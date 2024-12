S 29 dobila dijagnozu opakog raka: 'Davali su mi 18 posto šanse za preživljavanje'

Courtney Mangan, vlasnici jedne australske tvrtke, prognozirali su svega 18 posto šanse da preživi nakon što je ''zabrinjavajući'' madež na njezinim leđima dvaput pregledao liječnik opće prakse i odbacio ga kao ''ništa zabrinjavajuće''. No dermatolog je mislio drugačije i tada se sve promijenilo.

Megan kaže kako je tada ''već bilo prekasno'', a bilo joj je samo 29 godina. ''Imala sam madež na leđima koji zapravo nikad nisam sama vidjela, ali obitelj mi je rekla da se počeo mijenjati i upozorila me da odem liječniku. Specijalist mi je pregledao cijelo tijelo i rekao da sve izgleda normalno, ali je na madežu na leđima uzeo uzorak tkiva i poslao ga na analizu'', ispričala je za Femail.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poziv od liječnika dobila je brže nego je očekivala, a vijest nisu bile dobre. Bio je to melanom četvrtog stupnja i Courtney je upućena na daljnje pretrage. "Odmah sam otupila. Moj ujak je umro od melanoma prije samo nekoliko godina. Cijeli moj svijet se raspao u tom trenutku. Nisam mogla zamisliti ništa osim smrtne kazne.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim madeža, Mangan je iskusila i neke druge simptome, poput kvržice na ruci. Mislila je da je to potkožni prišt. Osim toga je imala bolove za vrijeme jela no pripisala je to sindromu iritabilnog crijeva.

Na PET skeniranju liječnici su uočili čudnu aktivnost u crijevima, a kolonoskopija je bila čista. No endoskopija je otkrila zabrinjavajuće tkivo i golemi ožiljak na njezinu želucu. ''Bila sam budna cijelu noć, a idućeg jutra u 5:30 liječnici su rekli da se rak proširio na moje unutarnje organe i da je u četvrtom stadiju'', prisjeća se danas 38-godišnja Courtney koja kaže kako je sve to bilo zastrašujuće, te kako je bila svjesna svih operacija i tretmana koji su pred njom, a izgledi za preživljavanje bili su mali.

Liječnici su kasnije pronašli zabrinjavajuće nakupine i na njezinom bedru, ali su se umjesto uklanjanja zbog rizika odlučili na terapije. "Bilo je tako čudno znati da na bedru imam rak, koji se samo širio", priznala je.

S teškom je dijagnozom živjela devet godina, a redoviti posjeti liječniku čini su se kao ''beskonačni i bezizlazni''. ''Razmišljala sam o svakoj boli koju sam osjetila i bila sam svjesna svakog simptoma koji sam imala. Neprestano sam bila svjesna svog tijela i nisam mogla prestati razmišljati o njemu'', priča Mangan koja kaže da je svako malo bila na hitnoj pomoći. ''Melanom je jako agresivan i stalno se može vraćati'', kaže ova mlada žena koja je zahvalna obitelji i prijateljima koji su joj bili podrška na tom teškom putu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pexels

''Stvarno su mi pomogli u najmračnijim danima'', kaže te dodaje kako je stres ostavio veliki trag na nju.

Sada je zdrava već tri godine, ali Mangan kaže: "Nikada ga se zapravo ne možete osloboditi, nad vama cijelo vrijeme visi tamni oblak''.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO Psihologinja savjetuje kako izbjeći zamke i sačuvati budžet: 'Kupujemo emotivno, a ne racionalno'