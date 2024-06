Sladoled je mnogima najdraža ljetna poslastica, ali obiluje šećerom, kalorijama, a ponekad i umjetnim dodacima, tako da se čini kao nešto što biste trebali jesti samo jednom u tjednu, a ne svaki dan.

Dijetetičarka Tamar Samuels oklijeva označiti bilo koju hranu kao "dobru" ili "lošu".

Koja količina sladoleda je dovoljna?

"To može izazvati osjećaj srama, krivnje i straha, što potencijalno može dovesti do nezdravog odnosa s hranom", rekla je. Osim toga, svatko ima svoje prehrambene potrebe koje se mogu jako razlikovati od osobe do osobe.

Maggie Michalczyk, registrirana dijetetičarka dijeli sličan stav. "Ne volim klasificirati jednu vrstu hrane kao "lošu", ali kao što znamo, postoji hranjiva i manje hranjiva hrana. Sladoled je kalorična hrana s visokim udjelom šećera i masti u kojoj se može uživati ​​u umjerenim količinama u zdravoj prehrani", rekla je.

Na tržištu postoji mnogo sladoleda s mnogo različitih nutritivnih profila, stoga je uvijek važno čitati etikete. Važno je znati da jedna porcija od 2/3 šalice sladoleda od vanilije sadrži 32 grama šećera i 13 grama zasićene masti. Preporučena dnevna granica za unos šećera koju preporučuje Američko udruženje za srce nije veća od 36 grama za muškarce i 25 grama za žene. A što se tiče zasićenih masti, AHA ne preporučuje više od 13 grama dnevno za nekoga na dijeti od 2000 kalorija dnevno. Ali to nije nužno razlog za potpuno izbacivanje sladoleda.

Prednosti sladoleda

Registrirana dijetetičarka Edwina Clark kaže da - iako je istina da sladoled ima visok udio zasićenih masti i šećera, može biti svakodnevni dio zdrave prehrane. Zapravo, ima neke zdravstvene prednosti. "Kuglica sladoleda svake večeri u kontekstu inače zdrave prehrane vjerojatno neće loše utjecati na vaše zdravlje. Štoviše, sladoled je izvor kalcija, magnezija i B12, a često pruža užitak i nostalgiju, što su važne funkcije hrane", rekla je Clark.

Za razliku od mnogih drugih slatkih poslastica, sladoled zapravo dolazi s nekim zdravstvenim prednostima.

"Proteini i masnoće koji se nalaze u sladoledu mogu pomoći u usporavanju apsorpcije šećera, što je sa stajališta šećera u krvi bolje od nečega poput gumenih bombona, koji su gotovo isključivo šećerni i koji će vam više povećati šećer u krvi. Također, dobivate malo proteina i kalcija kada jedete sladoled", objasnila je Michalczyk.

Osim toga, Samuels je istaknula da su mlijeko i vrhnje dobar izvor vitamina A, esencijalnog nutrijenta za promicanje zdravlja očiju i podržavanje imunosne funkcije. "Ovi mliječni proizvodi također osiguravaju kolin, koji ima vitalnu ulogu u ranom razvoju mozga i metabolizmu. Veći udio masnoće u sladoledu također može dovesti do povećane sitosti u usporedbi s drugim desertima koji su uglavnom bogati šećerom i rafiniranim ugljikohidratima", rekla je Samuels.

Nedavna istraživanja također pokazuju da, unatoč visokom udjelu zasićenih masti, konzumacija mliječnih proizvoda od punomasnog mlijeka ne povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti. Međutim, vrijedi napomenuti da se istraživanje na ovu temu uglavnom bavilo mliječnim proizvodima od punomasnog mlijeka koji se smatraju nešto zdravijim od sladoleda, poput mlijeka, sira i jogurta, piše Yahoo.

