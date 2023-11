Trojica stručnjaka za viruse koji su se složili da će respiratorni virus - koji se širi kapljicama kašljanjem i kihanjem - najvjerojatnije potaknuti sljedeću bolest koja se brzo širi.

Rekli su da će se zloglasna 'bolest X' najvjerojatnije pojaviti nakon što se radnik na farmi zarazi bolešću koju prenosi životinja koja mutira, ali su rekli da ne mogu isključiti činjenicu da bi katastrofu izazvalo curenje podataka iz laboratorija, što je glavna teorija o podrijetlu pandemije koronavirusa. Također je moguće da epidemija bude još gora od pandemije COVID-19, ukazujući na epidemiju gripe 1918., koja je ubila oko 50 milijuna ljudi u svijetu, u usporedbi sa sedam milijuna smrti od koronavirusa.

Stručnjaci pretpostavljaju da će glavni "krivci" za sljedeću pandemiju biti još jedan koronavirus i ptičja gripa - virus koji inficira ptice, ali bi mogao prijeći i na ljude. Ova bolest dovela je do ubijanja pet milijuna ptica u SAD-u ove godine, u pokušaju da se spriječi izbijanje zaraze. Stručnjaci, međutim, nisu mogli isključiti druge bolesti poput ebole i izbijanja bolesti koje prenose insekti poput malarije i žute groznice. Međutim, istaknuli su brzi napredak u tehnologiji cjepiva i antivirusnih lijekova kao znak da će farmaceutska industrija moći brzo uvesti tretmane protiv pandemijske bolesti kada se dogodi sljedeća.

Stručnjaci su otkrili što bi moglo uzrokovati sljedeću pandemiju i odakle bi mogla doći.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Dr. Leonard Mermel: Ptičja gripa

Stručnjak za zarazne bolesti rekao je da vjeruje kako će sljedeću pandemiju uzrokovati ptičja gripa koja mutira, kako bi se brzo širila među ljudima. Ptičja gripa, također poznata i kao H5N1, virus je koji primarno inficira ptice i širi se kapljičnim putem. U rijetkim slučajevima ovaj virus može prijeći međuvrste i zaraziti sisavce - uključujući ljude.

Dr. Leonard Mermel sa Sveučilišta Brown koji je desetljećima proučavao viruse, rekao je da će se sljedeći virus vjerojatno pojaviti kada radnik u peradarstvu koji ima "ljudsku gripu" bude zaražen ptičjim sojem u isto vrijeme. Objasnio je: "Ova dva virusa bi se tada susrela unutar jedne od svojih stanica i zamijenila gene kako bi stvorila novi himerni virus."

Himerni virus je onaj koji sadrži genetski materijal iz više od jednog virusa. Supervirus bi se tada počeo brzo širiti s čovjeka na čovjeka putem respiratornih kapljica, objasnio je, šireći se svijetom i izazivajući sljedeću pandemiju.

Istraživač iz Rhode Islanda upozorio je na početku da bi soj mogao ubiti 30 do 40 posto ljudi koje zarazi. Za usporedbu, kada se COVID-19 prvi put pojavio, imao je stopu smrtnosti od pet posto u epicentru Wuhana. Kina je najvjerojatnije mjesto gdje će se novi virus prvo pojaviti, rekao je, jer se u toj zemlji često bilježe slučajevi infekcije ljudi ptičjom gripom.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da Kina ima treći najveći broj slučajeva ptičje gripe zabilježen od 2003. godine, s 55 infekcija. Iza Vijetnama je sa 128 i Kambodže sa 58, ali podaci se oslanjaju na broj slučajeva koje je podnijela svaka zemlja, što znači da bi pravi broj zapravo mogao biti mnogo veći zbog kašnjenja u izvješćivanju i zbog slučajeva koji se nisu bilježili.

Dr. Mermel je rekao: "Nešto što me već dugo zabrinjava je to što se ptičji sojevi gripe prenose na ljude, što je ozbiljno zabrinjavajuće. Jedan poseban soj je H5N1, koji je napravio postupne promjene u posljednjih 10 do 20 godina, ali tek treba evoluirati da bi se lako prenosio s čovjeka na čovjeka. Dobio je neke mutacije pa može zaraziti ljude, što je zastrašujuće. Mislim da je to zato što ti virusi mogu vrlo brzo mutirati. Svakako je moguće da bi to moglo izazvati pandemiju u sljedećih 10 do 20 godina - postojao bi konsenzus u tom vremenskom razdoblju, ali također bi moglo potrajati duže."

Zabrinutost zbog ptičje gripe raste od 2022. godine, a farme su bile obvezne usmrtiti cijelo jato peradi kada je samo jedna ptica bila pozitivna na virus još od 1980-ih. Procjenjuje se da je prošle godine pet milijuna pilića usmrćeno na farmama diljem SAD-a nakon što je u njihovim jatima otkrivena ptičja gripa.

