5. Izvanredni i skupi mozak: Bez sumnje, ljudska osobina koja nas najviše izdvaja od životinjskog carstva je naš izvanredni mozak. Jedna od najcjenjenijih regija ljudskog mozga je prerazvijena moždana kora; on predstavlja preko 80% mase našeg mozga i smatra se da sadrži 100 milijardi neurona, prema studiji iz 2009. objavljenoj u časopisu Frontiers in Human Neuroscience. Moždana kora je povezana sa složenim, višim razmišljanjem, kao što je donošenje odluka, izvršna kontrola, emocionalna regulacija i jezik. Iako ljudski mozak čini oko 2% tjelesne težine, on troši više od 25% ukupne energije našeg tijela, objavila je studija iz 2018. u Journal of Human Evolution, što ga čini najskupljim organom. Ljudi nemaju najveći mozak na svijetu — oni pripadaju kitovima spermama. Ipak, ljudski mozak, težak samo oko 1,3 kilograma kod odraslih, daje nam sposobnost rasuđivanja i razmišljanja na nogama izvan mogućnosti ostatka životinjskog carstva.