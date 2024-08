Iskašljavate sluz? Evo što boja ispljuvka govori o vašem zdravlju

Čim se temperatura zraka malo spusti, mnogi počnu kašljucati i kihati. Ako ste se malo jače prehladili, zasigurno iskašljavate sluz. Premda je ona najčešće tek dijelom prehlade, zagledajte se malo bolje u sadržaj prije no što ga ispljunete. Znamo da je gnjusno, ali boja sluzi mnogo govori o vašem zdravlju.

Ovu vrstu sluzi proizvode pluća u borbi protiv infekcija i iritacija grla, ali i za vlaženje dišnih putova. Na početku zelenožuta tvorevina kod prehlade obično se razbistri unutar nekoliko tjedana, ali budite oprezni jer ona može sugerirati na nešto ozbiljnije i opasnije, osobito ako je popraćena bolovima u prsnom košu i kratkoćom daha.

Iskašljavanje sekreta

Tijelo proizvodi sluz kako bi održalo tanka, osjetljiva tkiva osjetljivih područja, poput dišnih puteva - vlažnima. Sluz oblaže i štiti osjetljive površine unutar tijela te pomaže uhvatiti i ukloniti male čestice stranih tvari koje mogu predstavljati prijetnju.

Ponekad pluća proizvode previše sluzi. Tijelo pokušava izbaciti taj višak tako što ga iskašljava u obliku ispljuvka ili sluzi. Kašalj je radnja koju tijelo čini kada treba izbaciti zrak iz pluća. Kad osoba kašlje, može doći do ispljuvka iz pluća.

Foto: Shutterstock

Što boja ispljuvka govori o vašem zdravlju

Različite boje ispljuvka mogu ukazati na to ima li osoba zdravstveni problem i kakav problem može imati. Ovo su neke od boja koje bi mogle biti prisutne.

Evo što znači boja vaše sluzi:

Iskašljavanje zelene ili žute sluzi

Kao što smo već naveli, nijanse ovih boja upućuju na to da se vaše tijelo bori s infekcijom kao što je prehlada. Takva vrsta ispljuvka najprije bude žuta pa postepeno poprima zelenkastu nijansu. Važno je znati kako i neke ozbiljnije infekcije, poput bronhitisa te sinusitisa, mogu također uzrokovati sluz takve boje i teksture.

Krivac može biti i neka plućna bolest. Kod upale pluća i cistične fibroze, pacijenti također proizvode sluz čija boja prelazi iz žute ili zelene u crvenu ili smeđu.

Iskašljavanje smeđe sluzi

Smeđa sluz koja nije posve glatka često je znak stare krvi u sluzi. To se može dogoditi ako ste prije toga iskašljavali crveno ili ružičasto. Osim što upućuje na bakterijsku upalu pluća, smeđi ispljuvak može biti i posljedica kroničnog bronhitisa, koji najčešće pogađa pušače i oboljele od cistične fibroze. Udisanje opasnih supstancija poput azbesta također uzrokuje neizlječivu plućnu bolest zbog koje iskašljavate smeđu sluz. U još ozbiljnijim slučajevima može biti znak plućnog apscesa, koji je bolna kolekcija gnoja uzrokovanog bakterijskom infekcijom.

Foto: Shutterstock

Iskašljavanje bijele sluzi

Bijela sluz može upućivati na virusni bronhitis i s vremenom postati žuta ili zelena. Kod želučanog refluksa ljudi isto iskašljavaju gustu bijelu sluz. Ako bolujete od kronične opstruktivne plućne bolesti, dišni se putovi sužavaju, zbog čega pluća proizvode abnormalnu količinu sluzi. Kongestivno zatajenje srca još je jedan krivac za bijelu sluz. To se događa kada srce postepeno gubi sposobnost pumpanja krvi po tijelu. Zbog toga se gomila tekućina u različitim dijelovima tijela, što se može iskašljavati u obliku bijele sluzi.

Iskašljavanje crne sluzi

Ako iskašljavate crno, to je obično znak da ste udahnuli nešto poput prašine. To je tradicionalno simptom rudara. No, može značiti i nešto ozbiljnije, kao što je rijetka gljivična infekcija Exophiala dermatitidis, koja nastaje kao komplikacija uslijed cistične fibroze. Pušenje cigareta i cracka također se povezuje s crnom sluzi.

Foto: Shutterstock

Iskašljavanje prozirne sluzi

Prozirna sluz ovlažuje dišne putove i obično je znak da ste zdravi. Ali ako primijetite da je ima više nego inače, to može upućivati na peludnu groznicu. Virusne infekcije poput upale pluća i bronhitisa također mogu započeti izbacivanjem prozirne sluzi prije no što ona postane žuta ili zelena.

Proizvodnja prozirne sluzi prirodno se pojačava tijekom zimskih mjeseci jer tako zagrijava hladan zrak, koji nije dobar za pluća.

Iskašljavanje crvene ili ružičaste sluzi

Takvu sluz apsolutno uzrokuje krv i može biti znak uznapredovale plućne infekcije kao što su upala pluća ili tuberkuloza. Kongestivno zatajenje srca i plućna embolija (začepljenje arterija u plućima) također mogu biti uzrocima. Najozbiljnija je dijagnoza rak pluća, čiji je prvi simptom upravo iskašljavanje krvi.

Foto: Shutterstock

Što piti za iskašljavanje

Ove tekućine i namirnice mogu ublažiti iskašljavanje sluzi. Međutim, važno je napomenuti da oni nisu lijekovi za infekciju odgovornu za stvaranje sluzi u vašim prsima.

Voda

Održavanje hidratacije s dovoljno vode može pomoći u rješavanju sluzi. Osim toga, piće poput vrućeg čaja moglo bi djelovati umirujuće ako ste kašljali zbog bolova u prsima. Ako se udiše para kod ispijanja vrućeg čaja, to također može pomoći.

Juha

Tople juhe, poput pileće, mogu pomoći u ublažavanju začepljenja u prsima, iako to nije lijek za bolest poput prehlade. Juha ima više prednosti, a najvažnija je ta da je to način za povećanje unosa tekućine kako bi se razrijedila sluz.

Foto: Shutterstock

Med

Kako bi vam bilo lakše, pokušajte dodati malo meda toplom napitku (npr. čaju). Istraživači su primijetili da med ima hranjive tvari za jačanje imunosnog sustava. Kada se pomiješa s toplom vodom, koja može otopiti sluz u respiratornom traktu, med također može pomoći u ublažavanju kašlja.

Med se ne smije davati djeci mlađoj od jedne godine. Davanje meda djeci mlađoj od godinu dana povećava rizik od botulizma, bolesti uzrokovane toksinima koja utječe na živčani sustav tijela, piše Health.

