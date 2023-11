Spermiji se kontinuirano proizvode - oko 100 milijuna svaki dan, i mogu živjeti nekoliko mjeseci unutar testisa. Izvan tijela, stopa preživljavanja spermija mnogo je kraća.

Životni vijek spermija ovisi o njegovim uvjetima i okolnostima.

Životni vijek spermija

Za stvaranje sperme potrebno je 75 dana. Nakon što se naprave, ostaju u testisima nekoliko tjedana. Ako se ne ejakuliraju, spermiji umiru i tijelo ih ponovno apsorbira.

Nevjerojatno, ali spermiji mogu živjeti unutar ženskog reproduktivnog sustava do pet dana, iako to ovisi o pravim uvjetima. Kod vrhunca plodnosti, tijela mogu pospješiti preživljavanje spermija proizvodnjom vrste cervikalne sluzi koja štiti spermije i olakšava im da dođu do jajovoda, gdje se odvija oplodnja. Na dugovječnost sperme utječu karakteristike ženine maternice, vagine i jajovoda. Seks u vrijeme ovulacije povećava vjerojatnost začeća, a to daje spermi dovoljno vremena da dođe do ženske jajne stanice prije nego što spermatozoidi počnu odumirati.

Bez topline i vlage spermiji ne mogu dugo preživjeti izvan tijela, obično umiru u roku od nekoliko minuta kada su izloženi zraku ili padnu na suhe površine i kožu. Ne mogu preživjeti u vodi. Ako ste imali nezaštićeni spolni odnos u vodi, postoji rizik od trudnoće, ali nećete zatrudnjeti samo zato što ste u vodi bazena ili vrućoj kadi. Ne samo da će se spermiji raspršiti u vodi i odvojiti od tekućina koje ih štite, već će svaki sapun ili kemikalije u vodi vrlo brzo ubiti sve spermije.

Koliko je sperme potrebno za trudnoću

Za oplodnju jajne stanice potrebna je samo jedan spermij, a svaka ejakulacija sadrži milijune spermija! Međutim, bez pravih uvjeta, oni mogu preživjeti samo nekoliko sati unutar ženskog reproduktivnog sustava.

Neposredno prije i tijekom ovulacije, cervikalna sluz postaje prozirna, mokra i skliska, stvarajući okruženje pogodno za spermu koje može pomoći u zaštiti sperme. Čak i uz ove optimalne uvjete, samo će mali broj spermija preživjeti i doći do jajovoda kako bi se susreli s jajnom stanicom. Poznavanje vašeg plodnog prozora može vam pomoći da bolje razumijete svoje reproduktivno zdravlje.

Ne možete zatrudnjeti svaki dan svog ciklusa. Postoji samo mali broj dana u svakom ciklusu kada ste plodni. Nakon ovulacije, jajna stanica može preživjeti samo oko 12-24 sata. Jajašce ima životni vijek 24 sata nakon izlaska.

Kako muškarac stari, kvaliteta njegove sperme i količina koju proizvodi mogu se pogoršati. Ako pokušavate zatrudnjeti, kvaliteta sperme može biti važan čimbenik kada su u pitanju vaše šanse za začeće. Kvalitetna sperma ima veće izglede za preživljavanje i oplodnju jajne stanice. Najbolji način za promicanje kvalitete sperme je vođenje zdravog načina života. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako ste zabrinuti oko kvalitete sperme, piše Natural Cycles.

