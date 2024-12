Ovo su znakovi koji signaliziraju manjak vitamina D: Nemojte ih ignorirati

Ako čekate znakove od svog tijela da počnete uzimati dodatke, stručnjakinja je objasnila simptome koji mogu ukazivati na opasno nisku razinu ovog vitamina.

Stephanie Schiff, nutricionistkinja u bolnici Northwell Huntington, za The Post je objasnila da čak i ako ste veliki obožavatelj sunčanja, vjerojatno ne dobivate dovoljno vitamina D samo izlaganjem sunčanim zrakama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako provodite neko vrijeme na otvorenom tijekom dana, čak i ako ste potpuno goli, vjerojatno ne dobivate dovoljno vitamina D od sunca", rekla je i dodala da većina ljudi koju poznaje ima preniske razine vitamina D, što je vrlo teško otkriti bez nalaza krvi.

Foto: Shutterstock

Znakovi da tijelu nedostaje vitamina D

"Zaista je teško utvrditi manjak vitamina D", izjavila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Obično, kada se manjak vitamina D počne manifestirati u tijelu, to znači da ste ga već neko vrijeme imali premalo, a u tom slučaju se javljaju znakovi koji ukazuju da vam hitno treba vitamin.

1. Bolovi u kostima i zglobovima

"Problem s nedostatkom vitamina D je u tome što vam je on zaista potreban da bi vaše tijelo apsorbiralo kalcij i fosfor", objasnila je Schiff.

Bez njega može doći do osteomalacije, omekšavanja kostiju, što može biti bolno i dovesti do češćih prijeloma i slomljenih kostiju. Ako često imate gips, to može biti znak da vam nedostaje vitamina D.

Foto: Shutterstock

2. Slabost mišića, bolovi i grčevi

Schiff je izjavila da bolovi u mišićima mogu biti znak nedostatka vitamina D, kao i stanje koje se naziva hipokalcemijska tetanija, što je nasumično trzanje mišića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo je teško prepoznati jer mišićni trzaji mogu imati mnoge druge uzroke, uključujući dehidraciju.

3. Problemi sa zubima

Kada nedostatak vitamina D dovede do smanjene apsorpcije kalcija, to može uzrokovati probleme sa svim kostima u tijelu, uključujući one u ustima. Ako imate mnogo karijesa, osobito ako to prije niste imali, to bi mogao biti znak da vam zubi šalju poruku da vam treba više vitamina D.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također možete imati i druge stomatološke probleme, poput bolesti desni i gingivitisa.

Foto: Shutterstock

4. Ispadanje kose

Nizak vitamin D povezan je s različitim vrstama gubitka kose, uključujući telogeni effluvium (gubitak kose povezan sa stresom), androgenetsku alopeciju (gubitak kose po uzorku) i alopeciju areatu (krastav gubitak kose). Ako primijetite da vam kosa opada, možda bi bilo korisno provjeriti razinu vitamina D.

Zanimljivo je da je studija iz 2020. godine pokazala povezanost između nedostatka vitamina D i trihotilomanije, poremećaja u kojem ljudi izvlače vlastitu kosu, uključujući i trepavice.

5. Nemogućnost jedenja i spavanja

Zbog niske razine vitamina D može postati umorni, iako, kako Schiff napominje, to može uzrokovati i mnoge druge stvari. Međutim, može također otežati spavanje jer vitamin D igra ulogu u reguliranju melatonina, hormona koji kontrolira cikluse spavanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istraživanja su također pokazala da vitamin D sudjeluje u regulaciji leptina, hormona koji kontrolira apetit pa nedostatak može ometati signale gladi.

Foto: Shutterstock

Kako povećati razinu vitamina D?

Preporučena dnevna doza za odrasle je 600 IU, odnosno 800 IU za osobe starije od 70 godina. Možete jednostavno uzimati dodatke, ali Schiff preferira unos vitamina D kroz hranu, iako to nije baš lako.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Masna životinjska hrana poput govedine, jetre, ribe, žumanjaka, sira i maslaca prirodno sadrži vitamin D, dok su neki prehrambeni proizvodi obogaćeni s dodatnim vitaminom D, poput žitarica za doručak, biljnih mlijeka poput bademovog, sojinog i zobenog mlijeka. Međutim, ako koristite dodatke, budite oprezni s prekomjernim unosom.

"Ne bih htjela da bilo tko uzima više od preporučene dnevne doze. Kod vitamina D, više nije nužno i bolje. Možete doseći razinu prekomjernog vitamina D, što može dovesti do toksičnosti. Nikada nećete doseći tu razinu od sunca, ali to se može dogoditi s dodacima ili čak prekomjernim unosom hrane bogate vitaminom D", rekla je Schiff.

Simptomi toksičnosti vitamina D uključuju mučninu, slabost, prekomjerno mokrenje i probleme s bubrezima.

POGLEDAJTE VIDEO: Građani šokirani cijenom božićnog drvca: 'Država je dotakla dno dna, dakle gore od tog ne može'