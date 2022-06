Spolno prenosive bolesti smatraju se bolestima od javnozdravstvenog značaja jer ne utječu samo na spolno zdravlje oboljelih, već i na njihove kontakte te na reproduktivno zdravlje. Ako se infekcije ne liječe, može doći do komplikacija koje na kraju utječu na plodnost jer dolazi do otežanog začeća i nemogućnosti ostvarivanja željenog roditeljstva.

Ako ste se našli u situaciji u kojoj ste se mogli zaraziti spolno prenosivim infekcijama, način da saznate imate li spolno prenosivu infekciju je da se testirate. Testiranjem se rano otkrivaju infekcije i liječenje može biti uspješnije te spriječiti ili smanjiti moguće komplikacije bolesti i s time omogućiti duži i kvalitetniji život, ali i spriječiti širenje infekcije na druge.

Što je važno napraviti ako osoba dođe u situaciju da bude izložena riziku za neku infekciju, ako ima rizičan spolni odnos bez zaštite i slično ili primijeti simptome neke spolno prenosive infekcije, u razgovoru nam je pojasnila prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., voditeljica Odjela za HIV, krvlju i spolno prenosive infekcije iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Razlozi za testiranje

NET.HR: Zašto je važno testirati se na spolno prenosive bolesti?

DR. NEMETH BLAŽIĆ: Razlog za testiranje na spolno prenosive bolesti (SPB) je pojava nekog od simptoma SPB ili nezaštićeni spolni odnos s partnerom kojemu je dijagnosticirana neka SPB ili nezaštićeni spolni odnos izvan trajne, uzajamno vjerne veze, odnosno izvan trajne veze, a posebno se preporučuje u sljedećim situacijama:

Prilikom započinjanja nove veze jer ne znate s kime je vaš budući partner/partnerica imao odnose. Testiranjem prije početka nove veze štitite svog budućeg partnera/partnericu i sebe.

2. Ako planirate trudnoću, preporučljivo je testirati se na SPB jer izostanak simptoma neke SPB ne znači da njome niste zaraženi (primjerice hepatitisi B i C ili HIV), a neke od njih mogu se prenijeti s majke na dijete prilikom porođaja i dojenja.

3. Ako ste imali nezaštićeni spolni odnos s nepoznatom osobom (primjerice usputni partner, avantura) uputno je testirati se na SPB.

4. Ako ste primijetili simptome neke SPB kao što su promijenjen iscjedak, učestalo mokrenje ili peckanje pri mokrenju ili promjena na sluznici spolovila. U slučaju pojave simptoma SPB treba se testirati i partner /partnerica kako bi se oboje mogli liječiti ako za to postoji potreba.

Gdje se može obaviti testiranje?

NET.HR: Gdje se sve u Hrvatskoj mogu obaviti testiranja na spolno prenosive bolesti?

DR. NEMETH BLAŽIĆ: U zavodima za javno zdravstvo i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ( HZJZ ) može se besplatno i anonimno (i bez uputnice) testirati na HIV te virusne hepatitise B i C u centrima za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje odnosno Savjetovalištima za HIV i spolno zdravlje u osam gradova u Hrvatskoj (Rijeka, Pula, Zadar, Split, Dubrovnik, Osijek, Slavonski Brod, Zagreb). U nekim savjetovalištima se može testirati i na sifilis.

Besplatno testiranje na HIV, hepatitis B i C, sifilis klamidijsku infekciju i gonoreju moguće je obaviti i u Klinici za zarazne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Također, anonimno i besplatno se može testirati u centrima za testiranje u zajednici koji surađuju sa zdravstvenim ustanovama na nekoliko lokacija, primjerice u Zagrebu u CheckPoint centru Zagreb (Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa - HUHIV), centru za testiranje u udruzi Iskorak, zatim u Rijeci u udruzi Hepatos Rijeka, u Splitu u udruzi HELP i udruzi Hepatos.

Adrese, radna vremena i kontakte može se pronaći u tražilici zdravstvenih usluga u web i mobilnoj aplikaciji Spolno zdravlje (http://spolnozdravlje.hr/ ).

Testiranje brzim testovima na HIV moguće je uz plaćanje i u nekoliko stomatoloških ordinacija u Zagrebu.

Testiranje na klamidiju

Voditeljica Odjela za HIV, krvlju i spolno prenosive infekcije iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Tatjana Nemeth Blažić objasnila nam je gdje se muškarci i žene mogu testirati na klamidiju.

DR. NEMETH BLAŽIĆ: Testiranje na klamidiju žene mogu obaviti u ginekološkoj ordinaciji kod izabranog ginekologa ili uz liječničku uputnicu tako da na HZJZ ili neki od zavoda za javno zdravstvo donesu uzorak obriska vrata maternice koji uzima ginekolog.

Muškarci testiranje na klamidiju mogu uz uputnicu liječnika obiteljske medicine obaviti kod dermatovenerologa ili urologa ili u županijskim zavodima za javnom zdravstvu te HZJZ-u. Ako se testiranje provodi na HZJZ-u, uzorak urina ili ejakulata mogu osobno donijeti na HZJZ dok se obrisak uretre isključivo uzima u Zavodu.

U Zagrebu se muškarci uz preporuku specijalista mogu testirati na neke spolno prenosive bolesti (klamidiju, sifilis, gonoreju, HIV i virusne hepatitise) i u Popodnevnoj Klinici u Klinici za zarazne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ - za osobe sa zdravstvenim osiguranjem usluga je besplatna, uključuje i liječenje onima kojima je potrebno, uputnica nije potrebna.

Testiranje na HPV

Epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Tatjana Nemeth Blažić objasnila nam je i gdje se muškarci i žene mogu testirati na HPV te u kojoj dobi je preporučljivo redovito krenuti s testiranjem.

DR. NEMETH BLAŽIĆ: Testiranje na HPV žene mogu obaviti kod izabranog ginekologa ili mogu uz uputnicu donijeti uzorak koji uzima ginekolog u mikrobiološke ambulante u HZJZ ili županijske zavode za javno zdravstvo. Ženama se testiranje na HPV preporučuje preventivno u dobi oko 30 godina te svakih pet godina te neovisno o dobi u slučaju pojave simptoma (spolne bradavice), partnera koji ima infekciju HPV-om ili ako PAPA nalaz ukazuje na promjene povezane s HPV-om.

Muškarci testiranje na HPV obavljaju uz uputnicu obiteljskog liječnika kod dermatoverenologa ili urologa. Odluka o testiranju se donosi kroz individualan pristup, a procjena se donosi na osnovi dobi pacijenta, seksualnog ponašanja, kliničkog pregleda i pregleda penisa pod povećalom (penoskopije).

Sve navedene pretrage mogu se obaviti i bez uputnice uz plaćanje u laboratorijima ili nekim od privatnih poliklinika.

Ostale informacije i savjetovanje

NET.HR: Gdje i kako se mogu saznati okvirne informacije i procjene rizika za testiranja?

DR. NEMETH BLAŽIĆ: Okvirnu informaciju i procjenu rizika te potrebe za testiranja možete saznati na temelju odgovora na nekoliko pitanja na web i mobilnoj aplikaciji Spolno zdravlje: https://spolnozdravlje.hr/kalkulator-rizika.

U slučaju pozitivnih nalaza probirnog testiranja u centrima za testiranje i savjetovanje, korisnicima se pruža psihosocijalna podrška te se upućuju na daljnje pretrage i liječenje, uz pismene informacije gdje se trebaju javiti.