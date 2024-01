Rachel Finley je influencerica koja na društvenim mrežama često svojim pratiteljima pruža savjete o korištenju proizvoda za uljepšavanje, a u jednom je svom videu otkrila kako ju je konzumacija kave tijekom fakulteta, gotovo ubila.

Tijekom studija je u jednom trenutku pila čak osam malih šalica kave dnevno, a da stvar bude gora, sve je to miješala s tabletama koje u sebi sadrže kofein.

Nakon nekog joj je vremena to jako narušilo zdravlje, a sve je počelo jakim lupanjem srca koje je prepisala stresu.

"Počela sam piti espresso u srednjoj školi jer sam mislila da je to bolje nego uzeti kavu s mlijekom, a na faksu je stvar postala gora jer sam tada počela raditi u restoranu gdje sam pila šest do osam šalica dnevno", rekla je influencerica, pa naglasila kako joj je to činila zbog načina kako se osjećala nakon toga.

Ono što ju je šokiralo je da ipak nije bio u pitanju stres kako je mislila, već je nakon posjeta kardiologu, saznala da sa samo 21 godinu boluje od srčane aritmije.

Aritmija može naštetiti srcu, mozgu ili nekim drugim organima, što kasnije može dovesti do smrtonosnog moždanog udara ili zatajenja srca.

"Morala sam zauvijek izbaciti kofein iz svog života. Sve što želim je Red Bull, a on će me ubiti", rekla je Rachel.

Foto: Rachel Finley/ Instagram

Istraživanje koje je provedeno na Kalifornijskom sveučilištu u San Franciscu 2020. godine, pokazalo je da svaka dodatna šalica koju konzumirate na dnevnoj bazi, smanjuje rizik od razvoja nepravilnog srčanog ritma za tri posto, ali još uvijek nije jasno može li stalno ispijanje kave uzrokovati dugotrajna povećanja krvnog tlaka, kolesterola ili druge štetne učinke na srce.

Važno je napomenuti da je Rachel konzumirala oko 700 miligrama kofeina dnevno, što je znatno više od FDA-ine preporuke u kojoj stoji da zdrave odrasle osobe ne unose više od 400 mg dnevno(četiri ili pet šalica kave).

Ovisnost o kofeinu je prekomjerna i štetna uporaba kofeina tijekom određenog razdoblja, a može uzrokovati poremećaje spavanja, ali i vrtoglavicu, drhtavicu, glavobolje, povišen krvni tlak, nervozu i poremećaje rada srca.

