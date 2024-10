Sumnjate na kurje oko? Evo zašto nastaje, kako ga prepoznati, spriječiti i liječiti

Kurje oko može biti neugodan i bolan problem, ali uz pravilnu njegu i prevenciju, moguće ga je uspješno liječiti i spriječiti njegovo ponovno pojavljivanje. Ključno je nositi udobnu obuću, redovito njegovati stopala i reagirati na prve znakove pojave kurjeg oka. Ako imate bilo kakvih nedoumica ili ako kućno liječenje ne daje rezultate, nemojte oklijevati potražiti pomoć stručnjaka. Vaša stopala vas nose kroz život, stoga zaslužuju najbolju moguću brigu i pažnju.

U ovom članku detaljno ćemo obraditi što je kurje oko, kako nastaje, kako ga prepoznati i liječiti te kako spriječiti njegovo ponovno pojavljivanje.

Što je kurje oko i kako nastaje?

Kurje oko je zadebljanje kože koje nastaje kao reakcija na ponavljajući pritisak ili trenje na određenom dijelu stopala. Najčešće se javlja na prstima nogu, ali može se pojaviti i na drugim dijelovima stopala. Za razliku od žuljeva koji su širi i plosnatiji, kurje oko je obično manje, okruglo i tvrđe.

Kurje oko nastaje kada se koža brani od stalnog pritiska ili trenja stvaranjem zadebljanja. Najčešći uzroci su:

Nošenje cipela koje loše pristaju (pretijesne ili prevelike)

Nošenje cipela s visokom petom

Deformiteti stopala (npr. čekićasti prsti)

Nepravilno hodanje

Ponavljajuće aktivnosti koje stvaraju pritisak na stopala

Foto: Pixabay

Vrste kurjeg oka

Kurje oko je česta pojava koja može biti vrlo neugodna i bolna. Postoje tri glavne vrste:

Tvrdo kurje oko - najčešća vrsta, javlja se na gornjoj strani prstiju. Pojavljuje se na dijelovima stopala koji su izloženi najvećem pritisku, poput gornjeg dijela nožnih prstiju ili vanjske strane malog prsta. Tvrdo kurje oko karakterizira čvrsta, zadebljana koža s jasnim središtem koje je bolno na dodir. Nastaje kao rezultat dugotrajnog pritiska ili trenja, često zbog nošenja neodgovarajuće obuće. Meko kurje oko - javlja se između prstiju, gdje je koža vlažnija i mekša. Zbog toga je i samo kurje oko mekše u usporedbi s tvrdim tipom. Meko kurje oko može biti bolno i osjetljivo na dodir. Obično nastaje zbog trenja između prstiju, pogotovo ako nosite uske cipele. Važno je održavati dobru higijenu i nositi odgovarajuću obuću kako bi se spriječilo pogoršanje. Vaskularno kurje oko (Clavus Vasculare) - ova vrsta kurjeg oka je specifična po tome što sadrži male krvne žile unutar zadebljanja. Vaskularno kurje oko može krvariti ako se ošteti ili ako ga se pokušava ukloniti bez adekvatne medicinske pomoći. Zbog prisutnosti krvnih žila, ova vrsta kurjeg oka je često bolnija i zahtijeva stručno liječenje. Neurovaskularno kurje oko (Clavus Neurovasculare) - ovo je kombinacija vaskularnog i nervnog kurjeg oka. Sadrži i krvne žile i živčane završetke, što ga čini izrazito bolnim i osjetljivim na pritisak. Uklanjanje neurovaskularnog kurjeg oka je složeno i obično zahtijeva pomoć podijatra ili dermatologa. Kurje oko na stopalu (Clavus Miliaris) - Kurje oko na stopalu se pojavljuje na tabanu, posebno na mjestima gdje se koža stalno pritiska pri hodanju, kao što su jastučići stopala. Ova vrsta kurjeg oka je manje izražena od ostalih i obično ima širu, zadebljanu površinu, ali može biti bolna zbog pritiska na meka tkiva ispod.

Kako izgleda kurje oko?

Kurje oko se obično može prepoznati po svom karakterističnom izgledu i lokaciji. Međutim, ponekad ga može biti teško razlikovati od bradavica ili drugih kožnih promjena. Ako niste sigurni, najbolje je posjetiti liječnika ili podijatra koji će postaviti točnu dijagnozu. Evo simptoma koji bi mogli upućivati na to da se radi baš o kurjem oku:

Zadebljano, tvrdo područje kože

Bol pri hodanju ili nošenju cipela

Osjetljivost na dodir

Žućkasta ili sivkasta boja kože na zahvaćenom području

Foto: Shitterstock

Kako liječiti kurje oko kod kuće

Ako već nismo uspjeli zaobići nastanak ovog neugodnog problema postoji nekoliko metoda koje možete isprobati kod kuće za ublažavanje simptoma ili čak uklanjanje kurjeg oka. Liječenje kurjeg oka kod kuće moguće je ako se radi o blažem obliku, a terapija obično uključuje omekšavanje kože i uklanjanje uzroka pritiska ili trenja. Evo nekoliko učinkovitih metoda koje možete koristiti za liječenje kurjeg oka kod kuće.

