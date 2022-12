Ovo je period kada prehlada i gripa najviše vladaju, a simptomi nam nemilosrdno narušavaju svakodnevno funkcioniranje. Kako bismo ih ublažili, brže bolje idemo do ljekarne po lijek koji nam može pomoći.

Jeste li znali da je upravo to jedna od najvećih grešaka koju možete napraviti kada se razbolite? U većini slučajeva, nastaje više štete nego koristi, tvrdi farmaceut Abas Kanani.

Pogrešan potez

"Velika većina ljudi već pri prvoj pojavi simptoma prehlade odlazi u ljekarnu po lijek. Međutim, to je ogromna greška jer nema nikakve veze hoćete li odmah početi s liječenjem ili tek kad simptomi postanu jači. Rezultati su isti, prehlada jednostavno mora proći sama od sebe", objasnio je farmaceut. Zapravo, poanta je da lijekovi ne liječe prehladu. Oni samo ublažavaju simptome koje imate.

"Nema velike razlike kada ćete početi uzimati lijekove protiv prehlade jer oni nemaju nikakvog utjecaja na prirodu samog virusa koji će napredovati bez obzira na to jeste li ih uzimali ili ne. Svi su oni samo simptomatsko olakšanje", objasnio je Kanani koji dodaje kako klasična prehlada u prosjeku traje do 10 dana.

Najčešća pogreška

Još jedna od najčešćih grešaka je korištenje starih antibiotika. Oni također ne mogu pomoći u liječenju prehlade, a uz to, konzumacija antibiotika koje ste koristili za prethodna liječenja, može biti opasna.

"Većinu prehlada uzrokuju virusi, a ne bakterije, tako da apsolutno nema potrebe za uzimanjem antibiotika, ali neki ljudi će odlučiti da će uzeti antibiotike koji su im ostali od ranije, a nerijetko se dogodi da iste i posude od obitelji ili prijatelja. Vidio sam to puno puta. Nemojte to raditi. To je samo prehlada, samo virusna infekcija, proći će", objasnio je farmaceut i upozorio na nedovoljan unos tekućine.

"Hidratacija i pravilna prehrana su od izuzetne važnosti za vaše zdravlje, a pogotovo su bitne kada ste prehlađeni. Naime, dehidracija će vas samo još više opteretiti jer vaše tijelo mora puno više raditi kada nije hidrirano. Zato se pobrinite da pijete dovoljno tekućine. Isto tako, pazite na unos hrane jer iako možda imate slabiji apetit kad ste bolesni, ni slučajno ne preskačite obroke jer ćete se tako osjećati samo još gore", objašnjava Kanani.