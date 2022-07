9. Probavljene ose čine smokve ukusnim: Tko ne uživa u onom posebnom, slano-slatkom hrskanju smokve? Ako ste jedan od mnogih koji to rade, možda za to možete zahvaliti smokvinim osama. Smokvine ose postoje u simbiotičkom odnosu sa smokvama, pružajući osnovne usluge gnojidbe plodu dok se izlegu unutra i hrane se njime. Neke ose čak daju svoj život službi, umiru unutar smokve u procesu dostave peludi. Međutim, kada konzumirate ose u smokvama, one su u biti neprepoznatljive. Enzimi u smokvi probavljaju osice, razlažući ih na dodane proteine