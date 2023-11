Ovaj standard od 37 stupnjeva je predložio još njemački liječnik Carl Wunderlich u 19. stoljeću. On je prikupio podatke od milijun mjerenja koje je odradilo 25.000 osoba te je otkrio da se opseg temperature (kada su oni bili zdravi) kretao od 36,22 stupnja do 37,5 stupnja.

Utvrđena vrijednost od 37 stupnjeva je bila aritmetička sredina svih mjerenja koje je odradio. On je tada utvrdio još jednu granicu, odnosno temperaturu nakon koje se smatra da osoba ima vrućicu i postavio ju je na 38 stupnjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

150 godina stara vrijednost

Međutim, nova studija, u kojoj su analizirani podaci o tjelesnoj temperaturi više od 126.000 osoba između 2008. i 2017. godine, dovela je u pitanje ovu, 150 godina staru vrijednost.

Istraživanje je otkrilo da je prosječna temperatura ljudskog tijela 36,6 stupnjeva, što predstavlja značajno odstupanje od ranijeg standarda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Na očitavanje temperature utječe nekoliko faktora

Zašto postoji ova razlika je veliko pitanje i ima li to bilo kakve implikacije za dijagnosticiranje infekcija i njihovo liječenje? Dio istraživača smatra da se razlika može pripisati neskladu u mjerenju između metoda koje koristio doktor Wunderlich i suvremene medicinske prakse. Na primjer, poznato je da je doktor Wunderlich koristio termometre dužine stopala ispod pazuha da bi izmjerio temperaturu, što može dati drugačije rezultate u usporedbi s današnjim, modernim načinima mjerenja tjelesne temperature.

Uz to, na očitavanje tjelesne temperature također može utjecati nekoliko faktora, kao što su lokacija mjerenja, doba dana, uvjeti okoline i nedavna konzumacija hrane ili pića. Točnost očitavanja temperature može varirati od termometra do termometra, ovisno o njihovoj kalibraciji. Sve to može utjecati na razlike u ovim mjerenjima i mnogi znanstvenici upravo njih smatraju odgovornima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Hladimo li se?

Nasuprot tome, neki stručnjaci tvrde da su ljudi zaista postali hladniji u posljednjem stoljeću. Postoji studija o tjelesnoj temperaturi koja tvrdi da je napredak u zdravstvenoj zaštiti i ukupnom zdravlju doprinio ovom trendu. Poboljšano liječenje infekcija, poboljšana stomatološka njega i razvoj lijekova kao što su statini i nesteroidni antiinflamatorni lijekovi su možda smanjili učestalost niskog stupnja, a zatim snizili prosječnu temperaturu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znanstvenici se slažu da se 37 stupnjeva više ne treba smatrati standardom za temperaturu ljudskog tijela, piše Informer.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Do kraja dana promjenjivo oblačno