Većina ljudi zadržava vjetrove u javnosti, ali ne pustiti ih van može imati užasne posljedice. To može izazvati niz neugodnih i bolnih nuspojava koje su gore od bilo koje privremene neugodnosti koju biste mogli doživjeti, piše The Sun.

Vjetrovi su normalan nusproizvod tjelesnih probavnih procesa, uzrokovani plinovima koje oslobađaju bakterije u vašim crijevima, kao i zrakom koji gutate. Kada mikrobi razgrađuju i metaboliziraju hranu koju jedete, oslobađaju sumporne plinove koji uzrokuju neugodne mirise.

Dr. Philip Mayhead, konzultant gastroenterolog u bolnici Benenden, rekao je: "Uzroci se razlikuju, ali često su povezani s probavom ili gutanjem zraka dok jedete ili pijete". Kada se ti plinovi nakupe, prolaze kroz probavni sustav prije nego što ih rektum ispusti.

Međutim, moguće je trenutno zaustaviti ispuštanje plinova zatezanjem analnog sfinktera, držeći ih sve dok ne bude bolje vrijeme da se puste vani. Iako to s vremena na vrijeme može biti bezopasno i pristojno, redovito zadržavanje vjetrova može uzrokovati niz problema.

1. Plinovi u ustima

Jedna od čudnijih reakcija na zadržavanje vjetrova je ispuštanje plinova u usta.

Kada vjetrovima sprječavate uzlazak iz tijela, dio plina nakupljenog u rektumu može proći kroz stijenku crijeva i ponovno se apsorbirati u krvotok. Odatle se može osloboditi izdisajem iz pluća, uzrokujući oslobađanje plina bez mirisa u ustima.

Plinovi u ustima ne uzrokuju neugodan miris zato što se sumporni spojevi nastali u crijevima ne apsorbiraju ponovno. Međutim, to još uvijek može biti neugodan simptom sličan podrigivanju, a sama pomisao na to prilično je odvratna.

Jedna od čudnijih reakcija na zadržavanje vjetrova je ispuštanje plinova u usta.

2. Nadutost

Nakupljanje plinova u crijevima također može uzrokovati još jednu neugodnu nuspojavu - nadutost. Zbog otekline u trbuhu želudac vam se može napuhati i osjećat ćete neugodnu punoću. Također može uzrokovati kruljenje u trbuhu i stvaranje zvukova.

Otpuštanje vjetrova kada je potrebno, redovito vježbanje, žvakanje zatvorenih usta i pijenje puno vode mogu pomoći u smanjenju stalne nadutosti.

3. Grčevi

Kad vas muče vjetrovi, to može biti neugodno, no ako ih zadržavate u sebi to može podići bol na višu razinu.

Grčevi su uobičajena nuspojava zadržavanja plinova, uzrokovana nakupljanjem plinova i upalom u crijevima.

Grčevi su uobičajena nuspojava zadržavanja plinova, uzrokovana nakupljanjem plinova i upalom u crijevima.

4. Probavne smetnje

Još jedan kratkoročni problem zbog zadržavanja plinova može biti probavna smetnja.

Simptom, u medicini poznat kao dispepsija, uzrokuje bol ili nelagodu u gornjem dijelu trbuha.

5. Žgaravica

Bol uzrokovana lošom probavom koja se osjeća više u prsnoj kosti poznata je kao žgaravica.

Uzrokuje je želučana kiselina koja putuje prema grlu, što također može ostaviti neugodan kiseli okus u ustima.

6. Divertikulitis

Zadržavanje plinova može uzrokovati stvaranje zračnih džepova (abnormalnih vrećica u stijenci crijeva) u vašem probavnom traktu.

Ako se one upale, to može uzrokovati stanje pod imenom divertikulitis, opominje se u studiji objavljenoj u časopisu The Lancet.

To može biti ozbiljno i uzrokovati infekciju ako se ne liječi. Simptomi uključuju bol u donjem lijevom dijelu trbuha, bol u trbuhu koja se pogoršava nakon što jedete, zatvor, proljev, krv u izmetu i nadutost.