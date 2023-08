Često ćete čuti liječnike kako govore da rana dijagnoza spašava živote, no otkrivanje nekih bolesti, poput endometrioze i lajmske bolesti, može trajati godinama, ako ne i desetljećima. Neka ozbiljna stanja također mogu pokazivati vrlo malo znakova ili ne uzrokovati simptome mjesecima, piše The Sun.

Međutim, nedavna studija sa Sveučilišnog fakulteta u Londonu otkrila je da se bolesti poput Parkinsonove bolesti mogu otkriti i do 10 godina ranije.

Istraživači su otkrili da su ljudi s nizom bolesti pristupali zdravstvenoj skrbi, uključujući posjete liječniku opće prakse, mnogo više u godinama prije postavljanja dijagnoze, što znači da bi "dijagnostički prozor" za uočavanje bolesti mogao biti širi nego što se trenutno vjeruje.

Dakle, na koje bolesti trebate paziti i kako se možete zaštititi?

Parkinsonova bolest

Rani znakovi: Problemi s ravnotežom i koordinacijom, gubitak osjeta mirisa, zatvor, promjena rukopisa.

Uočavanje: Osobe s Parkinsonovom bolešću osjećaju drhtanje (nevoljno drhtanje), no mnogi drugi simptomi mogu se pojaviti postupno. Motorički simptomi utječu na kretanje, uzrokujući ukočenost i usporenost. Nemotorički simptomi, koji se mogu pojaviti godinama prije, uključuju depresiju i loš san.

Dr. Rowan Wathes kaže: "Parkinsonova bolest može godinama napredovati do točke kada ima stvarni utjecaj na svakodnevni život. Netko bi mogao početi imati problema s ravnotežom ili koordinacijom. Mogli bi izgubiti osjet mirisa ili imati promjene u hodu, pri čemu se lagano naginju prema naprijed ili se meškolje dok hodaju. Drugi imaju fiksirane izraze lica - 'masku' - zbog promjena u živcima koji kontroliraju mišiće lica." Rani simptomi također uključuju zatvor i rukopis koji postaje manji i teže čitljiv.

Spriječite bolest: Pijuckajte zeleni čaj. Studije su pokazale da je to povezano sa smanjenim rizikom od Parkinsonove bolesti - isto vrijedi i za aerobne vježbe, stoga pokušajte s vježbanjem ili aerobikom u vodi.

BolestI motornog neurona

Rani znakovi: Osjećaj trzanja ili mreškanja ispod kože, crijevni "biomarkeri".

Uočavanje: Bolest motoričkih neurona (MND) utječe na živce u mozgu i na leđnu moždinu koji su odgovorni da vašim mišićima govore kako da se kreću.

Simptomi uključuju slabost mišića, grčeve, grčeve, ukočene zglobove, bol i poteškoće u govoru, disanju i gutanju. Ljudi obično prvo primijete slabost ili ukočenost udova i ekstremiteta, što utječe na stisak ili izaziva posrtanje. Rani simptomi mogu biti blagi i mogu se zamijeniti s desecima drugih stanja. Na primjer, trzanje može signalizirati umor, stres ili virusnu infekciju.

Međutim, Sveučilište u Aberdeenu otkrilo je da se proteini za koje se smatra da pridonose MND-u mogu biti pronađeni u crijevima godinama prije nego što pacijent primijeti simptome. Rutinsko testiranje ovih biomarkera je neko vrijeme isključeno, ali bi moglo pomoći u ranijoj dijagnozi i pristupu liječenju.

Spriječite to: Neka istraživanja pokazuju da vitamin E i antioksidansi mogu smanjiti rizik od MND-a, stoga povećajte unos bobičastog voća, tamne čokolade, sjemenki suncokreta, badema, špinata, crvene paprike, šparoga, manga i avokada.

Endometrioza

Rani znakovi: Simptomi slični IBS-u (sindrom iritabilnog crijeva), vrlo bolne mjesečnice.

Uočavanje: Procjenjuje se da 10 posto žena ima endometriozu – kada se tkivo maternice pojavi negdje drugdje u tijelu, uzrokujući ogromnu bol tijekom menstruacije.

"Trenutno je potrebno oko osam godina da se dobije dijagnoza u Ujedinjenom Kraljevstvu", kaže Denise Rawls iz Endometriosis UK.

Simptomi uključuju bol pri mokrenju ili tijekom seksa, proljev ili zatvor.

Spriječite to: Uzrok endometrioze je nepoznat. Vodite dnevnik simptoma boli i pokažite liječniku opće prakse.

Lajmska bolest

Rani znakovi: Simptomi slični gripi.

Uočavanje: Simptomi se mogu pojaviti od tri do 30 dana nakon ugriza zaraženog krpelja, ali mogu proći mjeseci ili godine dok se ne pojave. Čak i tada, simptomi mogu biti zbunjujući, osobito ako ne shvaćate da ste ugriženi. Prvi znakovi su često groznica, glavobolja, umor, bolovi u tijelu i osip koji počinje kao krug oko ugriza.

Ako se dijagnoza brzo dijagnosticira, ljudi se mogu potpuno oporaviti antibioticima, ali neki pate od dugotrajnih simptoma, poput iscrpljenosti.

Spriječite to: Kad šetate ruralnim područjima, držite se staza, uvucite hlače u čarape i provjerite ima li uboda krpelja kad dođete kući. Pobrinite se da i vaš pas nema krpelje!

Rak

Uočavanje: Simptomi raka obično se pojavljuju kada je tumor dovoljno velik da pritisne obližnje tkivo. To može potrajati dulje za neke vrste - muškarci mogu živjeti desetljećima bez pokazivanja simptoma raka prostate, na primjer.

Kompleti za testiranje raka crijeva kod kuće šalju se svake dvije godine Britancima u dobi od 60 do 74 godine, a trenutačno su dostupni osobama u dobi od 50 do 59 godina.

Žene u dobi od 25 do 49 godina mogu napraviti bris svake tri godine (svake pete za one u dobi od 50 do 64 godine), a njima se otkriva humani papiloma virus (HPV), koji uzrokuje većinu karcinoma vrata maternice.

Pregled dojki dostupan je svake tri godine za osobe od 50 do 71 godine.

Spriječite to: Prisustvujte projekcijama kada ste pozvani. Redovito provjeravajte ima li na tijelu kvržica pod tušem, usredotočujući se na grudi i testise, te potražite promjene na madežima.

Ako vam je bilo što neuobičajeno, posjetite liječnika opće prakse. Zabrinuti ste da imate trajne rane simptome ovdje označene ili druge koji nisu navedeni? Razgovarajte sa svojim liječnikom opće prakse!