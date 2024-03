Svi mi želimo ojačati imunitet, imati dulju kosu, veće mišiće, zdrave kosti itd., pa uzimamo razne dodatke prehrani kako bismo to ostvarili. No, dvije studije izazvale su zabrinutost zbog sumnjivih sastojaka koji se kriju u tim pripravcima koji bi mogli biti opasni za zdravlje, piše The Sun.

Jedno istraživanje klinike Cleveland pokazalo je da niacin, koji je poznat i kao vitamin B3, može biti povezan s povećanim rizikom od srčanih bolesti. Na pakiranjima dodataka prehrani koji ga sadrže i koji se izdaju bez recepta obično piše da djeluju protiv starenja, poboljšavaju masnoće u krvi, zdravlje kože, rad mozga i još mnogo toga, a dodaje se i hrani poput žitarica.

Također, pronađena je veza između visokih razina tiamina s kognitivnim padom, što povećava rizik od demencije. On se često dodaje žitaricama poput kukuruznih pahuljica, kao i kruhu i hrani za bebe.

Dr. Carol Granger, registrirana nutricionistica s diplomom iz biokemije i magisterijem iz mikrobiologije, upozorila je na mnoge dodatke suplementima, lijekovima i hrani za koje ljudi nemaju pojma da bi mogli izazvati nuspojave.

Dodaci prehrani mogu biti opasni

"Postoji mnogo gadosti koje treba izbjegavati zbog onoga što vam mogu učiniti. Uvijek govorim da je to sličan etos ultraprerađenoj hrani kada su u pitanju pravila o sastojcima. Ako ih je više od pet navedenih i ako ne znate koji su, onda je vjerojatno najbolje da ne kupujete taj dodatak prehrani", upozorila je dr. Granger.

"Ljudi misle da su suplementi zdravi, a dok neki mogu biti, drugi, pak, mogu biti štetni za zdravlje poput ultraprerađene hrane ako se redovito uzimaju u velikim količinama. Unatoč tomu, dodaci prehrani mogu biti korisni ako znate što kupiti. Lako je čitati informacije o hranjivim vrijednostima, ali ljudi moraju čitati i sastojke", dodala je.

Dr. Granger je otkrila neke od ključnih problema kojima dodaci prehrani i njihovi sastojci mogu pridonijeti. "Uzimanje loših dodataka prehrani tijekom duljeg vremenskog razdoblja ima dugoročne zdravstvene učinke", upozorila je.

Abdominalni i probavni problemi

Neki od sastojaka dodataka prehrani s vremenom, mogu promijeniti sastav crijevnih bakterija te izazvati probavne probleme poput proljeva, nadutosti, bolova u trbuhu i sl.

Guar guma bubri kada se proguta, što može uzrokovati začepljenje jednjaka i tankog crijeva te može doprinijeti nadutosti i grčevima.

Ksantan guma povezana je s probavnim problemima uključujući češće pražnjenje crijeva. To je aditiv popularan u bezglutenskom pečenju, ali u količinama koje su sadržane u hrani ne bi trebao izazvati nuspojave.

Želatina, koja se također koristi u kuhinji, može izazvati nadutost, žgaravicu i alergijske reakcije.

Polidekstroza može dovesti do plinova, nadutosti želuca i bolova u trbuhu, a velike količine djeluju kao laksativ.

Problemi s kožom

Neki od sastojaka dodataka prehrani mogu izazvati probleme s kožom poput peckanja, osipa i iritacije. Dr. Granger je otkrila da gliceril dibehenat, polivinil-pirolidon i lanolin mogu uzrokovati takve probleme.

"Kopolimer metakrilne kiseline vrlo je reaktivna kemikalija koja može iritirati ili opeći kožu i oči, a također može uzrokovati oštećenje bubrega. Kalijev sorbat i natrijev stearil fumarat mogu iritirati oči i kožu", upozorila je.

Ljudi koji uzimaju antibiotike i lijekove za razrjeđivanje krvi također bi trebali biti oprezni jer natrijev stearil fumarat stupa u interakciju s takvim lijekovima.

Alergije

Osobe s alergijama možda bi trebale provjeriti pogoršavaju li njihovi dnevni dodaci prehrani simptome.

Dr. Granger je rekla da se dodacima prehrani mogu dodati umjetna bojila, što može "pogoršati astmu kod osoba s tim stanjem". "Oni, također, pogoršavaju alergije i mogu biti povezani s hiperaktivnošću kod neke djece", istaknula je.

Svi aditivi u hrani, uključujući i umjetna bojila, imaju E broj, što znači da su prošli sigurnosne testove i odobreni za upotrebu u EU. Ali, šest brojeva, prema istraživanju koje je financirala Agencija za standarde hrane, povezano je s hiperaktivnošću kod djece: E102, E104, E110, E122, E124 i E129.

"Utvrđeno je da boja, koja se dobiva od kukca košenilje, uzrokuje ozbiljne alergijske reakcije, čak i u malim dozama poput onih koje se nalaze u dodacima prehrani, te uzrokuje oticanje lica, osipe i hripanje", otkrila je dr. Granger.

Vrtoglavica i nesvjestica

Zasigurno ne biste dragovoljno odabrali da jedete talk. No, on se "koristi u dodacima prehrani i kao sredstvo protiv zgrudnjavanja i kao nešto što tablete čini bijelima", rekla je dr. Granger.

"Ali to nije nešto što bi ljudi trebali unositi u bilo kojoj količini. Može izazvati temperaturu, a manje uobičajene nuspojave uključuju vrtoglavicu, bol u prsima, nesvjesticu", upozorila je.

Suplementi također mogu postati štetni ako se uzimaju s lijekovima s kojima imaju negativnu interakciju. Na primjer, vitamin K, koji je tijelu potreban za zgrušavanje, može smanjiti učinkovitost razrjeđivača krvi, koje uzimaju ljudi s rizikom od krvnih ugrušaka.

Iz britanske Nacionalne zdravstvene službe (HNS) upozorili su da ne uzimate više od jednog miligrama vitamina K dnevno kako biste izbjegli štetu.