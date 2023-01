Žene vjerojatno često primjećuju izbijeljene mrlje na svom donjem rublju te se često pitaju što je uzrok tome. Međutim, iz Muzeja vagine u Londonu ističu kako je ovo popularna tema i da dosta djevojaka i žena ne zna uzrok.

Higijena intimnih dijelova je veoma važna, kao i redovno mijenjanje donjeg rublja. Međutim, to ne igra presudnu ulogu u pojavi izbijeljenih mrlja na donjem rublju.

Neinformirane žene

"Zaista nas nisu ništa naučili o našim tijelima, to je stvarno nepravedno. Ostavili su nas da puno toga naučimo i shvatimo sami. Najčešće nas to na kraju plaši jer se bojimo da s nama nešto nije u redu, ali nam je previše neugodno govoriti o tome", bio je jedan od komentara.

Iz Muzeja vagine ističu da je ovo sasvim normalna pojava te da nema mjesta panici.

"Dobivamo puno povratnih informacija od ljudi koji nisu znali da se to događa ili zašto se to događa. Izbijeljene mrlje na rublju nisu znak prljavštine ili loše higijene, to je nešto što se događa kada kiselost potpuno zdrave maternice provede vrijeme u kontaktu s tkaninom, a to je posebno primjetno na tamnijim tkaninama", objasnili su iz muzeja.

Variranje kiselosti vagine

Tijekom života, razina kiselosti maternice varira te svaka životna faza sa sobom nosi određenu pH vrijednost. Nivo kiselosti je obično oko 3,8 - 4,5 pH u godinama kada imate menstruaciju, a nešto iznad prije puberteta i nakon menopauze.

"Ovaj se sekret povećava tijekom ovulacije i trudnoće zbog povećanja cervikalne sluzi ", dodao je ginekolog Alex Eskander.

"U svijetu u kojem se o vaginama ne govori puno, nije iznenađenje što nitko te podatke ne prenosi u školi ili kod kuće jer ni mnogi roditelji pa čak i zdravstveni radnici ne znaju ove činjenice", zaključila je Zoe Williams iz muzeja za IFLScience.