Dr. Mermel je rekao: "Postoje neki dokazi da je jedna od pandemija gripe možda došla iz laboratorija u Rusiji." Godine 1977. pandemija gripe zahvatila je svijet zarazivši milijune ljudi i ubivši približno 700.000. Uzrokovao ju je soj gripe H1N1 koji se pojavio u bivšem Sovjetskom Savezu za koji znanstvenici kažu da je vrlo sličan ranijem soju koji je kružio svijetom od 1946. do 1957. godine. Znanstvenici su u to vrijeme također primijetili da virus inficira prvenstveno mlađe ljude, koji nikada nisu bili izloženi ovoj gripi, ali uglavnom izbjegava starije osobe koje su preživjele početnu epidemiju i vjerojatno imale određenu razinu imuniteta.

Međutim, dr. Mermel je sugerirao da postoji nada za sljedeću pandemiju, ukazujući na rad na razvoju univerzalnog cjepiva protiv gripe i poboljšanja antivirusnih lijekova. Rekao je da će istraživanje cjepiva biti pojačano u slučaju nove pandemije, koristeći razvoj cjepiva protiv koronavirusa kao primjer i istaknuo da je trebalo nešto manje od godinu dana da prva cjepiva protiv COVID-19 postanu dostupna nakon pojave virusa.

Foto: Damir Špehar/Pixsell/Ilustracija Foto: Damir Špehar/Pixsell/Ilustracija

Dr. Martin Hirsch: Ptičja gripa ili koronavirusi

Virolog, liječnik koji proučava upravljanje i prevenciju infekcije, s više od 50 godina iskustva i koji je radio u najrizičnijim laboratorijima BSL-4, također je rekao da bi sljedeću pandemiju mogla izazvati ptičja gripa, ali je dodao također bi moglo početi s koronavirusom.

Dr. Martin Hirsch, upozorio je da će izbijanje vjerojatno biti potaknuto kada virusi zaraze posredničku životinju - poput svinje - i mutiraju, omogućujući im da se šire među ljudima. Pandemija koja uključuje koronavirus, obitelj virusa kojoj pripada COVID-19, mogla bi doći od šišmiša, dok bi ptičja gripa vjerojatno prešla s domaće peradi. Rekao je da će se to vjerojatno dogoditi ili u SAD-u, Europi ili Kini, gdje se mnoge životinje drže u prljavim, skučenim uvjetima, zbog čega su zrele za širenje bolesti.

"Mislim da će koronavirusi i gripa najvjerojatnije uzrokovati sljedeću pandemiju, ali ne bih isključio druge viruse poput HIV-a, ebole i žute groznice koji se šire na različite načine. Po mom mišljenju, vidim da respiratorni virus ima najveće šanse za brz prijenos diljem svijeta. Covid se širio tako, a i gripa se širi na taj način. Gotovo sve veće i najnovije pandemije i epidemije su se proširile zahvaljujući RNA virusima."

Komentirao je i širenje iz laboratorija: "Mislim da to ne možemo isključiti. Svakako je moguće da se takva laboratorijska nezgoda može dogoditi. Izuzetno je važno da održavamo rigorozne sigurnosne procedure u laboratorijima BSL-3 i BSL-4. Njihovi pokusi ne bi se trebali provoditi osim ako za to postoji vrlo dobar razlog i ako se ne izvode pod vrlo rigoroznim postupcima zadržavanja."

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Dr. Elmer Gray: Bolesti koje prenose insekti

Entomolog specijaliziran za proučavanje insekata, upozorio je Amerikance da ne mogu odbaciti izbijanje bolesti uzrokovanih komarcima i krpeljima. Dr. Elmer Gray sa Sveučilišta u Georgiji upozorio je da više temperature tijekom noći potiču rast komaraca, ostavljajući ljude u većem riziku od infekcija.

Također je rekao da postoji rizik da se nekoć "pobijeđene" bolesti vrate u Sjedinjene Države, poput malarije i denga groznice.

Ove godine su Florida, Teksas i Maryland zabilježili slučajeve malarije, što je izazvalo zabrinutost među stručnjacima za javno zdravstvo i dužnosnicima. Malarija, koja je gotovo uvijek smrtonosna ako se ne liječi, iskorijenjena je iz SAD-a 1950-ih, ali slučajevi se i dalje uvoze svake godine putem međunarodnih putovanja. Denga groznica, koja oboljelima može ostaviti jaku glavobolju, bol očiju i kožne osipe, iskorijenjena je u SAD-u 1940-ih i 50-ih godina, ali se ponovno pojavila početkom 2010-ih.

Dr. Gray je rekao da bi još jedna, potpuno 'nepoznata bolest' koju šire komarci, također mogla iznenaditi SAD u nadolazećim godinama. "Svake godine postoji potencijal za izbijanje bolesti koju prenose kukci. Ove godine nismo imali ogromnu količinu uragana, ali sva jaja odložena ove godine su još uvijek tu i sigurno će biti spremna za sljedeći uragan. Ono što me stvarno brine su duže tople sezone. Voda noću ostaje topla što omogućuje tim ličinkama da rastu mnogo brže i to ubrzava njihov životni ciklus - povećavajući broj komaraca. Bolesti koje prenose kukci neće uzrokovati sljedeću pandemiju, ali definitivno postoji potencijal za izbijanje epidemija i za velika područja koja izazivaju zabrinutost", rekao je Gray, piše Daily Mail.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

