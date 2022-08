Jedan organ u ženskom tijelu stari više nego dvostruko brže od svih ostalih te uništava plodnost i dugoročno zdravlje, piše CNN.

"Jajnici su vrlo čudni, vrlo neobični u odnosu na ostatak ljudskog tijela. Možemo o njima razmišljati kao o ubrzanom modelu ljudskog starenja", rekla je Jennifer Garrison, docentica na kalifornijskom Buck institutu za istraživanje starenja, prvom svjetskom biomedicinskom institutu posvećenom isključivo znanosti o starenju.

"Kad je žena u kasnim 20-ima ili ranim 30-ima, njeni jajnici već pokazuju očite znakove starenja za razliku od ostalih njenih organa", kazala je Jennifer u emisiji "Life Itself".

Starenje jajnika nema samo posljedice po plodnost, već i izvan tog područja, osobito tijekom menopauze, razdoblja kada žena prestaje imati menstrualni ciklus. "Kada jajnici prestanu raditi zbog menopauze, prestaju proizvoditi koktel hormona važnih za opće zdravlje", kazala je Garrison za CNN.

Brojne zdravstvene smetnje zbog menopauze

"Čak i kod zdravih žena dramatično se povećava rizik od moždanog udara, bolesti srca, dolazi do kognitivnih smetnji, nesanice, osteoporoze, debljanja, artritisa… To su medicinski utvrđene činjenice", istaknula je.

No, to nije sve. Dob u kojoj se ulazi u menopauzu također je povezana s dugovječnošću. U Sjedinjenim Državama žene prosječno ulaze u menopauzu s 51. godinom, podatak je to Sjevernoameričkog društva za menopauzu.

"Studije pokazuju da žene koje kasnije uđu u menopauzu imaju tendenciju da žive dulje i imaju poboljšanu sposobnost popravljanja svoje DNK", rekla je Garrison.

"Ali žene koje uđu u menopauzu prije 40. godine imaju dvostruko veću vjerojatnost da će umrijeti rano u usporedbi s onima koje prolaze kroz menopauzu između 50. i 54. godine", istaknula je Garrison te je pojasnila što bi se dogodila kada bi se usporilo starenje jajnika.

"To bi sve promijenilo, zar ne? Žene bi imale mogućnost izbora kad je reprodukcija u pitanju i bile bi osnažene kontrolom nad svojim životima. U isto vrijeme, mogli bismo odgoditi pojavu bolesti povezanih sa starenjem i, nadamo se, produžiti život."