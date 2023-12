Ginekolozi, epidemiolozi, ali i farmaceuti primijetili su veću upotrebu pilula za kontracepciju, kao i onu "za dan poslije" te su upozorili da su spolno prenosive bolesti u porastu.

Ginekologinja Aleksandra Kostić iz Srbije, naglasila je da, što se tiče djece uzrasta od 15 godina i više, djevojčice mogu doći kod ginekologa bez pratnje roditelja i skrbnika, prenosi Mondo.

Učestala konzumacija hitne kontracepcije

Rekla je da bi se mladi trebali educirati u razgovoru sa stručnjacima, a ne putem društvenih mreža na kojima mnoge informacije shvate na pogrešan način, ili ih shvate zdravo za gotovo i dovedu sebe u neku vrstu opasnosti.

"Međutim, ja osobno mislim da je put, dječji put do ginekologa i urologa najbolje kroz Savjetovalište za mlade. U tom Savjetovalištu za mlade radi tim koji čine ginekolog, pedijatar i psiholog, i tu djeca dobivaju one osnovne informacije, nalaze se u grupi što im dodatno smanjuje tremu. Tu dobivaju informacije o tijelu, o suprotnom spolu, zaljubljivanju, seksualnim odnosima, zaštiti od neželjene trudnoće, od spolno prenosivih bolesti", rekla je doktorica Kostić za RTS.

Osvrnula se i na hitnu kontracepciju koja se koristi samo u hitnim situacijama.

"Koristi se kada zakaže redovna kontracepcija, pukne kondom, djevojka zaboravi koristiti pilule za kontracepciju ili ako osoba nije koristila nikakvu kontracepciju ili je prisiljena na spolni odnos. Hitna kontracepcija sadrži znatno veću dozu hormona nego što je to u pilulama, standardnim pilulama za kontracepciju i ne savjetuje se česta primjena", rekla je Kostić i upozorila da je takvo ponašanje opasno.

"Od mladih čujemo da oni koriste hitnu kontracepciju nakon svakog spolnog odnosa, što se može odraziti dugoročno na njihovo zdravlje, dovest će svakako do hormonskog nesklada, do produženog krvarenja. Drugo, mladi često misle da je to abortivna pilula. Misle da ako su popili tu hitnu kontracepciju, da će u slučaju trudnoće pobaciti, što nije istina. Znači, pilula za hitnu kontracepciju može spriječiti nastanak trudnoće u čak 95 posto slučajeva ako se uzme nešto ranije, nakon nezaštićenog spolnog odnosa, ali neće utjecati ako je do trudnoće već došlo", objasnila je ginekologinja.

Porast spolno prenosivih bolesti

Prema statistici, mladi ne koriste dovoljno kondome pri spolnom odnosu što ukazuje na još jedan problem, a to su sve češće spolno prenosive bolesti.

HZJZ navodi da je 14 posto petnaestogodišnjaka izjavilo da je imalo rani spolni odnos (u dobi 15 godina ili ranije), a od njih 32 posto nije koristilo zaštitu (kondom) kod posljednjeg spolnog odnosa. Njih 18 posto je navelo da koriste manje pouzdanu metodu zaštite od trudnoće - prekinuti snošaj. 30 posto mladih u dobi 18 do 25 godina nije koristilo kondom prilikom prvog spolnog odnosa, dok prilikom posljednjeg spolnog odnosa njih 45 posto nije koristilo kondom, a samo 20 posto je izjavilo da redovito koristi kondom.

U Hrvatskoj se u posljednjih pet godina godišnje prosječno bilježi oko 140 oboljelih od klamidijske infekcije, 54 oboljelih od hepatitisa B te 130 oboljelih od hepatitisa C infekcija i 27 od gonoreje te 95 oboljelih od zaraze HIV-om. U svijetu se u posljednjih 10 godina sifilis proširio za 38 posto. Godine 2020. je u Hrvatskoj bilo oko 30 oboljelih, dok je posljednje dvije godine taj broj došao do 50. Porast je vezan i uz HIV.

Ginekologinja Kostić je dodala je da zato mora stalno raditi na zaštiti od spolno prenosivih bolesti te da se trebaju koristiti kondomi, koji ipak neće u 100 posto slučajeva zaštititi osobu od spolno prenosivih bolesti. Redoviti odlazak kod ginekologa i urologa (barem jedanput godišnje) je također od velike važnosti, piše Mondo.

