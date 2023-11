Neki pacijenti rade neke prilično bizarne stvari dok su pod anestezijom, pokazalo je istraživanje. Od seksualnih komentara do ljubljenja liječnika - sedativi i hipnotici mogu utjecati na osjećaj za stvarnost.

Drugi se probude nakon zahvata s uvjerenjem da su bili seksualno napadnuti - što najčešće nije istina. Liječnici već dugo znaju za neobične nuspojave lijekova. Zapravo, pregled iz 1984. godine otkrio je da se 18 posto ljudi koji su primali anesteziju tijekom zubarskih ili medicinskih operacija mučilo s razlikovanjem stvarnosti od fantazije tijekom i nedugo nakon primjene.

Lijekovi usporavaju mozak

U međuvremenu je studija iz 1980. godine otkrila da oko 14 posto pacijenata navodi neke seksualne snove ili uzbuđenje dok su bili pod anestezijom. Prema farmakološkim istraživačima Melody White i dr. C. Michaelu Whiteu sa Sveučilišta Connecticut, ovi lijekovi usporavaju rad mozga i često dovode do seksualnih misli, ali stručnjaci ne znaju zašto. Neki ljudi glume ili se dodiruju na seksualni način, što liječnicima može izazvati nelagodnost. Ili, pacijent vjeruje da je bio seksualno napadnut dok je bio pod sedativima i vjerojatno prolazi kroz iste jasne halucinacije događaja, bez obzira na to je li se dogodio ili ne. I jedno i drugo može imati značajan utjecaj u stvarnom svijetu na pacijente i pružatelje usluga koji traju dugo nakon operacije.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Pacijenti tužili liječnike i medicinske tehničare

Neki medicinski djelatnici optuženi za stvarni ili percipirani seksualni napad izvedeni su pred sud i oduzeta im je dozvola za rad.

Kako bi pokušali shvatiti zašto ljudi doživljavaju takve snove, znanstvenici su pregledali sve objavljene slučajeve seksualnih halucinacija u medicinskoj literaturi. Rekli su da su pronašli "izrazitu podudarnost" između mjesta na kojem se operacija ili postupak dogodio i mjesta na kojem je pacijent percipirao neprikladan seksualni kontakt.

"Postupci koji su uključivali usta doživljavali su se kao oralni seks, stisak loptice kako bi vena bila pristupačnija kao stiskanje penisa. Dok su postupci na prsima kao milovanje grudi i postupci na preponama kao vaginalna penetracija", objasnili su. Također su podsjetili na nalaze studije iz 2009. godine, koja je pokazala da su oni koji imaju veću vjerojatnost doživjeti seksualne halucinacije - primali veće doze anestetika i bili su mlađi od 50 godina. Također postoje izvješća o ljudima koji su doživjeli slične halucinacije dok su uzimali tablete za spavanje i anksioznost poput alprazolama i temazepama, koji su također sedativi-hipnotici. Naglasili su važnost da pacijenti budu svjesni mogućnosti abnormalnih snova na početku uzimanja sedativno-hipnotičkih lijekova, piše The Sun.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

