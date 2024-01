Znanstvenici su više od 150 godina pokušavali otkriti što uzrokuje zlatno žutu boju urina i sada su došli do spoznaje da je za to kriv enzim zvan bilirubin reduktaza (BilR), piše Daily Star.

POGLEDAJTE VIDEO: Inflacija raste, ali sporije: Do ljeta treba pasti ispod tri posto, a smanjit će se cijena hrane

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tako je napokon riješen stari misterij. Bilirubin reduktazu proizvode bakterije u crijevima. Naime, tjelesna tekućina ključni je dijagnostički alat za liječnike jer otkriva širok raspon poremećaja.

Brantley Hall, docent na Sveučilištu Maryland koji je vodio studiju, rekao je: "Nevjerojatno je da je jedan svakodnevni biološki fenomen tako dugo ostao neobjašnjen, a naš tim je uzbuđen što ga napokon može objasniti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Multidisciplinarni pristup koji smo uspjeli primijeniti, zahvaljujući suradnji između naših laboratorija, bio je ključan za rješavanje fiziološke zagonetke zašto je naš urin žute boje."

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Bilirubin reduktazu proizvode bakterije u crijevima.

Bilirubin je otpadni proizvod

Proces se odvija kada crvene krvne stanice dođu do kraja svog životnog ciklusa nakon šest mjeseci i kada se razgrade u jetri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To stvara svijetlonarančastu tvar, bilirubin, koja prolazi u crijeva. Naposljetku se to pretvara u urobilin, žuti pigment koji urinu daje žutu boju. To bi nam moglo pomoći da shvatimo vezu između onoga što se događa u našim crijevima i zdravstvenih stanja kao što je žutica.

Žutica, koju karakterizira žuta koža i oči, događa se kada jetra ne može otkloniti višak bilirubina. Iako je bilirubin otpadni proizvod i naširoko se smatra toksičnim, neke studije pokazuju da bi mogao pomoći pacijentima da toleriraju transplantaciju organa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Urobilin je otkriven 1868., prije 156 godina, no nije bila poznata tvar koja pomaže njegovom stvaranju. Studija je objavljena u časopisu Nature Microbiology.