolova, no taj se lijek prepisuje za epilepsiju i generalni anksiozni poremećaj i to kod pacijenata kod kojih druge terapije nisu učinkovite. Među nuspojavama je i pad libida, no promjena seksualne orijentacije nije. Ni te tablete niti i jedne tablete ikad, no Scoott ustraje u priči.

Njega to što je postao gay ne brine, nego samo želi podići svijest.

“Samo želim da ljudi znaju za ovo. Ako netko dobije recept za ovaj lijek, trebao bi znati što mu sve može učiniti. Trebalo mi je neko vrijeme da shvatim što se događa. Prestao sam ga piti nekoliko tjedana i žudnja za muškarcima je nestala”, kaže Scott no ubrzo je nastavio piti tabletice.

“Jako sam sretan. Želim ih nastaviti uzimati jer se osjećam zadovoljno vlastitom seksualnošću. Osjećam se otvoreno. To je bilo oslobađajuće” zaključuje Scott.