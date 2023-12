Možda ste Božić proveli bolesni ili ste se zbog proslava loše osjećali. U svakom slučaju, mali broj nas trenutno nije u najboljem izdanju. U našem ranjivom stanju, mnogi od nas prisjećaju se pripravaka koje smo uzimali kao djeca za tretiranje prehlade i gripe, piše The Sun.

Pileća juha omiljena je hrana kada se osjećamo slabi i bolesni. No, nutricionistica i autorica bestselera "The Science of Nutrition" Rhiannon Lambert rekla je za Sun Health da postoji još nekoliko namirnica kojima se možete okrenuti kako biste ojačali svoj imunološki sustav.

"Ne postoji nijedna hrana ili dodatak prehrani koji će vas zaštititi od bolesti uzrokovanih bakterijama, virusima i drugim čimbenicima. Ali, konzumacija raznovrsne hrane koja smanjuje upalu i povećava antioksidacijsku aktivnost definitivno može pomoći u podršci vašem imunološkom sustavu", istaknula je.

Od jogurta i češnjaka, do zelenog čaja i čokolade, evo šest skupina hranjivih namirnica koje je poželjno jesti kada ste bolesni.

1. Probiotička hrana

Jogurt ili kiseli kupus možda nisu prva stvar za kojom ćete posegnuti kada ste bolesni. No, Rhiannon savjetuje da im date priliku.

"Probiotička hrana je hrana koja sadrži žive bakterije koje pomažu u održavanju zdravlja crijeva. Oko 70 posto našeg imunološkog sustava je u crijevima, tako da održavanje dobre ravnoteže bakterija u crijevima može pomoći u podržavanju imunološke funkcije", istaknula je.

Rhiannon je predložila probiotičku hranu, poput jogurta, kefira, misoa, kiselog kupusa i kimchija.

"Kad ste bolesni, osobito ako ste uzimali antibiotike, vaša crijevna mikrobiota može biti poremećena, što dovodi do neravnoteže bakterija", dodala je.

Rhiannon je predložila probiotičku hranu, poput jogurta, kefira, misoa, kiselog kupusa i kimchija kako bi se "uvele prijateljske bakterije u vaš probavni sustav i pomogle vratiti ravnotežu".

2. Hrana bogata antioksidansima

Određene vrste voća i povrća također bi mogle biti od velike koristi vašem tijelu kada ste bolesni, kao i čokolada.

Rhiannon je predložila dodavanje hrane bogate antioksidansima u vašu prehranu kada ste bolesni jer ona "može doprinijeti smanjenju oksidativnog stresa dok podržavaju imunološki sustav i ublažava upalu, a sve je to korisno za proces ozdravljenja".

Hrana bogata antioksidansima uključuje voće poput borovnica, malina i naranči, povrće poput brokule, špinata i mrkve, zeleni čaj, orašaste plodove i tamnu čokoladu.

3. Češnjak

Češnjak ima mikrobna svojstva jer sadrži alicin.

"Postoje neka istraživanja koja sugeriraju da bi mikrobni element češnjaka mogao pomoći u borbi protiv bakterija i virusa koji se obično povezuju s bolestima poput prehlade i gripe", rekla je Rhiannon.

"Dodajte češnjak svojoj večeri ili ručku kako biste osigurali ukusan zalogaj i podržali svoje zdravlje", predložila je Rhiannon.

"Dodajte ga svojoj večeri ili ručku kako biste osigurali ukusan zalogaj i podržali svoje zdravlje", predložila je.

4. Đumbir

"Đumbir ima dugu povijest kao biljni pripravak za ublažavanje bolesti. Pokazalo se da pomaže kod mučnine i želučanih tegoba", objasnila je Rhiannon.

"Đumbir možete dodati čitavom nizu jela, poput karija i juha ili ga čak možete piti sirovog u čaju", istaknula je.

5. Manuka med

Možda su vam kao djetetu davali med za ublažavanje upale grla. "Ali određena vrsta slatkih, ljepljivih tvari mogla bi biti ključna", rekla je Rihannon.

"Manuka med, koji se razlikuje od običnog meda zbog svojih jedinstvenih antibakterijskih svojstava koja se pripisuju nektaru stabla Manuka, istraživan je za potencijalne zdravstvene prednosti u pružanju olakšanja kod bolesti", objasnio je nutricionistica.

"Može biti umirujući dodatak toplim napitcima poput čaja s limunom za bolno grlo i kašalj", rekla je.

6. Echinacea

Rhiannon je također predložila uzimanje malo ehinaceje "biljnog pripravka koji se tradicionalno koristi za podršku imunološkom sustavu koji se ponekad preporučuje za ublažavanje simptoma prehlade i gripe".

"Neke studije pokazuju da ehinacea može pomoći u smanjenju ozbiljnosti i trajanja simptoma prehlade stimulirajući imunološki sustav i nudeći blage protuupalne učinke", objasnila je.

Preporučila je korištenje ehinaceje pri prvim znakovima bolesti. No općenito, postoji jedno specifično pravilo kojeg se trebate pridržavati kada ste bolesni, za koju god hranu da se odlučite.

"Važno je zapamtiti da ostanete hidrirani tako što ćete piti puno vode ili biljnih čajeva. Slušajte svoje tijelo i birajte hranu koju je lako progutati i koja vam neće iritirati grlo ili želudac", istaknula je Rhiannon.