Humani papilloma virus (HPV) je najčešća, virusom uzrokovana spolno prenosiva infekcija. Postoji više od 200 različitih tipova tog virusa. Tijekom aktivnog spolnog života mogućnost zaraze je visoka i djelomično ovisi o rizičnom ponašanju.

Infekcija sporo napreduje pa se ranim otkrivanjem (PAPA testom) može na vrijeme uočiti i liječiti. Ako se ne otkrije na vrijeme i ne liječi, premaligne promjene mogu dovesti do razvoja raka vrata maternice, stidnice, penisa ili anusa.

Cijepljenje protiv HPV-a se u gradu Zagrebu provodi od 2007. godine., a Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organiziraju cijepljenje protiv HPV-a svake srijede za mlade do 25 godina bez naručivanja.

Razgovarala sam s prim. Tatjanom Nemeth Blažić, dr. med., voditeljicom Odjela za HIV, krvlju i spolno prenosive infekcije iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o HPV-u, kako se otkriva, liječi te o razlikama HIV-a i HPV-a.

Kako nastaje HPV?

NET.HR: Zbog čega nastaje HPV i kako se otkriva?

DR. NEMETH BLAŽIĆ: Uzročnik infekcije HPV-om je humani papilloma virus, skraćeno HPV. Prenosi se spolnim kontaktom s osobom koja ima infekciju (spolnim odnosom, ali može i intimnim kontaktom, maženjem, dodirom kože na kožu ili sluznicu). Postoji više oko 200 tipova virusa, od kojih 40-ak tipova HPV-a uzrokuju infekcije spolnog područja.

Niskorizični tipovi HPV-a uzrokuju dobroćudne promjene, kao što su spolne bradavice (kondilomi). Visokorizični tipovi HPV-a mogu uzrokovati zloćudne promjene, kao što su premaligne promjene i rak. Dugotrajna neliječena infekcija visokorizičnim tipovima može uzrokovati rak vrata maternice, rodnice i stidnice u žena, penisa u muškaraca te anusa i grla u oba spola.

Mogućnost izlječenja

NET.HR: Može li se HPV izliječiti?

DR. NEMETH BLAŽIĆ: Većina infekcija HPV-om je asimptomatska. Na sreću, većina infekcija prolazi i bez liječenja unutar dvije godine, no određeni dio infekcija prijeđe u kronične infekcije koje, ako se ne liječe mogu uzrokovati predstadije raka i rak. Infekcija HPV-om otkriva se testiranjem na HPV – obriska vrata maternice kod žena ili obriska uretre kod muškaraca, a kondilomi se mogu dijagnosticirati i liječničkim pregledom. Infekcija HPV-om se liječi ovisno o tipu virusa, odnosno o promjenama koje uzrokuje. Spolne bradavice, odnosno kondilomi se liječe premazivanjem kemijskim sredstvima, smrzavanjem ili mehaničkim odstranjivanjem. Premaligne promjene na sluznici vrata maternice liječe se laserski, elektrokoagulacijom ili se kirurškim metodama odstranjuje promijenjeni dio.

Cijepljenje protiv HPV-a

NET.HR: Gdje se može cijepiti protiv HPV-a?

DR. NEMETH BLAŽIĆ: Cijepljenje protiv HPV-a se u gradu Zagrebu provodi od 2007. godine, a u cijeloj Hrvatskoj je preporučeno i besplatno za učenike osmih razreda osnovne škole od 2016. godine te za sve srednjoškolce i mlade do 25 godina (uključujući 25 godina) koji su se propustili cijepiti u osnovnoj školi posljednjih nekoliko godina. U Zagrebu Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta organiziraju cijepljenje protiv HPV-a svake srijede za mlade do 25 godina (uključujući i 25 godina) bez naručivanja. Također, mladi do 25 godina mogu se u Zagrebu cijepiti protiv HPV-a i u Centru za zdravlje mladih, uz naručivanje preko web stranice www.terminko.hr. Druge mogućnosti za učenike i studente su cijepljenje u ambulantama kod nadležnog školskog doktora, a mladi do 25 godina koji nisu studenti kod nadležnog epidemiologa u županijskim zavodima za javno zdrastvo i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Razlika HIV-a i HPV-a

NET.HR: Koja je razlika između HIV-a i HPV-a?

DR. NEMETH BLAŽIĆ: HIV je kratica za Virus humane imunodeficijencije. Virus napada limfocite, odnosno imunološki, tj. obrambeni sustav organizma, i kad obrambeni sustav jako oslabi, javljaju se razne infekcije i upale (oportunističke infekcije), koje zdrav čovjek uspješno savladava. Krajnja faza bolesti se zove AIDS, kada simptomi uključuju umor, smanjenje tjelesne mase, promjene na koži i sluznicama i veću mogućnost obolijevanja od drugih bolesti. Razdoblje bez simptoma bolesti može potrajati do 10 godina.

HPV je kratica za humani papilloma virus, čestu virusnu spolno prenosivu infekciju među mladima.

Poveznica HIV-a i HPV-a

NET.HR: Koja je poveznica HIV-a i HPV-a?

DR. NEMETH BLAŽIĆ: Iako su HPV i HIV dva različita virusa, koji uzrokuju različite bolesti i imaju različite posljedice na zdravlje, sličnost im je ta da obje infekcije dugo vremena nemaju nikakve simptome. Zato je važno rano otkrivanje infekcije testiranjem i liječničkim pregledom jer je tada liječenje uspješnije.