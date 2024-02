Mnogi roditelji ne znaju što se smatra povišenom temperaturom kod svog mališana, kada treba ići na pregled kod pedijatra i kako sniziti temperaturu kod djece te pritom rade brojne pogreške. O svemu tome popričali smo s pedijatricom iz Poliklinike za djecu Maleni u Splitu, dr. Mirandom Pervan.

POGLEDAJTE VIDEO: Nedostaju nam 84 pedijatra i 105 ginekologa, a Križevci riješili taj problem: Liječnicima rješavaju i stambeno pitanje

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vrućica je stanje u kojem je tjelesna temperatura viša od normalne tjelesne temperature i prateći je znak mnogih infektivnih bolesti. Dakle, vrućica nije bolest već je znak bolesti, a njeni uzroci su brojni: najčešće se radi o akutnim bolestima, mahom virusnim infekcijama dišnog ili probavnog sustava, a rjeđe o bakterijskim infekcijama (uroinfekcije, upale uha, ždrijela ili pluća), a najrjeđe o autoimunim bolestima, sistemskim ili zloćudnim bolestima", rekla je dr. Pervan te je otkrila kako vrućica nastaje.

Pod djelovanjem različitih kemijskih medijatora koji se otpuštaju u krvotok, u termoregulacijskom centru u mozgu se pomiče točka regulacije temperature na više vrijednosti i nastaje vrućica. Tijekom tog "resetiranja" termoregulacijskog centra, vrućica može biti praćena zimicom i drhtanjem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Normalna tjelesna temperatura mjerena na koži, odnosno sluznici, kod djece se kreće u rasponu od 36.5 °C do 37.5 °C. Pri tome trebamo znati kako postoje dnevne varijacije tjelesne temperature tzv. fiziološke varijacije, ovisno o dobu dana, pa je u jutarnjim satima tjelesna temperatura i do jedan stupanj niža u odnosu na popodnevne ili rano večernje sate. Dakle, normalna tjelesna temperatura kod djece je između 36.5 °C do 37.5 °C mjereno rektalno, odnosno 36 °C do 37 °C mjereno aksilarno", istaknula je dr. Pervan.

Postoje različiti načini mjerenja tjelesne temperature, od kojih su neki objektivni, a neki subjektivni. Uobičajeni, objektivni način mjerenja izvodi se termometrom. Na tržištu postoje različite vrste termometara od klasičnih, koji su najpouzdaniji i najjeftiniji, digitalnih do infracrvenih. Živini termometri nisu u upotrebi od 2009. godine, zbog sigurnosnih mjera europske unije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Načini mjerenja temperature

Mjerenje temperature ispod pazuha tj. aksilarno mjerenje i mjerenje "u guzi", tj. rektalno mjerenje, standardni su načini mjerenja tjelesne temperature kod djece.

"Mjerenje na čelu, odnosno koži termosenzitivnom trakom, infracrvenim termometrom ili dodirom se ne preporučuje zbog nepouzdanosti i te metode su isključivo orijentacijske kako bi saznali je li dijete febrilno ili nije. Najčešći i najsigurniji način mjerenja, osobito u prvoj godini života je rektalno mjerenje klasičnim ili digitalnim termometrom, pri čemu je izmjerena tjelesna temperatura za 0.5 stupnjeva viša od temperature mjerene aksilarno. Dakle, preporuka pedijatara je da se djeci do prve godine života, a preporučljivo i do druge godine, temperatura mjeri rektalno, u trajanju od tri minute", otkrila je dr. Pervan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iza druge godine djetetova života, kada ono postane suradljivo, najprihvatljivije je aksilarno mjerenje tjelesne temperature u trajanju od pet minuta. Ukoliko se djetetu mjeri temperatura u uhu, ona bi trebala odgovarati rektalno izmjerenoj temperaturi. Kada roditelji posumnjaju na vrućicu, važno je da izmjere djetetu temperaturu i da znaju sljedeće: od 37.1 °C do 37.9 °C je subfebrilitet, od 38 °C do 38.9 °C je umjereno povišena temperatura, a temperatura preko 39 °C je visoka, preko 40 °C je vrlo visoka tjelesna temperatura", dodala je pedijatrica.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Osim snižavanja povišene temperature lijekovima, postoje i fizikalne metode snižavanja povišene temperature kod djece.

