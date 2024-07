Tjedni poslije trudnoće namijenjeni su odmoru i oporavku i to treba shvatiti vrlo ozbiljno, bez obzira koliko se dobro ili spremno žena osjećala. Postpartum trenerica Ela Trinajstić iz Rijeke objašnjava kako postoje pravila kojih se valja pridržavati kad je u pitanju trening nakon trudnoće.

"Postoje tri vrlo važna trenutka koji definiraju je li vrijeme za povratak aktivnosti, ili vam treba još vremena za oporavak. Stručnjaci kažu da, ako je porod bio prirodan, s aktivnošću valja pričekati najmanje šest do sedam tjedana. Ako je park bila riječ o carskom rezu, to je vrijeme od 8 do 12 tjedana. Pritom valja imati na umu da se ni u jednom slučaju tijelo neće vratiti na staro odmah, jer treba još vremena da premosti promjene", ističe Trinajstić, prenosi PomakniGranice.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Dodaje kako se drugi trenutak odnosi na odobrenje liječnika te nijedna žena nakon poroda ne bi trebala početi vježbati ako se prije toga nije konzultirala sa svojim liječnikom.

"I u konačnici, tu je pitanje krvarenja. Kod nekih žena ono traje mjesec dana, a kod nekih i dva mjeseca. Sve dok krvarite, nema vježbanja. To podrazumijeva podjednako vježbanje kod kuće i u teretani", objašnjava Trinajstić koja je kao osobna trenerica osjetila potrebu da produbi svoje znanje, pa je zato upisala edukaciju za postpartum specijalisticu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Edukacija za postpartum specijalisticu

"Htjela sam kao osobna trenerica biti spremna za sve klijente koji mi budu dolazili. Kad sam upisivala edukaciju, nisam bila svjesna koliko je detalja tu važno i što sve ne znam. Odabrala sam upravo ovu specijalizaciju jer slične edukacije spajaju trudnoću i postpartum, a riječ je dvije odvojene faze i tako ih treba tretirati", kaže Ela.

Objašnjava kako su joj stečena znanja pomogla da bolje razumije potrebe i način funkcioniranja tijela mladih majki koje se oporavljaju od poroda. Time je, smatra ona, postala učinkovitija trenerica sa stručnim znanjem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Za početak, vrlo je važno opustiti klijenticu i omogućiti joj da se osjeća ugodno. Velik je problem pitanje podrške obitelji koja ne razumije da ona, koja je tek nedavno rodila, želi ići na treninge. Smatraju da bi se trebala isključivo posvetiti djetetu, a to nije točno. Stoga nerijetko izostaje ključna podrška koja će joj pomoći da se vrati fizičkoj aktivnosti", objašnjava Ela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trening poslije trudnoće

Kaže kako tjelovježba nakon poroda nema samo ulogu vraćanja tijela u oblik i spremu prije trudnoće, nego nosi blagodati za mentalno stanje mlade majke te njezino psihofizičku otpornost dok se bori s nesanicom i pojačanom brigom o djetetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mnoge mlade majke su nestrpljive kako bi se vratile u teretanu i uobičajeni ritam vježbanja, pa se iznenade kad im kažem da to ne ide tako. Povratak treba biti postepen, pa je stoga prva preporuka šetnja. Šetnje su isto oblik treninga, a pogotovo jer nije teško s kolicima hodati uzbrdo i nizbrdo. Tek nakon toga možemo se posvetiti pitanju zdjeličnog dna, dijafragme koja se pomaknula u trbušnoj šupljini što utječe na disanje, a potom i cijelog trbušnog zida i leđa", objašnjava Trinajstić.

Problemi s dijastazom

Kaže kako se nerijetko javljaju žene zbog problema s dijastazom, stanjem u trudnoći tijekom kojeg se razdvajaju trbušni mišići.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dijastaze se mogu sanirati postpartum rehabilitacijom, tako da nisu nužne operacije koje mnogi navode kao rješenje. Usto, operacije nisu konačno rješenje jer se dijastaza može poslije vratiti, dok se mojim programom takve nepotrebne operacije izbjegavaju. Dijastaza se može riješiti tjelovježbom, ali ne na način na koji pojedine žene misle. Recimo, mnoge smatraju da će im pomoći trbušnjaci ili klasične vježbe upora, a to je potpuno pogrešno, osobito u situaciju kad imate carski rez koji predstavlja ozbiljnu operaciju. Tijekom te operacije kirurg je morao prerezati sedam struktura trbuha, od kože, stijenke, mišića i drugih tkiva", upozorila je Trinajstić.

Foto: Shutterstock

Osim carskog reza, i druge kirurške metode mogu znatno narušiti brzinu oporavka, a to su epiziotomija i različite vrste ruptura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trening s djetetom

"Kako bih im olakšala taj prijelazni period, klijenticama omogućujem da na treninge dolaze s djetetom. Kako sam kao studentica radila kao dadilja, nemam problem s tim da dijete podignem ili mu dam bočicu dok žena uz moj nadzor u miru dovrši započetu vježbu. To im puno znači i olakšava cijeli proces treninga", objasnila je Ela.

Kaže kako su žene sve svjesnije potrebe fizičke aktivnosti nakon poroda i perioda babinja, pa je stoga zadovoljna što im može pružiti stručnu specijaliziranu uslugu uz koju će napredovati i što brže tijelo vratiti u staru formu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Pokrenite se: Svakog dana odradite kratki trening