Navika spavanja u čarapama noću nije tako dobra. U redu je to činiti povremeno ako vam je hladno, ali nemojte to činiti prečesto jer usporava cirkulaciju i može uzrokovati neke kožne infekcije, piše Times of India.

Evo kako spavanje u čarapama utječe na tijelo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Utječe na cirkulaciju

Čarape griju naša stopala, što može privremeno povećati cirkulaciju krvi, ali ako dugo nosite čarape, učinak je suprotan i protok krvi se smanjuje.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Rizik od kožnih infekcija

Obratite pozornost na vrstu tkanine od koje su izrađene vaše čarape. Sintetički materijali, poput poliestera ili najlona, ​​nisu ugodni na koži i ne dopuštaju stopalima da dišu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Noćno je znojenje prilično uobičajeno, a ako spavate pod teškim pokrivačima, vlažno i toplo okruženje stvara savršeno tlo za razmnožavanje bakterija što može utjecati na vaša stopala.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Navika spavanja u čarapama noću nije tako dobra.

Rizik od iritacija, osipa i oticanja

Ako su neke jake kemikalije, poput boja i smola, korištene za izradu vaših čarapa, velike su šanse da ćete razviti iritaciju i osip. Ako su elastične trake koje drže čarape na nogama preuske, mogli biste se probuditi s bolnim, crvenkastim tragovima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao i svaki pripijeni komad odjeće, čarape s uskim elastičnim trakama mogu ograničiti protok krvi uzrokujući oticanje.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Utječe na tjelesnu temperaturu

Kada se noću odmarate, tijelo nastavlja raditi i mnogo toga se događa dok spavate. Temperatura tijela mijenja se nekoliko puta tijekom noći, a bolje spavamo kada nam je hladnije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako nosite čarape koje nisu izrađene od prozračne tkanine, temperatura vašeg tijela može porasti i ometati vam san.

POGLEDAJTE VIDEO: Čips, gumeni bomboni i kolači. Orgazam su za usta, ali stvaraju ovisnost: 'Stvori se žudnja i nemamo samokontrolu''