Ako ovog ljeta namjeravate promijeniti svoj režim, odvikavanje od nezdravih navika moglo bi vam pomoći u tom planu. Međutim, kako temperature rastu i okupljanja postaju sve češća, može biti teško pridržavati se, prenosi Express.

Dakle, ako volite uživati ​​u cigareti uz kavu ili pivo, ali se želite riješiti te navike, postoji nekoliko namirnica koje vam mogu pomoći u obuzdavanju žudnje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stručnjaci organizacije Go Smoke Free sastavili su popis najboljih namirnica koje će vam pomoći u suzbijanju želje za nikotinom, osobito ako ove godine planirate prestati pušiti. Konzumacija prave hrane ključna je za optimalno zdravlje, stoga se te namirnice lako mogu uključiti u vaše obroke i međuobroke.

Jabuke, mrkva i celer

Jedan od načina da se oduprete želji za pušenjem je da zaokupite ruke i usta, ali to ne znači da posegnete za čokoladicom. Grickanje štapića voća i povrća kao što su jabuke, celer ili mrkva može oponašati ponavljajuću radnju podizanja ruke ustima, istovremeno držeći usta angažiranima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Studija iz 2007. otkrila je da voće i povrće zapravo može pogoršati okus cigareta, sugerirajući da će iskustvo biti manje ugodno ako zapalite nakon što ih pojedete.

Foto: Shutterstock

Mlijeko, sir i jogurt

Ako ste još uvijek u procesu smanjivanja dnevnog unosa cigareta, dodavanje mliječnih proizvoda vašoj prehrani moglo bi vam pomoći. Pušenje cigarete nakon konzumiranja mliječnih proizvoda može ostaviti neugodan okus u ustima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako istraživanje tek treba utvrditi točan uzrok, vjeruje se da bi mogla postojati reakcija između laktoze u mliječnim proizvodima i duhanskog dima. Mlijeko se najčešće povezuje s ovim učinkom, no ako vam mlijeko nije po volji, sir i jogurt također mogu poslužiti.

Foto: Shutterstock

Kokice

Kokice su još jedan niskokalorični međuobrok koji vam može okupirati ruke i usta kada poželite cigaretu. Mnoge opcije kokica koje se kupuju u trgovini sadrže ulje, maslac ili šećer, koji mogu povećati broj kalorija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Ginseng

Istraživanja pokazuju da ova namirnica može ublažiti učinke nikotina te da smanjuje zadovoljstvo koje proizlazi iz pušenja, što pomaže pušačima kada su u procesu prestanka pušenja.

Ako niste ljubitelj čaja od ginsenga, možete dodati prah ginsenga u svoj smoothie ili ga čak koristiti u svojim obrocima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Hrana od cjelovitog zrna bogata vlaknima

Tipična nuspojava nakon zadnje cigarete je značajno povećanje apetita na kratko razdoblje. Kada u svoju prehranu uključite hranu bogatu vlaknima poput kruha od cjelovitog zrna i žitarica, možete zadržati želju za hranom tako što ćete dulje ostati siti.

Foto: Shutterstock

Svježe ili smrznuto voće

Nakon prestanka pušenja normalno je osjetiti žudnju za hranom i imati pojačan apetit, pri čemu mnogi razviju želju za slatkim više nego inače. Iako je primamljivo posegnuti za čokoladicom ili drugim slatkišima, ključno je održavati uravnoteženu prehranu kako ne biste postali ovisni o ovim poslasticama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zamjenom slatke hrane svježim ili smrznutim voćem kao što su grožđe, jagode i naranče, možete kontrolirati svoju želju za šećerom.

Foto: Shutterstock

Žvakaće gume ili mente bez šećera

Žvakanje žvakaćih guma bez šećera ili mente može pomoći u obuzdavanju želje za cigaretama, jer vas okupira i sprječava osjećaj praznine u ustima. Međutim, ključno je odabrati opciju bez šećera jer šećer može pojačati želju za cigaretama, upozorava Američko društvo za borbu protiv raka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glasnogovornik organizacije Go Smoke Free rekao je: "Iako prestanak pušenja nikada neće biti lak i često zahtijeva puno odlučnosti, male promjene u vašem danu, poput grickanja voća i povrća ili čaše mlijeka, mogu stvarno pomoći da se olakša proces. Također može biti korisno izbjegavati određenu hranu i piće koji mogu izazvati želju. Na primjer, kava može izazvati želju za cigaretom, budući da se to dvoje često konzumira zajedno. Međutim, možda nije mudro pokušavati izbaciti to dvoje u isto vrijeme jer poteškoće u odricanju mogu biti preteške. Umjesto toga, za neke međuobroke konzumirajte voće ili povrće nakon kave za suzbijanje žudnje."

Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Milinović: 'Pozivam Plenkovića i Beroša da zabrane pušenje.'