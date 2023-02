Vijugave linije na ljudskoj lubanji razvijaju se jer lubanja nije sve jedna kost, već nekoliko različitih koje se stapaju zajedno, a linije gdje se spajaju nazivaju se nečim što se naziva "šavovima". odnosno 'lubanjske suture'.

Ima ih ukupno četiri, od kojih su dvije na vrhu vaše lubanje, od kojih jedna prelazi preko središnjeg dijela vrha vaše glave, a druga u biti čini slovo T s njim tako što leži po širini lubanje. Onaj koji ide po širini naziva se koronalni šav, dok se sagitalni šav povezuje s njim i zatim se vraća niz duljinu vaše lubanje. Njima se pridružuju lambdoidni šav i skvamozni šav.

Najveća trauma koju čovjek može preživjeti

A zašto uopće postoje i zašto kost koja štiti najvažniji organ nije jedna čvrsta kost od rođenja? Sve se svodi na najveću traumu koju ljudsko tijelo može preživjeti - porođaj. No koliko god porođaj bio bolan za majku, daleko je traumatičniji za bebu, obzirom na to da joj se doslovno stišće mozak, a to je moguće samo zato što u to vrijeme lubanja nije jedinstvena čvrsta kost. Srećom, mozak još nije dovoljno razvijen da bi tu traumu doživio kao bol.

Kad se rodimo, kosti u našoj glavi nisu sasvim pravilno poredane, što zapravo olakšava djetetu da se probije kroz porođajni kanal, ali kada se beba rodi, one počinju srasti. To što kosti lubanje nisu spojene znači da se ploče lubanje mogu stisnuti i preklapati kako bi se olakšao porod, a lubanji olakšalo širenje za brzi rast mozga koji se događa nakon rođenja. To je razlog zašto bebe imaju dvije 'meke točke' na glavi kad se rode jer kosti lubanje još nisu u potpunosti srasle. Kada se kosti lubanje bi micale

Bušili ju od davnina

Čak i danas još uvijek provodimo važna istraživanja ljudskih lubanja kako bismo saznali više o mjestu koje naš mozak naziva domom. Nedavno je tim znanstvenika koji je namjeravao riješiti drevno ubojstvo 34 ljudi koje se dogodilo prije 5000 godina odlučio razbiti hrpu replika lubanja drevnim oružjem kako bi utvrdili koja je vjerojatno uzrokovati smrti.

Saznanje više o lubanji može nam pomoći na razne načine, jer je omogućilo istraživačima da identificiraju slučaj neuspješne pretpovijesne operacije koja je izgleda usmrtila pacijenta. Praksa trepanacije, bušenja rupe u lubanji, koristila se tisućama godina i nevjerojatno je većina ljudi preživjela nakon što im je napravljena velika rupa u glavi, iako očito nisu svi uspjeli kroz nju.