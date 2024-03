Nakon vijesti da Kate Middleton (42) ima rak, znanstvenici su se bacili na posao, kako bi pronašli uzrok misteriozne "epidemije" raka koja pogađa mlađe od 50 godina.

Istraživači tvrde kako je danas sve više mladih koji imaju dijagnozu raka.

"Rak u mladoj dobi nipošto nije rijedak. Vodim kliniku za ranu pojavu raka kod odraslih i viđamo sve više i više ljudi u 40-ima s rakom", tvrde za Daily Mail.

Dodao je da su drugi čimbenici koji također mogu doprinijeti razvoju bolje metode otkrivanja raka, svijest o simptomima i bolji probir genetskih stanja koja povećavaju rizik od raka, poput gena BRCA kakav ima Angelina Jolie.

Mlade osobe koje su se liječile od raka

Maia Kennedy (38) iz Hackneyja u Londonu, progovorila je o svojoj borbi s rakom, koja je imala dosta sličnosti s 42-godišnjom princezom od Walesa.

Kennedy je počela patiti od mučnine u prosincu 2023., što je njezin liječnik opće prakse isprva pripisao refluksu kiseline. Kasnije je pozvana na hitan test, gdje su liječnici pronašli tumor u njezinom crijevu tijekom kolonoskopije, a u to se vrijeme još smatralo da je predrak.

U 70 posto slučajeva rak debelog crijeva javlja se kao sporadična bolest, dok u preostalih 30 posto postoji obiteljski rizik. U pojedinim obiteljima utvrđena je prisutnost nasljednih mutacija koje su odgovorne za nastanak različitih sindroma - obiteljska adenomatozna polipoza, Lynchov sindrom", istaknuo je dr. Barišić.

Rečeno joj je da se radi o raku crijeva u prvom stadiju nakon što je ranije ove godine prošla rutinsku operaciju uklanjanja dijela crijeva.

Pripisivala je Covidu

Još jedna mlada osoba koja je preživjela rak, Becki Buggs, imala je 43 godine kada je primila vijest da ima rak gušterače.

Rekla je za MailOnline ranije ove godine da je otišla na testove nakon što je njezin suprug komentirao da izgleda kao Minion. Njezina koža je bila žute boje, a onda se otkrilo da je u pitanju žutica.

Iskusna medicinska sestra pogledala se u ogledalo i odmah shvatila da ima žuticu. Ta bolest prvi je pokazatelj da nešto ozbiljno nije u redu s unutarnjim procesima u tijelu i ključni je znak raka gušterače.

Žutica

Becki se počela loše osjećati na Božić 2021., tri dana prije komentara supruga, ali je isprva mislila da se vjerojatno radi o infekciji koronavirusom.

Prisjetila se trenutka kada je čekala rezultate, a, kako tvrdi, sumnjala je da to neće biti pozitivne vijesti.

"Sve je vodilo ka tome da to neće biti dobra dijagnoza. To mi nije nimalo olakšalo", prisjetila se.

Samo tri dana kasnije dobila je poražavajuću vijest da su njezini strahovi bili opravdani, da ima rak gušterače.

Simptome raka gušterače može biti teško uočiti, ali ako postanete svjesni svojih navika u pražnjenju crijeva, to može pomoći u postavljanju rane dijagnoze.

Becki je jedna od malog, ali sve većeg broja žena kojima je dijagnosticirana ova bolest.

Podaci pokazuju da se u njezinoj demografskoj skupini broj žena u dobi od 25 do 49 godina povećao za 34 posto, što je u usporedbi s '90-ima gotovo dvostruko više od stope opće populacije.

Međutim, Becki je imala sreće jer je njezin rak otkriven u ranoj fazi, što znači da je imala pravo na operaciju.

Imala je pankreatikoduodenektomiju, također poznatu kao Whippleov postupak, iscrpljujući postupak u kojem se odsiječe kancerogeno tkivo, a kirurzi zatim preuređuju pacijentov probavni sustav.

Becki je inače više puta pripremala pacijente s gušteračom na ovaj zahvat, a vlastito iskustvo opisala je kao "najtežu" kušnju u svom životu.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Bilo je to najtežih 11 dana u mom životu. Bila sam daleko od svoje djece Jacoba i Georgieja i nisu me mogli posjetiti zbog Covida. To je užasna operacija. Ne postoje dva načina. Potpuno vam obnavlja cijeli probavni sustav pa je naporno, ali za mene nije bilo tako loše jer sam znala što mogu očekivati", otkrila je.

Becki je, poput stručnjaka za rak, savjetovala ljude koji imaju bilo koji od potencijalnih i suptilnih znakova raka gušterače da potraže savjet od svog liječnika opće prakse.

"Zabrinuta sam za druge pacijente s rakom gušterače. Plaši me što postoje ljudi koji će pomisliti: 'Oh, samo se osjećam malo poremećeno, ali u redu je, neću dobiti pregled kod liječnika opće prakse.' Tada se toliko razbole i dobiju žuticu da budu primljeni na hitnu medicinsku pomoć, a tada je već prekasno. Ako ste zabrinuti zbog simptoma, obratite se svom liječniku opće prakse", savjetovala je.

Stradali i muškarci

Osim žena, od raka su stradali i muškarci.

