Dr. Cheri Mah, znanstvenica specijalizirana za spavanje, pomaže NBA zvijezdama da maksimalno iskoriste san uz jedan napitak.

U podcastu Stevena Bartletta, Dnevnik izvršnog direktora, voditelj ju je pitao što ljudi mogu učiniti da bolje spavaju, piše Mirror.

"Dakle, ovo je koristan način ako pokušavate imati privremeni poticaj, budnost i performanse. Popijte svoj omiljeni napitak s kofeinom, koji će početi djelovati za otprilike 15 minuta te zatim drijemajte 20 do 30 minuta", rekla je liječnica.

Foto: Pexels

Kava prije spavanja ima svoje prednosti

Međutim, kako bi ovo funkcioniralo, morate moći zaspati unutar određenog vremena. Ako to ne učinite, kofein bi mogao proraditi i bit ćete budni. Ona dodaje: "Ako uspijete zaspati unutar tih pet do 10 minuta dok kofein počne reagirati, kad se probudite nakon 20 do 30 minuta, kofein će proraditi i snažno drijemanje će se pokrenuti. Postoje istraživanja koja pokazuju da je ovaj način učinkovitiji za budnost i poboljšanje performansi na nekoliko sati nego ako konzumirate samo kofein ili samo drijemate. Dakle, 'nappuccino' je koristan način za neke koji koriste kofein i možete to spojiti s kratkim drijemanjem od 20 do 30 minuta."

Foto: Pexels

Voditelj Steven ju je pitao: "Dakle, ako sada želim odrijemati, popijem espresso i onda odem odspavati?", a Mah je odgovorila: "Upravo tako. Upozorenje je da morate zaspati u roku od otprilike 10 minuta ili će u suprotnom kofein početi djelovati."

Ako to želite učiniti, postoji vrijeme kada biste trebali pokušati uz savjet liječnika: "Ako ovo radite kasno ujutro ili rano poslijepodne, to može biti od pomoći kako biste povećali svoju budnost na nekoliko sati."

