Rak debelog crijeva dobila sa samo 25 godina: 'Ovaj simptom zavarao je i liječnike'

Ellie Wilcock počela je primjećivati ​​da nešto nije u redu s njezinim organizmom 2021. godine. Liječnici su mislili da ima infekciju mokraćnog sustava. Mlada je žena zbog toga mislila da će oštri bolovi na jednoj strani trbuha brzo nestati. No, ispostavilo se da se radilo o prikrivenom ranom simptomu karcinoma. Sada Wilcock želi da svi znaju za neobične simptome koje je iskusila kako bi pomogla da i drugi na vrijeme prepoznaju opasnost.

Prema Bowel Cancer UK oko 44.000 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu svake godine dobije dijagnozu karcinoma, a gotovo 17.000 pacijenata i umre od njega. Sve je češće da mlađi ljudi obolijevaju od raka crijeva.

Četvrti stadij raka crijeva

Ellie koja je dijagnozu dobila sa samo 25 godina već je razvila četvrti stadij raka crijeva, što znači da se proširio tijelom. Sada želi iskoristiti svoje iskustvo kako bi ostali znali na što trebaju obratiti pažnju.

U videu na TikToku upozorila je na četiri znaka za uzbunu koja je osjetila prije nego što joj je postavljena dijagnoza. Prvi je znak bila bol koja ju je iznenadila.

''Boljelo me na lijevoj strani. Zato što mi je tumor začepio debelo crijevo. Liječnici su mislili da me boli od infekcije urinarnog trakta, a i ja sam to mislila'', objasnila je.

Imala bi zatvor pa proljev

Drugi su liječnici bili uvjereni kako je boli od ciste na jajniku. Osim toga iskusila je i druge simptome koji ipak izravnije upućuju na potencijalni rak crijeva. Uočila je da ima zatvor, nakon kojeg bi imala proljev. "Bila je to stalna promjena između ta dva simptoma, a to nije bilo uobičajeno za mene.''

Treći je simptom bio ekstremni umor koji je osjećala. ''Došla bih s posla i samo sam željela leći u krevet. Bila sam stvarno umorna. Sjedila bih za stolom i sklapale bi mi se oči.''

Četvrti je simptom bila krv u stolici. ''Nisam to odmah uočila. Ponekad je bila jarko crvena, a ponekad tamnija, ali bila je stalna. Kome god da se to događa neka odmah provjeri zašto. Nemate se čega sramiti, što prije odete na pregled, to ćete prije riješiti problem'', kaže ova mlada djevojka.

Rak se proširio na druge organe

Wilcock je prvi put zbog bolova posjetila liječnike u travnju 2022. godine, a kada su nalazi na infekciju urinarnog trakta bili negativni, nalazi krvi su pokazali da je u njezinom tijelu ipak negdje upala. Nakon što ultrazvuk nije pokazao nikakvu cistu na jajnicima, a bolovi su se pogoršali, 25-godišnjakinja je završila na hitnoj pomoći. Tamo je napravljena biopsija koja je otkrila zastrašujuću dijagnozu.

Karcinom se već proširio na jetru, jajnike Zaključili su da se proširio na njezinu jetru, jajnike i trbušnu maramicu. Wilcock je prošla kroz nekoliko operacija kako bi joj liječnici odstranili rak, a prošla je i tešku kemoterapiju. U kolovozu 2022. godine potvrđeno je da su operacije i kemoterapije bile uspješne, te da više nema karcinom.

