Nije tajna da sjediti dok sjedenje, pogrbljeno nad laptopom nije baš idealno za ljudsko tijelo. Sada je Dan Go, izvršni direktor tvrtke High Performance Founder, koja pomaže poduzetnicima ostati u kondiciji, izdao je upozorenje i ponudio savjete o tome kako prevladati zamke povezane s radom kod kuće, u uredu ili za volanom.

'Sjedenje je novo pušenje'

Na Twitteru je podijelio šokantnu rendgensku sliku položaja kostura osobe dok sjedi za svojim laptopom, s kralježnicom koja se krivi od donjeg dijela leđa do vrata. "Ako sjedite više od 6 sati dnevno, pročitajte ovo", napisao je, prije nego što je objasnio da dugo sjedenje može dovesti do "lošeg držanja, pretilosti i debljanja te bolova u vratu, ramenima i križima". Go je također upozorio da može povećati rizik od poremećaja mentalnog zdravlja, poput depresije i anksioznosti. "Sjedenje je novo pušenje", dodao je, a iako biste mogli pomisliti da je ovo pretjerivanje, neke su studije pružile određeni legitimitet ovim tvrdnjama.

U zasebnom istraživanju na koje se poziva Klinika Mayo, znanstvenici su analizirali 13 studija o vremenu sjedenja i razinama aktivnosti i zaključili da oni koji sjede više od osam sati dnevno bez tjelesne aktivnosti imaju povećan rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti i raka. A rizik od umiranja bio je sličan onom koji predstavljaju pretilost i pušenje.

Tri jednostavne vježbe

Dobra vijest je da je analiza također otkrila da 60 do 75 minuta umjereno intenzivne tjelesne aktivnosti svaki dan poništava učinke dugotrajnog sjedenja.

Srećom, Go je i ponudio neke jednostavne vježbe i tehnike koje će pomoći u jačanju tjelesne aktivnosti i poništiti učinke dugotrajnog sjedenja.

To uključuje ono što se naziva 'McGill Big 3', skup vježbi koji se sastoji od McGill Crunch, držanja na bočnom planku i fokusiranih i aktiviranih Bird Doga, što pomaže u 'izgradnji izdržljivosti u donjem dijelu leđa i trbušnim mišićima dok povećava stabilnost tjelesne jezgre'.

Ostali pokreti uključuju držanje na glutealnom mostu, visenje na šipki, pozu mačka-krava i istezanje, a sve to pomaže u jačanju mišića i ublažavanju napetosti.

Izvršni direktor fitnessa završio je rekavši: "Jedan od najpodcijenjenijih načina sagorijevanja kalorija, poboljšanja zdravlja i ublažavanja kroničnih bolova jest jednostavno više hodanja.

"Učiniti 8 do 10 tisuća koraka dnevno i to može pomoći u poništavanju učinaka dugotrajnog sjedenja."