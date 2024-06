Herpes zoster je infekcija koja uzrokuje bolan osip, a može se pojaviti bilo gdje na tijelu. Obično izgleda kao mjehurić koja se obavija oko lijeve ili desne strane torza.

Uzrokuje ga virus varicella-zoster — isti virus koji uzrokuje vodene kozice. Nakon što ste preboljeli vodene kozice, virus ostaje u vašem tijelu do kraja života. Godinama kasnije, virus se može ponovno aktivirati kao herpes zoster. Iako nije opasan po život, može biti vrlo bolan. Cjepiva mogu pomoći u smanjenju rizika virusa.

Simptomi herpesa zostera

Simptomi obično zahvaćaju samo mali dio na jednoj strani tijela. U rijetkim slučajevima herpes zoster može uzrokovati bol bez osipa.

Osip od herpesa obično se pojavi na prsima i trbuhu, ali se može pojaviti bilo gdje na tijelu, uključujući lice, oči i genitalije. Pojavljuje se u obliku mrlja na koži, samo na jednoj strani tijela. Malo je vjerojatno da je osip na lijevoj i desnoj strani tijela.

Simptomi mogu uključivati:

bol, žarenje ili trnce

osjetljivost na dodir

crveni osip koji počinje nekoliko dana nakon boli

mjehurići ispunjeni tekućinom koji se otvaraju i prekrivaju

svrbež

Neki ljudi imaju i druge simptome:

vrućica

glavobolja

osjetljivost na svjetlost

umor

Foto: Shutterstock

Koliko dugo traje herpes zoster?

Koliko dugo infekcija herpes zoster traje može ovisiti o svakom pojedincu, ali uglavnom traje tri do pet tjedana. Vaši se simptomi mogu razlikovati u svakoj fazi, a brzo liječenje može skratiti trajanje infekcije. Može potrajati i do četiri tjedna da osip od herpesa zacijeli. Vaša koža može biti bolna tjednima nakon što je osip nestao, ali obično s vremenom postane bolje.

Možete osjetiti simptome herpesa kao što su svrbež, žarenje, trnci i mjehurići koji cure do 10 dana. Možda ćete i dalje vidjeti kraste i kraste od osipa do pet tjedana. Mjehurići koji cure iz herpesa mogu trajati do dva tjedna, a zatim se počnu sušiti i stvarati kraste. Kraste možete vidjeti u razdoblju od jednog do tri tjedna nakon toga. Također možete dobiti herpes zoster više puta. To se može dogoditi nekoliko mjeseci do 10 godina nakon vaše prve infekcije. Neki ljudi možda više nikada neće dobiti herpes zoster.

Foto: Shutterstock

Kako se prenosi herpes zoster?

Ne možete dobiti herpes zoster od nekoga tko ima tu infekciju ili vodene kozice, ali vodene kozice možete dobiti od nekoga tko ima herpes zoster ako prije niste imali vodene kozice. Kad ljudi dobiju vodene kozice, virus ostaje u tijelu. Kasnije se može ponovno aktivirati i uzrokovati herpes zoster ako je nečiji imunosni sustav oslabljen. To može biti zbog stresa, određenih stanja ili tretmana poput kemoterapije.

Držite se podalje od određenih skupina ljudi ako imate herpes zoster. Ne možete ga prenijeti na druge, ali ljudi bi mogli dobiti vodene kozice od vas ako ih prije nisu imali, ili ako nisu primili cjepivo protiv vodenih kozica. To se događa jer herpes zoster uzrokuje virus vodenih kozica.

Pokušajte izbjeći trudnice i ljude koji prije nisu imali vodene kozice, ljude s oslabljenim imunosnim sustavom (pacijenata na kemoterapiji i bebe mlađe od mjesec dana).

Foto: Shutterstock

Kako se liječi herpes zoster?

Liječenje ovisi o tome koliko su vaši simptomi ozbiljni i postoji li rizik od komplikacija. Ako imate blagi osip, možda vam neće trebati nikakvo liječenje pa će vam biti ponuđen lijek koji će vam pomoći da ubrzate oporavak od herpesa zostera ako imate oslabljen imunosni sustav, ako su bol ili osip umjereni ili

osip zahvaća i druga područja vašeg tijela osim prsa, trbuha i leđa. Obično morate početi uzimati lijek unutar tri dana od prve pojave osipa.

Liječenje također može uključivati lijekove za ublažavanje boli, poput lijekova protiv bolova, steroidnih tableta ili lijekova koji pomažu kod bolova u živcima.

Ako imate herpes zoster, postoje stvari koje možete učiniti kako biste ublažili simptome:

uzmite paracetamol za ublažavanje bolova

održavajte osip čistim i suhim kako biste smanjili rizik od infekcije

nosite široku odjeću

koristite hladan oblog nekoliko puta dnevno

nemojte dopustiti da se zavoji ili flasteri zalijepe za osip

nemojte nositi odjeću s grubim vlaknima koja može iritirati vašu kožu

Većina ljudi oporavi se od herpesa bez ikakvih problem, ali ponekad može izazvati komplikacije, kao što su:

postherpetička neuralgija, gdje bol traje nekoliko mjeseci nakon što nestane osip od herpesa

osip se inficira, što će možda trebati liječiti antibioticima

ožiljci ili promjene boje kože nakon što osip zacijeli

slabost mišića

problemi s očima, koji mogu dovesti do gubitka vida, piše NHS.

Foto: Shutterstock

