Nesanica može biti vrlo neugodna i predstavlja ozbiljan zdravstveni problem. No, prije nego posegnete za tzv. tabletama za spavanje na recept, razmislite o tome da si pomognete prirodnim sredstvima i pripravcima koje možete napraviti kod kuće.

Prema podacima iz 2023. godine, u Hrvatskoj od nesanice pati 26 posto populacije, a od težeg oblika pati njih 11 posto, dok 15 posto pati od lakšeg. Nesanica se najčešće javlja kod žena te je učestalija s porastom životne dobi. Uzroci tome su stres, hormonalne promjene, razne bolesti itd.

Prema preporukama stručnjaka, odrasli ljudi bi trebali po noći spavati minimalno sedam sati, no mnogima je to problem i sutradan su umorni te imaju manjak energije, umorni su i razdražljivi. Osim toga, neispavanost ide ruku pod ruku s padom imuniteta. Osobe koje ne spavaju dovoljno, osim psihičkih poteškoća, mogu imati i one zdravstvene poput visokog krvnog tlaka, bolesti krvožilnog sustava, dijabetesa, pretilosti itd.

Prije nego posegnete za tabletama za spavanje ili smirenje. Pokušajte s napicima koje su koristili naše bake i djedovi. Tih pripravaka ima zaista mnogo, a mi ćemo ovdje navesti samo neke koji su i dandanas popularni.

1. Čaj od kamilice

Ovaj napitak izrazito je popularan te ne sadrži kofein. Čaj od kamilice ima opuštajuća svojstva te vam može pomoći da bez problema utonete u san. Osim toga, odličan je i kod tretiranja probavnih tegoba i nadutosti te pomaže kod menstrualnih tegoba, podržava zdravlje srca, pomaže kod simptoma depresije itd.

2. Čaj od mente

Ovaj čaj, poput onog od kamilice ne sadrži kofein te je odličan i kod želučanih tegoba. Mada ne postoje znanstvena istraživanja koja podupiru pozitivno djelovanje ovog čaja na nesanicu, od može pomoći kod smetnji spavanja te vam može pomoći kod opuštanja.

3. Čaj od sušenog korijena valerijane

Ovaj napitak najpoznatiji je kod tretiranja problema sa spavanjem. Mada odlično pomaže kod tretiranja nesanice, čaj od korijena valerijane ne preporučuje se osobama koje uzimaju lijekove protiv tjeskobe i depresije te sedative jer mogu međusobno djelovati. Također, znanstvenici su otkrili da redovita konzumacija čaja od korijena valerijane do 28 dana ne uzorkuje probleme kod većine odraslih osoba.

4. Toplo mlijeko

Ovaj napitak obožavaju generacije te vam može pomoći da brže utonete u san. Stručnjaci ističu da kalcij iz mlijeka nije samo dobar za zdravlje kostiju i srca, već da ima i važnu ulogu kod proizvodnje melatonina, hormona koji potiče kvalitetan san. Mlijeko, također, sadrži kalij i magnezij.

5. Topli kakao

Osim mlijeka, velika većina ljudi obožava popiti topli kako prije spavanja. No, imajte u vidu da se i kakao i čokolada rade od kakaa koji sadrži određenu količinu kofeina, što može pogoršati nesanicu.

6. Čaj od matičnjaka

Ovaj čaj najviše se konzumira za ublažavanje stresa i nesanice. Nekoliko studija pokazalo je da matičnjak u kombinaciji s drugim umirujućim biljkama, poput valerijane i kamilice, doista pomaže kod problema sa spavanjem.

Navedeni napitci najbolje djeluju kad se kombiniraju s raznim tehnikama za opuštanje poput slušanja glazbe koja smiruje, vježbe disanja itd. Ako vam sve ovo ne pomogne, obratite se svom liječniku opće prakse!