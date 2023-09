U jednom britanskom istraživanju stručnjaci su mjerili grudnjake 500 žena i otkrili da obično nose one koji su do dvije veličine naramenica i tri veličine košarica premali. Oko 90 posto žena priznalo je da ne zna svoju veličinu grudnjaka.

Štetan utjecaj grudnjaka

Bella Ngo, stručnjakinja za grudnjake jedne poznate tvrtke, upozorava da nošenje grudnjaka koji ne pristaje grudima ima zdravstvene posljedice. Držanje može štetiti ženinom zdravlju jer bi naramenice grudnjaka trebale poduprijeti grudi, a ako one to ne rade, mogu uzrokovati pogrbljenost.

Bella uspoređuje naramenice grudnjaka s naramenicama velikog ruksaka, koje su dizajnirane za raspodjelu težine kako bi rasteretile ramena. Kad grudnjak ne pristaje dobro, Bella tvrdi da se ovo događa: "Vaš učinak u sportu je smanjen, samopouzdanje je 'poljuljano' i odjeća ne stoji dobro na tijelu." Stručnjakinja tvrdi da je jedna od najzabrinjavajućijih nuspojava ta da nošenje pogrešne veličine grudnjaka može uzrokovati nepovratno prerano opuštanje grudi.

Kate Taylor, osnivačica tvrtke Evenly - prve tvrtke koja nudi umetke za grudnjak za žene s asimetričnim grudima - upozorava na bolove u leđima, vratu ili ramenima. Ona objašnjava: "Žene ne shvaćaju da bol koju često osjećaju može uzrokovati njihov grudnjak i to se može pripisati grbljenju. Vaš grudnjak raspoređuje težinu grudi preko grudi i leđa. Dakle, ako imate asimetriju, vaš grudnjak to ne može učiniti ispravno ako je pogrešne veličine. Jedna dojka je više povučena na jednu stranu zbog težine većih grudi i to dovodi do bolova u leđima, ramenima i problema s držanjem. Asimetrija grudi je vrlo česta. Više od 90 posto žena ima asimetriju, ali misle da su jedine koje se bore s njom. Mnoge žene koje imaju asimetriju, nose grudnjak koji je premalen kako bi pristajao njihovim manjim grudima."

Koliko često trebate mijenjati grudnjak

Kada ste zadnji put kupili novi grudnjak ili provjeravali grudnjak? Bella kaže da bi žene trebale ići u kupnju grudnjaka barem jednom godišnje.

"Razlog zašto mnoge žene odgađaju kupnju grudnjaka je taj što im je nezgodno isprobavati i odlučivati koji im najviše odgovara. Ženske grudi mijenjaju oblik i veličinu svakih šest do 12 mjeseci. Dakle, kad god osjetite da vaša težina varira ili prolazite kroz važan događaj poput trudnoće, dojenja ili operacije, važno je da pregledamo grudi i nađemo vremena za ponovnu kupnju. Mislim da bi reguliranje grudnjaka trebala biti rutina. Idete li stomatologu svakih šest mjeseci, istu biste rutinu trebali imati za isprobavanje grudnjaka, najmanje jednom godišnje.”

Kate se slaže i kaže: "Čak i ako znate svoju veličinu i nosite isti grudnjak godinu ili više i redovito ste ga prali, on počinje gubiti svoju elastičnost." Od toga neće imati koristi vaše zdravlje, ni vaš izgled.

Bella kaže: "Nevjerojatno je koliko puta smo vidjele žene kako nam govore, ‘Oh, moj Bože, izgleda da sad imam struk’ ili, 'Ne mogu vjerovati da ne moram ići na operaciju dojke'. S pravom veličinom grudnjaka zapravo možete povećati svoje grudi na način na koji biste to imali s operacijom grudi."

Znakovi da vam grudnjak ne odgovara

Stručnjaci otkrivaju ključne znakove da vam grudnjak ne stoji dobro i da vam je potreban novi koji će u potpunosti poduprijeti vaše grudi.

Naramenice klize

Stalno povlačite naramenice? To je nešto što Bella stalno čuje i kaže da to nije samo zato što vam je grudnjak prevelik.

"Zapravo, ako vam naramenice s vremenom ili tijekom dana postanu puno opuštenije, to je pokazatelj da vam je grudnjak 'dao svoje'. Tkanina se istrošila tako da dijelovi koje možete zategnuti - ne drži na tkanini na isti način. Dakle, to je obično znak da biste trebali kupiti novi grudnjak", rekla je Bella.

2. Grudi se čine manjima

Ako vam se grudi čine manjima u grudnjaku, to je još jedan znak da vam je grudnjak pogrešne veličine i da ne podupire grudi.

Bella kaže: "Kad nosite majicu, a obris košarice strši, žene misle da su im košarice prevelike, ali zapravo su naramenice prevelike, a ne košarice. Većina žena u Ujedinjenom Kraljevstvu nosi naramenice koje su veće za dvije veličine, dok su košarice tri veličine manje. Na primjer, ako nosite 75C koji vam ne pristaje, možda će vam trebati 70D."

Kate je dodala: "Ako želite isti volumen košarice i namjeravate prilagoditi veličinu naramenica, tada morate prilagoditi i veličinu košarice. Mnoge žene ne shvaćaju da je veličina košarice samo u odnosu na veličinu naramenica."

3. Na najčvršćoj kopči

Kada prvi put kupujete grudnjak, trebali biste procijeniti pristaje li vam na temelju najlabavije dostupne kopče. Grudnjak će postati stariji i rastegnutiji, a u tom slučaju će vam s vremenom trebati sve čvršće kopče.

Bella kaže: "Ako vam je grudnjak prije bio ispravno pričvršćen, a sada vam je najčvršća kopča postala sve labavija, to je obično pokazatelj da je vrijeme za novi grudnjak."

Kate kaže da 80 posto podrške grudnjaka dolazi od kopče: "Ako je previše labava, ništa vam ne pomaže. Možda ćete se osjećati ugodno jer nije tijesno. Ne bi trebalo biti toliko čvrsto, ali mora biti dovoljno da može držati paralelno i da se ne podiže straga ili rasteže", piše The Sun.

