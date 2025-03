Stiže im nevrijeme, upaljen alarm: 'Izlit će se rijeke, prijete oluje i obilan snijeg'

Agencija Republike Slovenije za okoliš (ARSO) izdala je narančasto vremensko upozorenje za središnji i zapadni dio Slovenije zbog obilnih padavina. Očekuju između 40 i 80, lokalno i oko 100 milimetara kiše, piše Žurnal24.si.

"Rijeka Vipava počet će se izlijevati u sljedećim satima, a daljnji porast može uzrokovati poplave u poslijepodnevnim i noćnim satima, posebno tijekom subote", upozorili su. Ostale rijeke također će se izlijevati, a u zapadnoj, središnjoj i južnoj Sloveniji može doći do naglog porasta bujičnih vodotoka.

Kiša će poslijepodne nakratko oslabiti, a u nekim područjima i prestati, ali će navečer ponovno ojačati i proširiti se na cijelu Sloveniju. Moguće su i izolirane oluje, osobito na jugu, a u alpskim dolinama na Gorenjskoj može padati snijeg. U Primorskoj i Notranjskom puhat će jugo, dok će u ostalim područjima vjetar biti slab do umjeren jugozapadnjak, vjetar će navečer oslabiti.

Povećana opasnost od klizišta, a očekuje se i obilan snijeg

Zbog oborina postoji i povećana opasnost od klizišta, osobito u zapadnoj i središnjoj Sloveniji. Geološki zavod Slovenije upozorava kako se odroni mogu pojaviti i u drugim dijelovima Slovenije. Stanovnike se poziva da obrate pažnju na promjene u tlu, zgradama i padinama te na pojavu svježih pukotina, slijeganja i klizišta.

U alpskim dolinama, na sjeverozapadu zemlje, očekuju se obilne snježne padaline, a u gorju će biti povećana opasnost od lavina u petak i subotu.

Sutra će biti oblačno, a oborine će na jugu i istoku zemlje prijepodne slabiti dok će poslije podne u zapadnom dijelu Slovenije biti lokalnih pljuskova koji će se širiti prema unutrašnjosti.

Foto: meteo.hr

I u Hrvatskoj se očekuje obilna oborina

S obzirom na blizinu Slovenije, mnogi se pitaju hoće li ovo nevrijeme stići i do Hrvatske. DHMZ navodi kako se u subotu očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, ponegdje i jačim pljuskovima s grmljavinom.

"Glavnina oborine, lokalno i obilne, past će u prvom dijelu dana, na istoku i u Dalmaciji u drugom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno, u Dalmaciji još u prvom dijelu dana i jako te olujno jugo. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 10, na Jadranu između 11 i 16 °C. Najviša od 14 do 19, a u središnjim predjelima te u Gorskoj Hrvatskoj uglavnom od 10 do 14 °C", navodi DHMZ.

Također, DHMZ je za subotu izdao žuti Meteoalarm za dosta velik dio Hrvatske kojim upozoravaju na lokalno obilnu kišu. "Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika", navodi se na stranicama Meteoalarma.

