Farmaceutske su kompanije u početku pandemije bile usredotočene na razvoj cjepiva protiv koronavirusa, no sada sve više njih pokušava razviti specifične lijekove. Tako je farmaceutski gigant Merck u suradnji s biotehnološkom kompanijom Ridgeback Biotherapeutics razvio antivirusni lijek, molnupiravir. Prva faza kliničkih ispitivanja već je gotova.

"Riječ je o lijeku koji je po svom djelovanju sličan remdesiviru koji se već koristi u liječenju covida-19, i koji blokira replikaciju virusnog genoma. Molnupiravir je, također, analog nukleotida, a virusnu replikaciju ometa tako da se ubacuje u lanac virusne mRNA kad se virus razmnaža čime nastaju nepotpuni lanci koji se ne mogu dalje razmnažati. Međutim, remdesivir se mora davati intravenski i stoga nije praktično davati ga osobama koje ne leže u bolnici. Stoga se remdesivir koristi kad je bolest već uznapredovala i tada nije naročito efikasan", pojasnio je za Jutarnji virusni imunolog Luka Čičin-Šain, voditelj Odjela za virusnu imunologiju u centru za infektivna istraživanja Helmholtz u Braunschweigu.

Liječenje covida tabletom

Dodao je da se molnupiravir prima kao tableta, pa ga se može koristiti i u ranijim fazama bolesti. To je dobro, jer se time sprječava širenje virusa po plućima i budi nadu da bi ovaj lijek mogao biti učinkovitiji. Inače, riječ je o antivirusnom lijeku širokog spektra, što znači da djeluje na velik broj virusa. Razvijen je 2013. na američkom Sveučilištu Emory, odnosno u njihovoj spin-off kompaniji koju je kasnije preuzeo Ridgeback Biotherapeutics.

Ideja je bila testirati molnupiravir kao lijek protiv gripe, no kad je izbila pandemija, došlo je do promjene plana. Molnupiravir se prošlog proljeća pokazao učinkovitim u liječenju laboratorijskih miševa zaraženih koronavirusom, pa su sve snage preusmjerene u stvaranje učinkovitog lijeka za ljudsku upotrebu. Sljedećih se tjedana očekuju preliminarni rezultati druge i treće faze kliničkih ispitivanja, pa bi Roche, ako rezultati budu povoljni, od američke Agencije za hranu i lijekove zatražio dozvolu za hitnu upotrebu. Lijek bi se onda uzimao dvaput dnevno, pet do 10 dana nakon pojave simptoma zaraze.

Još potencijalnih lijekova

Obećavajuće rezultate na kliničkim testiranjima daju još dva potencijalna lijeka; Pfizerov PF-07321332 te Rocheov i Atein AT-527. Oba lijeka, također u formi tableta, blokiraju enzime SARS-CoV-2 kojima se on množi i širi. Pfizer je pokrenuo kombiniranu drugu i treću fazu ispitivanja svog lijeka prije mjesec dana, dok Atea očekuje rezultate do kraja godine.

"Oralni antivirusni lijekovi imaju potencijal ne samo skratiti trajanje covida-19, već imaju i potencijal ograničiti prijenos na ljude u vašem kućanstvu ako ste bolesni", rekao je za CNN Timothy Sheahan, virolog sa Sveučilišta Sjeverna Karolina.

Luka Čičin-Šain, pak, upozorava da je glavni problem akutnih respiratornih infekcija, njihovo brzo širenje u organizmu. "Mislim da razmišljanja idu u smjeru individualizirane terapije kako bi se lijekovi profilaktički davali starijima od 70 godina, pretilima, osobama koje pate od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti itd. čim im se dijagnosticira covid, a ne kada su već u jedinici intenzivnog liječenja. No, takvi lijekovi trebaju biti jednostavni u primjeni van bolnica ili ordinacija. Idealan bi bio lijek koga se može koristiti kao tabletu, slično antibioticima. Ova studija budi nadu da bi takav lijek, koji bi bio učinkovit kod koronavirusa, uskoro mogao dokazati svoju efikasnost i u kliničkim uvjetima", zaključio je Čičin-Šain.