"Jako je važno naglasiti kako se nikako i nikada ne može objektivno procijeniti razina povišene temperature djeteta dodirom, odnosno opipom kože djeteta. U praksi sam se susrela sa situacijama kada bi mi roditelji došli s visoko febrilnim djetetom na pregled, a da mu prethodno nisu mjerili tjelesnu temperaturu, nego su samo dodirom procijenili da dijete ima vrućicu i nisu mu dali antipiretik. Znači, važno je objektivnim načinom, tj. termometrom mjeriti temperaturu djeteta i ukoliko ono ima vrućicu treba mu dati odgovarajuću dozu antipiretika" opomenula je dr. Pervan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lijekovi za snižavanje temperature

Antipiretici su lijekovi za snižavanje vrućice, koji se primjenjuju ovisno o dobi i tjelesnoj težini djeteta. U skupinu antipiretika spadaju paracetamol i ibuprofen. Novorođenčadi i dojenčadi do šestog mjeseca života povišena temperatura se uvijek snižava paracetamolom. Kad starije dijete ima umjerenu vrućicu daje mu se paracetamol. Ibuprofen se daje kada je dijete visoko febrilno te se tuži i na bol ili mu prethodno primijenjen paracetamol nije adekvatno snizio tjelesnu temperaturu.

"Često u svojoj pedijatrijskoj praksi viđam djecu koja dolaze sa subdoziranom terapijom antipiretika, jer roditelji primjene dozu lijeka koja se odnosi na dob, ali ne i na tjelesnu težinu djeteta. Kako bi djetetu dali ispravnu dozu antipiretika, prvo trebamo znati njegovu tjelesnu težinu, a potom mu dati antipiretik u ispravnoj dozi: paracetamol u dozi od 10 do 15 mg/kg, svako četiri do šest sati ili ibuprofen u dozi od 5 do 10 mg/kg svako šest do osam sati. Danas na internetskim stranicama različitih zdravstvenih ustanova postoje dozirne tablice u kojima je preporučeno doziranje određenog antipiretika ovisno o tjelesnoj težini i razini vrućice kod djeteta i koje je poželjno koristiti kada roditelji nisu sigurni koju dozu trebaju dati djetetu", rekla je dr. Pervan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Roditelji u Hrvatskoj imaju na raspolaganju veliki broj antipiretika, a da bi se odlučili za "onaj pravi" moraju znati koliko je jak, u kojem obliku dolazi i njegovo zaštićeno ime, ovisno o proizvođaču. Primjerice, paracetamol je antipiretik koji može biti u obliku sirupa za primjenu na usta, ali i u obliku čepića za rektalnu aplikaciju.

Svi paracetamolski sirupi imaju 120 mg paracetamola u 5 ml sirupa. Čepići, pak, imaju paracetamol u različitim dozama, a to je Lupocet od 60 mg, 120 mg i 250 mg i Efferalgan čepići od 80 mg i 150 mg. Ovisno o dobi i tjelesnoj težini djeteta dati ćete mu jedan od nabrojenih čepića, odnosno sirup.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Roditelji u Hrvatskoj imaju na raspolaganju veliki broj antipiretika, a da bi se odlučili za "onaj pravi" moraju znati koliko je jak, u kojem obliku dolazi i njegovo zaštićeno ime, ovisno o proizvođaču.

