Provedeno istraživanje "uznemirujući" porast slučajeva raka koji pogađaju osobe mlađe od 50 godina povezuje s lošim zdravljem crijeva. Stoga je potrebno obratiti pozornost na određene znakove koji mogu biti simptomi raka.

Strahuje se da će nezdravi stilovi života, epidemija pretilosti i loše zdravlje crijeva potaknuti eksploziju u slučajevima ranog početka raka. Stručnjaci su ranije rekli da briga o vašem trbuhu može pomoći u smanjenju rizika od problema kao što su dijabetes, rak i Alzheimerova bolest.

Dr. Austin Chiang, autor knjige "Gut: An Owner's Guide" te zvijezda TikToka, rekao je za Sun Health: "Crijeva su mnogo više od vreće organa koji plutaju u praznini. To je visoko sofisticirana mreža koja radi danonoćno kako bi podržala život. Tek smo počeli učiti kako to utječe na naše zdravlje i kako to potencijalno možemo usmjeriti na liječenje u budućnosti. Činjenica je da često ne cijenimo svoju intuiciju sve dok stvari ne pođu po zlu – a puno je toga što bi moglo poći po zlu."

Većina nas vjerojatno ne zna odakle početi kada je u pitanju zdravlje crijeva, niti možemo uočiti kada nas tijelo upozorava da s našim crijevima nije sve u redu. Bol u trbuhu ili nadutost obično možemo povezati sa znakovima lošeg zdravlja crijeva.

Prema dr. Chiangu, mjesto i priroda vaše boli mogu vam dati naznake o tome u čemu je problem, ali postoje brojni načini na koje vas instinkt može upozoriti da nije sretan, tvrde stručnjaci.

The Sun je razgovarao sa stručnjacima za zdravlje crijeva o nekim iznenađujućim načinima na koje se može otkriti loše zdravlje crijeva.

Lomljiva koža, kosa i nokti

"Izgleda li vam koža bez sjaja ili je nadražena? Čini li vam se da je kosa suha i da li vam se nokti lako lome?

Sve bi to mogli biti znakovi da s vašim crijevima nije sve u redu", rekla je stručnjakinja registrirana dijetetičarka na The Gut Health Clinic, Lucy Kerrison za The Sun.

Foto: Shutterstock

Lako lomljenje kostiju

Loše zdravlje crijeva ne znači samo lomljenje noktiju.

Dijetetičarka Kirsten Jackson, savjetnica za IBS, rekla je da često lomljenje kostiju može značiti da imate stanje poput upalne bolesti crijeva (IBD) ili celijakije.

Opisuje dva dugotrajna stanja koja uključuju upalu crijeva: ulcerozni kolitis, koji zahvaća vaše debelo crijevo, i Crohnovu bolest, koja može zahvatiti bilo koji dio probavnog sustava.

U međuvremenu, NHS kaže da je celijakija stanje u kojem vaš imunološki sustav napada vaše vlastito tkivo kada jedete gluten, oštećujući vaša crijeva tako da ne možete uzimati hranjive tvari.

Prema Kirsten, šteta koju ta stanja uzrokuju vašem tankom crijevu znači da ne možete apsorbirati odgovarajuće količine kalcija. To može dovesti do osteoporoze, koja slabi vaše kosti, čineći ih krhkima i vjerojatnije da će se slomiti.

"Jednom sam imala klijenta koji nije imao vidljive probavne simptome, ali je prelako lomio kosti, a kasnije je otkriveno da ima nedijagnosticiranu celijakiju", prisjetila se Kirsten.

Foto: Shutterstock

Odlazak u WC više puta dnevno

Kirsten tvrdi kako redovito obavljanje velike nužde nužno ne znači da je sve u redu sa crijevima.

"Ljudi pretpostavljaju da nemaju zatvor ako svakodnevno otvaraju crijeva. Zapravo, njihova crijeva se možda bore da se 'potpuno evakuiraju' i tako na kraju moraju obaviti više 'mini' putovanja'", otkrila je Kirsten.

Prema dr. Chiangu, zdrav raspored obavljanja velike nužde izgledat će drugačije za svakoga.

"Neki ljudi imaju tri puta stolicu dnevno, dok drugi imaju tri puta tjedno. Ovisi o tome koja se hrana jede tijekom dana ili tjedna. Ako dođe do iznenadne promjene u odnosu na ono što je tipično za vas, vrijedi pitati svog liječnika u slučaju da to treba dodatno istražiti", otkrio je Chiang.

Foto: Shutterstock Iako povremena uska stolica može biti samo znak zatvora, ona također može ukazivati ​​na kronične probavne probleme.

Plinovi i nadutost

"Jedan od načina na koji se loše zdravlje crijeva može pokazati jest prekomjerna nadutost ili plinovi", rekla je Lucy.

