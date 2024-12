Spavat ćete kao beba uz vojničku metodu spavanja: 'Zaspat ćete za dvije minute'

Imate problema s uspavljivanjem? Moguće da ćete poželjeti isprobati ovu vojničku metodu. Fitness trener Justin Agustin podijelio je ovaj jednostavan trik na svom TikTok kanalu, na kojem ga prati gotovo dva milijuna ljudi. Možda vam se čini bez veze, ali vrijedi pokušati. Posebno jer nije potrebno uložiti puno vremena.

Justin Agustin na TikToku poznat kao @justin_agustin tvrdi da ćete uz pomoć ove metode uspješno utonuti u san za svega dvije minute, te da je učinkovita kod čak 96 posto ljudi.

No kako bi bila uspješna, Justin kaže da je potrebno biti ustrajan i vježbati ju najmanje šest mjeseci za potpune rezultate. ''Shvatite to kao ulaganje u spavanje'', kaže ovaj trener.

Što je vojnička metoda spavanja?

Prema riječima stručnjaka, tehniku ​​je razvila američka vojska, uglavnom za pilote borbenih zrakoplova koji trebaju 100 posto refleksa, te za sve koji sudjeluju u aktivnim bitkama i trebaju moći zaspati u bučnim i stresnim situacijama, kako bi obnovili energiju.

Smatra se da je prvi put podijeljena s civilima u knjizi iz 1981. godine Relax and Win: Championship Performance, koju je napisao američki atletski trener Lloyd Bud Winter. On se nadao da će metoda pomoći sportašima kako bi se brže oporavili od ozljeda i poboljšali ukupnu izvedbu na sportskim terenima. Ako želite isprobati, prilično je jednostavno.

Kako izvoditi vojničku metodu spavanja

Najprije se trebate smjestiti u udoban položaj, a nakon što to učinite, usmjerite misli na disanje. Zatim počnite polako opuštati cijelo tijelo kako biste ga ''ugasili''.

Počnite s tjemenom, a zatim se spustite prema čelu i licu. Pobrinite se da vam je cijelo tijelo opušteno, ruke su opuštene i položene uz tijelo, te zamislite kako vam se toplina širi od glave do vrhova prstiju.

Zatim se fokusirajte na prsni koš, duboko udahnite kako biste se opustili. Nastavite dalje prema trbuhu, bedrima, nogama i na kraju stopalima. Zamislite osjećaj topline kako ''putuje'' od vašeg srca sve do vrhova nožnih prstiju.

No to nije cijeli trik. Kako bi bio učinkovit dok se opuštate potrebno je očistiti i misli od stresa nakupljenog tijekom dana. To možete učiniti tako da zamislite umirujući scenarij poput ležanja pokraj jezera, na plaži ili što god je vama ugodno. Ako vam misli počnu lutati, a vjerojatno je da hoće, samo budite ustrajni. Ponavljajte u sebi ''nemoj misliti'' najmanje desetak sekundi.