Namakanje stopala - Namakanje stopala u toploj vodi može pomoći u omekšavanju kurjeg oka, čineći ga lakšim za uklanjanje. Dodajte malo soli ili jabučnog octa u vodu i potopite stopala 10-15 minuta svaki dan.

2. Piling i turpijanje - Nakon namakanja, nježno koristite plovućac (kamen za uklanjanje tvrde kože) ili turpiju za stopala kako biste postupno smanjili zadebljanje kože. Važno je ne uklanjati previše kože odjednom kako bi se spriječilo krvarenje ili infekcija.

3. Korištenje hidratantne kreme - Redovito hidratizirajte kožu stopala kremama koje sadrže ureu, salicilnu kiselinu ili mliječnu kiselinu. Ovi sastojci pomažu omekšati zadebljanu kožu i olakšavaju uklanjanje kurjeg oka.

4. Zaštitni flasteri za kurje oko - Flasteri s jastučićima mogu se staviti na kurje oko kako bi se smanjio pritisak i trenje. Oni također mogu sadržavati salicilnu kiselinu koja pomaže u omekšavanju kurjeg oka.

5. Korištenje jastučića za stopala - Jastučići za stopala ili ulošci mogu pomoći u raspodjeli težine i smanjenju pritiska na područje kurjeg oka, sprječavajući daljnje trenje i iritaciju.

6. Korištenje prirodnih sredstava

Jabučni ocat : Namočite komadić pamuka u jabučni ocat i stavite na kurje oko. Ostavite da djeluje nekoliko sati, a zatim nježno stružite zadebljanu kožu.

: Namočite komadić pamuka u jabučni ocat i stavite na kurje oko. Ostavite da djeluje nekoliko sati, a zatim nježno stružite zadebljanu kožu. Češnjak : Smrvljeni češnjak može se nanijeti na kurje oko jer ima antibakterijska i protuupalna svojstva.

: Smrvljeni češnjak može se nanijeti na kurje oko jer ima antibakterijska i protuupalna svojstva. Soda bikarbona: Piling sa sodom bikarbonom i vodom može pomoći u nježnom uklanjanju zadebljanja.

7. Prestanite nositi usku obuću -Najvažnija preventivna mjera je nošenje udobnih cipela koje omogućuju prstima dovoljno prostora. Uska obuća može pogoršati problem i izazvati pojavu novih kurjih očiju.

Medicinski tretmani kurjeg oka

No kurje oko može zaista stvarati značajne neugodnosti. U tom slučaju nemojte odlagati, potražite pomoć liječnika koji na raspolaganju ima nekoliko tretmana koje vam može preporučiti.

Uklanjanje kurjeg oka skalpelom

Primjena posebnih flastera sa salicilnom kiselinom

Ortopedski ulošci za cipele

U rijetkim slučajevima, operacija za korekciju deformiteta stopala

Prevencija kurjeg oka

Najbolje bi naravno bilo da nikad uopće ne dobijete problemse s kurjim okom. To je dosta teško da ćete postići, ali vrijedi probati. Postoji nekoliko načina za sprječavanje pojave kurjeg oka. Pokušajte voditi računa da nosite cipele koje vam dobro pristaju, zatim koristite uloške ili jastučiće u cipelama za smanjenje pritiska, redovito njegujte stopala nosite čarape koje dobro upijaju znoj, podrezujte nokte, te vodite računa o mekoći kože stopala.

Foto: Shutterstock

Kada posjetiti liječnika?

Iako je kurje oko obično bezopasno stanje, u nekim slučajevima je potrebno potražiti liječničku pomoć, jer za neke osobe može biti problematičnije nego za sve ostale. Evo nekoliko situacija u kojima je potrebno obratiti se liječniku:

Ako imate dijabetes ili probleme s cirkulacijom

Ako je kurje oko izrazito bolno ili upaljeno

Ako kućno liječenje ne daje rezultate nakon nekoliko tjedana

Osim toga važno je istaknuti kako neliječenje kurjeg oka može dovesti do određenih komplikacija poput, kronične boli koja otežava hodanje, povećanog rizika od onfekcija, posebno kod osoba s dijabetesom, te dovesti do promjena u načinu hodanja koje mogu dovesti do problema s kukovima, koljenima ili leđima.

Savjeti za svakodnevnu njegu stopala

Redovita njega stopala svakako pomaže u prevenciji nastanka kurjeg oka i održavanju zdravlja vaših stopala. Pa donosimo nekoliko savjeta.

Svakodnevno perite stopala toplom vodom i blagim sapunom

Nakon pranja temeljito osušite stopala, posebno između prstiju

Nanosite hidratantnu kremu na stopala, izbjegavajući područje između prstiju

Nosite čiste, suhe čarape svaki dan

Mijenjajte cipele svaki dan kako bi se osušile između nošenja

Važno je napomenuti da učinkovitost prirodnih metoda liječenja kurjeg oka nije znanstveno dokazana, pa je uvijek najbolje posavjetovati se s liječnikom prije njihove primjene.

