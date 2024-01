Višak kilograma nakon praznika je pojava koja muči većinu ljudi. Jedemo i više nego što je potrebno, tijelo zadržava vodu, alkohol dehidrira, a unosimo "tešku" hranu koja nas deblja.

Velika količina hrane može izazvati plinove i nadutost. Ako ste se proteklih dana prejedali i planirate izgubiti kilograme, ovo su top tri savjeta koji vam mogu pomoći da smršavite čak 10 kilograma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Količina hrane

Osnovno pravilo je da se ne prejedate. Postoje mnogobrojni savjeti koji vam mogu pomoći da izbjegnete prejedanje, ali najvažnije je da jedete umjereno i raznovrsno. Poželjno je da izbacite brzu hranu, tijesta, slatkiše i grickalice.

Fitness trener Marko Stojanović je u emisiji "150 minuta" na Prvoj objasnio da je kalorijski deficit ključan za mršavljenje. To znači da morate potrošiti više kalorija nego što unosite. Potrudite se smanjiti unos jednostavnih ugljikohidrata i zamijenite ih ugljikohidratima iz voća ili cjelovitih žitarica. Tako ćete smanjiti apetit i nećete imati nekontroliranu potrebu za hranom, odnosno prejedanjem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Proteini, masti i povrće

Trudite se da vaši obroci sadrže proteine, masti i povrće. Najbolje bi bilo da se vaš jelovnik sastoji od jaja, mesa - govedine, piletine, svinjetine, janjetine i morskih plodova kao što je losos.

Proteine kombinirajte s povrćem koje je nisko kalorično i ima mali udio ugljikohidrata. Povrće kombinirajte s niskim udjelom ugljikohidrata - brokule, karfiol, špinat, rajčica, kelj, kupus, zelena salata, krastavac, tikvice. Kada se na ovaj način hranite, unosite proteine, vlakna, vitamine i minerale koji su od ključne važnosti za zdravlje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Fizička aktivnost

Fizička aktivnost je najbolji način za postizanje rezultata. Fitness trener Marko Stojanović savjetovao je da tri puta tjedno imate trening snage. Uz to, šetnja ili kardio trening vam mogu znatno pomoći. "Svi misle da je brza šetnja bolja od trčanja, ali nije neka velika razlika. Problem je što se ljudi prvo bace na trčanje i brzo dođe do odustajanja. Zamislite čovjeka koji sjedi cijeli život i sutra trči sat vremena. On će trčati tad i možda nikad više. Poanta je da postepeno mijenjaju rutinu. Klijentima na početku dajem lagane treninge, trebaju naučiti pokrete i tehniku, a kasnije krećemo na ozbiljne treninge", rekao je Marko, piše Mondo.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Za borbu protiv pretilosti zdrav obrok u školi je i skuplji obrok