'Babine obloge od rakije' su opasne

Ibuprofen može biti u obliku sirupa u kojem je 100 mg ibuprofena u 5 ml sirupa poput Ibuprofena, Neofena, Nurofena, Dalsyja i sl. te u forte obliku kod koje je duplo veća doza ibuprofena, znači 200 mg u 5 ml. Također, može bit u obliku čepića od 60 mg ili 125 mg.

"Antipiretici u obliku čepića, za rektalnu primjenu se daju djetetu koje povraća, dojenčadi i djeci koja su gadljiva ili imaju poteškoće gutanja, upalu ždrijela i sl. Acetilsalicilna kiselina (Aspirin i Andol) se ne smije nikada primjenjivati kao antipiretik kod djece!", opomenula je dr. Pervan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim snižavanja povišene temperature lijekovima, postoje i fizikalne metode snižavanja povišene temperature kod djece, koje se provode kao dodatne mjere kod djeteta kojemu ste već dali antipiretik.

"Dijete se razodjene u laganu pamučnu odjeću, tušira se ili se stavi u kupke, uz temperaturu vode između 30 °C i 32 °C. Pri tome nikada ne smijete dijete koje ima vrućicu utopljavati u deke i stavljati mu 'babine obloge od rakije'! Skidanje povišene temperature oblogama od alkohola je neprihvatljiva i opasna praksa, jer može dovesti do intoksikacije djeteta alkoholnim parama, pa čak i do fatalnog ishoda. To je starinski način snižavanja temperature, koji se desetljećima ne preporučuje, ali je još uvijek prisutan u nekim sredinama", upozorila je dr. Pervan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Djetetu s vrućicom treba češće nuditi piti, jer su potrebe organizma za dodatnom hidracijom, vodom, povisuju za 12 posto za svaki stupanj porasta tjelesne temperature", otkrila je dr. Pervan.

Obavezan pregled pedijatra

"Ako se radi o dojenčetu, češće ga dojite. Kod starijeg djeteta, tekućina ne mora biti čaj, može biti prirodni voćni sok, juha, smoothie itd. Time uz unos tekućine, osiguravate i unos kalorija, što nije slučaj ako pije samo vodu. Nakon 30 minuta do jedan sat od primjene antipiretika, ponovno izmjerite termometrom djetetovu tjelesnu temperaturu. Antipiretik će djelovati u rasponu do dva sata i pri tome ne mora sniziti temperaturu na normalnu, fiziološku, već će je sniziti za jedan do dva stupnja", istaknula je dr. Pervan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dijete koje ima vrućicu može ubrzano disati i imati ubrzani rad srca, može biti pospano i razdražljivo. Potrebno mu je više sna, slabijeg je teka i smanjene tjelesne aktivnosti. Osigurajte mu odmor, nudite ga uz tekućinu i hranom koju voli, ne nužno zdravom koju i inače ne jede, čitajte mu, posvetite svoje vrijeme i neraspršenu pažnju bolesnom djetetu. Budite strpljivi i ne očekujte instant rješenje niti trenutačni oporavak", dodala je pedijatrica.

Dr. Pervan je opomenula da je važno tijekom bolesti djeteta svakodnevno procjenjivati njegovo opće stanje te je otkrila u kojim je situacijama bez odgađanja obavezno potreban pregled pedijatra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada se radi o svakom febrilnom novorođenčetu ili bebi do tri mjeseca starosti, zbog češće pojave ozbiljnih bakterijskih infekcija u toj dobi; kada dijete ima vrućicu preko 40 °C ili je febrilno dulje od tri dana; kada je dijete klonulo, ubrzano i otežano diše nakon snižavanja povišene tjelesne temperature; kada se neuobičajeno ponaša, otežano se budi; kada se uz vrućicu javio i osip; kada ima jake bolove u trbuhu; kada se tuži na glavobolju, smeta mu svjetlo ili buka i ima ukočen vrat; kada boluje od kronične bolesti; kada mu se stanje pogoršalo od posljednjeg odlaska pedijatru", istaknula je pedijatrica iz Poliklinike Maleni u Splitu.