Foto: Shutterstock

Umor

"Umor bi mogao biti još jedan znak nesretnog crijeva", rekla je Lucy za The Sun.

Foto: Shutterstock

Loše raspoloženje ili depresija

"Crijeva i mozak razgovaraju jedan s drugim kroz nešto što se zove os 'crijeva-mozak'. To znači da je vaše loše crijevno zdravlje sposobno slati signale vašem mozgu da izazove negativan učinak", otkrila je Kirsten.

To znači da bi uzrok lošeg raspoloženja, osim problema s mentalnim zdravljem, moglo biti i zdravlje crijeva.

Foto: Shutterstock

Česti kašalj i prehlada

Lucy je objasnila da je 70 posto vašeg imunološkog sustava unutar vaših crijeva. Napomenula je da neki ljudi možda uopće nemaju simptome lošeg zdravlja crijeva.

Foto: Shutterstock Zamjenica ravnatelja i voditeljica Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti HZJZ-a, prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, u jutarnjoj emisiji je rekla: "Što se tiče situacije s covidom u Hrvatskoj, stanje je pod kontrolom, no ipak, kada se družimo za vrijeme blagdana, trebamo misliti na svoje starije ukućane i one koji su bolesni. Njima bih preporučila da nose maske i održavaju distancu."

Što mogu učiniti da poboljšam zdravlje svojih crijeva?

Postoje brojne promjene koje možete primijeniti, i prehrambene i ne, kako biste poboljšali zdravlje crijeva. Kada ručate i večerate, Kirsten savjetuje da nastojite da između trećine i polovice vašeg tanjura bude povrće.

Foto: Shutterstock "Sve zajednice u plavoj zoni svoj najmanji i posljednji obrok obično imaju kasno poslijepodne ili rano navečer i prestaju jesti kada su 80 posto siti", rekla je dr. Wild.

Za Lucy je također važno jesti raznovrsne proizvode biljnog podrijetla.

"Ciljajte na 30 različitih proizvoda biljnog podrijetla tjedno. Također biste trebali pokušati jesti 30 g ili više vlakana dnevno, iako studije pokazuju puno koristi od unosa preko 50 g dnevno", otkrila je Lucy.

Dobri izvori vlakana uključuju škrobne namirnice kao što su kaša, zobene mekinje, žitarice za doručak bogate vlaknima, slatki krumpir, krumpir s kožom, kruh i tjestenina od cjelovitih žitarica, kao i grah i mahunarke, povrća, voća, orašastih plodova i sjemenki, prema NHS-u.

Foto: Pixabay

Lucy je popisu dodala bilje i začine.

"Ne radi se samo o tome što jedete: način na koji jedete hranu može utjecati na zdravlje vaših crijeva", rekla je Kirsten.

Preporučila je da ručak jedete daleko od radnog stola i lista Instagrama.

"Kad smo rastreseni, skloni smo jesti prebrzo, a ponekad i previše. Neodvajanje vremena za žvakanje hrane znači da veliki komadi hrane završavaju u našim crijevima, što je teže obraditi. Previše jela može uzrokovati stvaranje više plinova, zbog čega se poslijepodne osjećate tromo i neugodno. Možete dodati šalicu svježe kave svojoj jutarnjoj rutini. Kava sadrži polifenole, koji mogu pomoći u hranjenju vaše crijevne mikrobiote, a kofein može pomoći u stimuliranju prve velike nužde u danu. Ako patite od rijetke stolice, odlučite se za uzimanje bez kofeina kako biste imali koristi bez dodatne stimulacije", otkrila je Kirsten.

Foto: Shutterstock

Nedijetetski trikovi za poboljšanje zdravlja crijeva

"Redovita tjelovježba može učiniti čuda za zdravlje vaših crijeva jer može neovisno povećati raznolikost crijevnih bakterija , a to će poboljšati vaše zdravlje u cjelini", rekla je Lucy, a Kirsten se složila da više kretnje definitivno pomaže u tome.

"Cilj na 30 minuta kretanja dnevno može biti stvarno koristan u poboljšanju razine crijevne mikrobiote, smanjenju nadutosti i poboljšanju ozbiljnosti probavnih simptoma", otkrila je Kirsten.

Foto: Shutterstock

Lucyna dva dodatna savjeta za poboljšanje crijevnih bakterija bila su dobar san te provođenje vremena na otvorenom i u prirodi, a Kirsten otkriva simptome na koje trebate obratiti pozornost.

"Probavni simptomi nisu normalni, stoga morate posjetiti svog liječnika za neke rutinske testove kako biste isključili bilo kakva temeljna stanja", kaže Kirsten.

Simptomi mogu biti: zatvor, proljev, bol u trbuhu, nadutost i višak plinova.

