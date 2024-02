Uspješno održavanje ravnoteže u prehrani ključno je za zdravu probavu i sprečavanje nadutosti. Evo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći postići ravni trbuh:

1. Uvrstite probiotike u svoju prehranu kako biste održali ravnotežu crijevnih bakterija. Probiotici ne samo da potiču zdravu probavu, već i jačaju imunitet i poboljšavaju raspoloženje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

2. Poznato je koliko je prehrana važna. U svoj večernji plan uključite sljedeće:

17.00 - žlica soka od aloa vere sa vodom

U 17:00 sati popijte žlicu soka od aloa vere pomiješanog s vodom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Aloa vera smiruje želudac, posjeduje protuupalna svojstva i pomaže kod grčeva i nadutosti.

"Osim toga, posjeduje i antibakterijska svojstva koja pomažu u jačanju imunološke funkcije", objasnio je nutricionist Rick Hay.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

18.00 - probavni enzimi uz večeru

U 18:00 sati uz večeru uzmite probavne enzime kako biste poboljšali probavu i smirili probavni trakt.

"Procjenjuje se da se 60 do 80 posto imunološkog sustava nalazi u našem probavnom traktu. Kada se hrana ne razgrađuje na odgovarajući način probavnim enzimima, veći komadi mogu prijeći crijevni zid i dovesti do upalnog imunološkog odgovora. To je povezano sa netolerancijom na hranu, što dovodi do trbušnog grčenja i nadutosti", objasnio je nutricionist Rick Hay.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, pijenje soka od ananasa prije večere može doprinijeti boljoj probavi.

19.00 - malo fermentirane hrane

U 19:00 sati konzumirajte malo fermentirane hrane poput jogurta ili kiselog kupusa. Fermentirana hrana potiče rast dobrih bakterija u crijevima i pomaže u zdravlju crijeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Fermentirana hrana je izuzetno korisna za zdravlje crijeva. Tehnički, to znači pretvorba šećera i škroba u kiselinu, koristeći solnu otopinu. Ovaj proces potiče bujanje dobrih bakterija kao što su bifidobakterije i laktobacili, stvarajući veliki izvor prirodnih probiotika za probavni trakt", kaže Rick Hay.

Foto: Vijesti.hr Foto: Vijesti.hr

"Također, pobrinite se da vaša večera sadrži 150 grama suhog mesa ribe, pileća prsa ili nemasne junetine uz oko pola šalice riže i neko povrće koje ne nadima, kao kelj ili špinat", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

20.00 - čaj od maslačka

Ova vrsta čaja može biti učinkovit diuretik pa tako pomaže da se tekućina ne zadržava u tijelu.

U 20:00 sati popijte čaj od maslačka koji pomaže u čišćenju jetre i probavi. Uz to ublažava simptome žgaravice i pomaže kod drugih probavnih tegoba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

22.00 - glutamin

U 22:00 sata uzimajte glutamin koji pomaže uravnotežiti živčani sustav, poboljšati spavanje i ravnotežu šećera u krvi.

"Održavanje hidratacije pomaže tijelu da se detoksicira i izbaci nečistoće. Bubrezi i jetra su odgovorni za detoksikaciju krvi i proizvodnju mokraće, pa je važno pomoći ovim organima da rade svoj posao kako treba", objasnio je Rick Hay.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Svi na dijeti, a sve smo deblji. Liječnica: 'Prevencija je ključ, ali nije dovoljna. Prehrambene navike u Hrvatskoj su jako loše'