Jedan od njih je Ricky Smith, s otoka Sheppey, Kent. Saznao je prošlog mjeseca da uzrok njegovih mučnih glavobolja nije stres, već vrsta raka mozga.

Ocu troje djece u međuvremenu je dano 15 mjeseci života, a njegova dijagnoza otkrivena je tek nakon što je napravio test oka.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Poznati s rakom

Također, neke mlade slavne osobe bolovale su od raka.

Glumac iz filma "Black Panther", Chadwick Boseman, umro je od raka debelog crijeva prije dobi od 50 godina, medicinski poznatog kao "rani početak".

Los Angeles, CA - "Black Panther" star Chadwick Boseman dies at 43 after battle with colon cancer.

Drugi se trenutno liječe od ove bolesti, poput glumice Olivije Munn, koja je u 43. godini otkrila da ima rak dojke.

Sofiji Vergari iz "Moderne obitelji", glumcu "Ratova zvijezda" Ewanu McGregoru te pjevačici Kylie Minogue također je dijagnosticiran rak prije nego što su napunili 50 godina.

Rak raste u svim dobnim skupinama

Podaci iz Ujedinjenog Kraljevstva pokazuju da su stope raka porasle u svim dobnim skupinama, a najviše među mladima.

Prema "Cancer Research UK (CRUK)", stopa incidencije među mlađim Britancima (u dobi između 25 i 49 godina) sada iznosi 162,4 slučaja na 100.000 ljudi svake godine, što je 22 posto više od brojke iz '90-ih.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Za usporedbu, stope među starijima od 75 godina, koji čine oko polovine svih slučajeva raka u Ujedinjenom Kraljevstvu, porasle su samo za devet posto u istom razdoblju.

Statistički gledano, slučajevi među mlađima od 50 godina i dalje su rijetki i čine samo jedan od deset slučajeva bolesti u Britaniji. Međutim, stopa porasta i činjenica da znanstvenici dosad nisu uspjeli utvrditi uzrok, zabrinjava stručnjake.

Ne zna se uzrok

Onkolog dr. Shivan Sivakumar sa Sveučilišta u Birminghamu opisao je situaciju kao "epidemiju".

"Trenutno postoji epidemija mladih ljudi (ispod 50 godina) koji obolijevaju od raka. Nepoznat je uzrok tomu, ali vidimo da sve više pacijenata obolijeva od raka abdomena", tvrdu Shivan.

Profesor Karol Sikora, svjetski poznati onkolog s preko 40 godina iskustva, rekao je za MailOnline ranije ove godine da stručnjaci "nemaju pojma" što uzrokuje "zastrašujući" porast slučajeva raka gušterače, posebno među mladim ženama.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Dodao je i da stručnjaci ne mogu objasniti razlog porasta raka kod mladih ljudi.

"Istina je da jednostavno ne znamo. Uzroci raka zaključani su u populaciji mnogo godina prije nego što postanu očiti", rekao je.

Profesor Sikora također je rekao da se porast uočava godinama i postoji niz razloga za koje stručnjaci sumnjaju da su krivi.

"To nema nikakve veze s Covidom ili cjepivima - počelo se događati mnogo prije. Vjerujem da je to vjerojatno zbog promjena načina života - pretilosti, masne prehrane, sjedilačkog ponašanja, cjelodnevno sjedenje za stolovima i, naravno, bolja dijagnostika", rekao je.

Mlade žene su sklonije raku od muškaraca

Također, čini se i da postoji rodna podjela u stopama raka među mladima.

Podaci CRUK-a pokazuju da žene u ranim 40-ima, poput Kate, imaju dvostruko veću vjerojatnost da obole od raka nego muškarci iste dobi.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Slična rodna podjela prisutna je i među dijagnozama raka u 30-ima i kasnim 40-ima.

Razlika se pomalo uravnotežuje kako ljudi stare, a muškarci imaju veće šanse da im se dijagnosticira rak od 60. godine nadalje.

Britanija nije jedina kada je riječ o povećanju stope raka među mladima, slične su stope zabilježene diljem svijeta.

Predviđaju još veći porast

Studija objavljena u British Medical Journalu prošle godine otkrila je da su se slučajevi ranog početka raka globalno povećali za 79 posto između 1990. i 2019. godine. Također, stručnjaci su predvidjeli da će se broj slučajeva raka kod mladih dodatno povećati, za dodatnih 31 posto do 2030.

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da je Australija imala najveći broj ranih dijagnoza raka u svijetu, sa stopom od 135 na 100. 000 ljudi u 2022.

Novi Zeland je drugi s 119 slučajeva na 100.000 ljudi među mladima.

Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD su daleko niže, ali još uvijek visoko na globalnoj ljestvici, na 28. odnosno šestom mjestu.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Prehrana s visokim udjelom crvenog mesa i niskim udjelom voća, kao i visoka konzumacija alkohola i duhana navedeni su kao glavni čimbenici rizika.

Prema CRUK-u, više od 375.000 slučajeva raka otkrije se svake godine u Britaniji, što bi dnevno iznosilo 1000, a 100 od njih bile su osobe mlađe od 50 godina. Rak dojke, prostate, pluća i crijeva čine veliku većinu svih novih dijagnoza raka, čineći oko polovine ukupnog broja.

