Jagode se mogu činiti kao čiste, ali prosječan zreli primjerak mogao bi sadržavati pravo carstvo kukaca, pokazuje viralan video.

“Danas ti je dobar dan? Žao mi je što sam ga upropastio objavljivanjem ovog videa jagode pod mikroskopom”, stoji u opisu isječka koji ima više od 2,5 milijuna pregleda.

Jeziva snimka, uz zlokobnu glazbu, prikazuje znanstvenika kako reže krišku jagode i stavlja je pod mikroskop. Kamera zatim prelazi na pogled povećala, koji prikazuje mala raznobojna stvorenja koja izgledaju kao grinje kako jure po površini.

Video je šokirao mnoge, a jedan je zgroženi komentator napisao: "Ovo je razlog zašto perete svoju hranu!" "Sam si mi uništio ljeto", rekao je drugi.

Ovo nije prva snimka koja pokazuje stanovnike popularnog voća. "Navodno ako operete svoje jagode u vodi i soli, sve će bube izaći - što, nisam ni znala da tamo ima buba", kaže korisnica TikToka Seleste Radcliffe u jednoj snimci dok baca kutiju jagoda u posudu slane vode. "Vidi to, vidi to", kaže ona, zumirajući kameru na mrlje koje se iznenada kreću na inače zdravim jagodama.

Mušica polaže jaja koja se izlegnu

Kako se ispostavilo, kolonizator jagode je zapravo pjegava drozofila, "vrlo sićušna" voćna mušica koja voli polagati svoja jajašca ispod kožice jagoda i drugog bobičastog voća. One postaju ličinke i izgmižu iz kože.

Unatoč jezivom prizoru, znanstvenici uvjeravaju ljubitelje bobičastog voća da se nemaju čega bojati, piše Everyday Health. Kao prvo, "ličinke će imati jednu pedesetinu inča ( niti pola milimetra) - čak neće biti vidljive golim okom", rekao je entomolog iz Iowe Don Lewis. Čak i kad bismo ih uspjeli uočiti, malo je vjerojatno da bi ih voće iz trgovine imalo jer će ih hlađenje ubiti", rekao je.

Zapravo, jedini zajamčeni način da vidite životinjice je da voće ostavite na sobnoj temperaturi jedan do dva tjedna - nakon čega će mušice narasti do jedne šesnaestine inča (malo preko pola mimiletra). Ali do tog vremena voće će ionako biti trulo i nejestivo, prema Lewisu.

Nije štetna ni na koji način

Što je najvažnije, nema dokaza da je štetno jesti ove voćne uljeze, koje su sastavni dio konzumacije hrane uzgojene na polju. “Stvarnost je da većina voća, uskladištenih žitarica, imaju određenu razinu insekata kojih se nemoguće riješiti”, rekla je Sriyanka Lahiri, entomologinja sa Sveučilišta Florida, za USA TODAY 2020. godine.

Kao takvi, stručnjaci savjetuju da se jagode ne tretiraju slanom vodom - metodom otkrivanja štetočina koju obično koriste komercijalni uzgajivači voća - jer će to vjerojatno učiniti okus bobica nemjerljivo lošijim od nekoliko kukaca.