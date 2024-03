Specijalistica za zarazne bolesti dr. Linda Yancey iz američkog Houstona otkrila je zašto ispijanje soka od kiselih krastavaca može pomoći u tretiranju upala grla. To zvuči pomalo bizarno, ali ona tvrdi da zaista pomaže, piše Express.

Dr. Yancey je za wellandgood.com rekla da bi jedenje kiselih krastavaca i ispijanje soka od njih mogao biti optimalan način za ublažavanje simptoma upale grla.

"Svaki put kada imate otopinu koja je koncentriranija od tekućine u našim tkivima, poput one od soli ili šećera, ona smanjuje upalu izvlačenjem vode", objasnila je.

Dr. Yancey je primijetila da rasol najbolje djeluje kod tretiranja upale grla zbog soli u otopini za kiseljenje. "Kiseli krastavci djeluju kao pomoć kod upale grla zbog soli u otopini za kiseljenje", kazala je.

Stručnjakinja je primijetila da je domaći lijek optimalan za smanjenje simptoma upale grla i da privremeno smanjuje iritacije. "Ovo je manja i privremena intervencija. Dovest će do malog smanjenja simptoma za otprilike deset do 15 minuta", istaknula je dr. Yancey.

Kod upale grla može pomoći ispijanje soka od kiselih krastavaca te žlica meda i vrlo slatki čaj.

Slatki čaj i med pomažu kod upale grla

Dodala je da će se učinci vjerojatno mijenjati od osobe do osobe te je istaknula da je to nešto s čime treba eksperimentirati kako bi se pronašao najbolji pristup. "To je više kućni pripravak nego medicinska intervencija, tako da nema službenih preporuka", pojasnila je dr. Yancey.

Ona je, također, upozorila da bi ljudi ipak trebali uzeti u obzir koliko soli unose u organizam kada razmišljaju o konzumiranju rasola i kiselih krastavaca. Smatra se da veći kiseli krastavac ima oko 300 miligrama soli, što je oko 13 posto dnevne preporučene granice za zdrave odrasle osobe.

Dr. Yancey je rekla da slatki čaj i med također imaju ista svojstva kao i slana otopina zbog visokog udjela šećera. "Dobro djeluje i žlica meda, kao i jako slatki čaj", dodala je.

"Treba napomenuti da osobe na dijetama s ograničenim unosom soli ne bi trebale koristiti kisele krastavce ili grgljati slanu vodu budući da oni imaju značajan sadržaj soli. isto tako, dijabetičari bi trebali izbjegavati med ili slatki čaj", upozorila je dr. Yancey.

