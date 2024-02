Mnogi ljudi kad im popodne opadne razna energije posegnu za šalicom kave. No, to nije baš dobra navika jer često zbog toga navečer teško utonu u san, piše portal Livestrong.

Dijetetičarka May Zhu otkrila je pet načina na koje kava može utjecati na vaš san.

1. Čini vas nervoznim

Uzimajući u obzir da vam jutarnja šalica kave daje nalet energije, možete je popiti i za isti učinak popodne. "Kava sadrži kofein, koji je stimulans koji uzrokuje da se osjećate budnije", rekla je Zhu.

"Ali ista količina kofeina popodne može izazvati nervozu ili ubrzani rad srca, što mogu biti znakovi da pijete previše kave", pojasnila je.

A biti "nabrijan" tako blizu noći neće vam učiniti nikakvu uslugu kad je u pitanju spavanje.

2. Može poremetiti prirodni ritam tijela

"Budući da kofein stimulira središnji živčani sustav da vas drži opreznima i budnima, njegova konzumacija prije spavanja može poremetiti ukupnu količinu dubokog sna koji nam je potreban da bismo se osjećali osvježeni", rekla je Zhu.

"Moglo bi vam također biti teže zaspati, što može promijeniti prirodni obrazac spavanja/buđenja vašeg tijela", dodala je.

Ako vam poslijepodnevna kava postane navika, to može dugoročno naštetiti vašem zdravlju. Nedovoljno sna povezano je s većim rizikom od dijabetesa, depresije i srčanih problema.

Foto: Shutterstock

3. Može vas natjerati da više mokrite tijekom noći

Ako se probudite kako biste otrčali u kupaonicu, vjerojatno je krivac vaša popodnevna šalica kave. "Kofein ima blagi diuretski učinak, što znači da može uzrokovati češće mokrenje", pojasnila je Zhu.

Isprekidani san ne utječe dobro na vaše svakodnevno funkcioniranje. Zapravo, poremećaji spavanja mogu narušiti kognitivne performanse tijekom dana, istaknuto je u studiji iz rujna 2014. godine u ‌častopisu Psychology and Aging‌

4. Može pogoršati noćno znojenje

"Mnogi ljudi povezuju noćno znojenje s čimbenicima kao što su tjeskoba, menopauza ili razni lijekovi, ali previše kofeina popodne također može pridonijeti znojnim plahtama", istaknula je Zhu.

Foto: Shutterstock

Ako se često noću znojite, posjetite svog liječnika kako biste isključili bilo kakve temeljne zdravstvene probleme.

5. Doprinosi noćnoj gladi i prejedanju

"Neke studije su pokazale da kofein može imati učinak na suzbijanje apetita, osobito ako se konzumira 30 minuta do četiri sata prije obroka", kazala je Zhu.

No, ako vam poslijepodnevna kava smanji glad za ručkom ili večerom te smanji količinu hrane koju pojedete u tim obrocima, kasnije biste mogli postati gladni i pojesti više nego što ste namjeravali.

"Zapamtite, konzumacija dovoljno uravnoteženih obroka s proteinima i ugljikohidratima bogatim vlaknima tijekom dana može spriječiti prejedanje noću", opomenula je Zhu.

Također, trbuh koji krulji spriječit će vas da zaspite.

Nemojte piti kavu deset sati prije spavanja

Kako biste smanjili ove učinke sabotiranja sna, ograničite unos kave.

Dok visoka količina kofeina pogađa vaše tijelo u roku od 30 do 60 minuta, on ima poluživot do pet sati, istaknuli su u Američkoj akademiji za medicinu spavanja. To znači da može proći čak pet sati dok tijelo ne ukloni polovicu kofeina.

Ipak, preostali kofein može se zadržati u vašem sustavu mnogo dulje i potencijalno poremetiti san. Studija iz studenog 2013. godine koja je objavljena u časopisu ‌Journal of Clinical Sleep Medicine‌ otkrila je da konzumacija kofeina čak šest sati prije spavanja smanjuje san za više od jednog sata.

"Ovisno o tome kako vaše tijelo metabolizira kofein, može proći i do deset sati da se potpuno očisti iz vašeg sustava", otkrila je Zhu.

Dakle, najbolje je biti deset sat bez kofeina prije nego što idete spavati. To znači, ako planirate ići spavati u 23 sata, vaša posljednja šalica kave trebala bi biti najkasnije u 13 sati.