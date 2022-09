NAIZGLED BEZAZLENO, ALI... / Šest ključnih simptoma da vam kronično nedostaje vitamina C: Ako ih ignorirate, mogu nastati gadni problemi

Vitamin C u organizmu igra vrlo važne uloge: neophodan je u sintezi kolagena; pomaže tjelesni obrambeni sustav potičući aktivnost bijelih krvnih zrnaca i povećavajući razinu interferona, odgovor antitijela i lučenje hormona timusa. Nadalje, vitamin C pomaže apsorpciju željeza, a samim time i formiranje crvenih krvnih stanica; pretvara folnu kiselinu u njen aktivni oblik; djeluje kao antihistaminik te na taj način može pomoći u olakšavanju simptoma alergija. Nedostatak vitamina C može značajno narušiti kvalitetu vašeg života i zato nikako nemojte zanemariti ove simptome.