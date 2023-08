Molly Ava ne boji se pokazivati fotografije u bikiniju na Instagramu – zapravo, ponosna je što slavi svoju prirodnu figuru.

Savršenstvo ne postoji

23-godišnjakinja iz Bournemoutha je snimila dvije vrlo različite fotografije u plavom bikiniju. Na prvoj fotografiji stoji uspravno dok snima selfie u ogledalu, a uz fotografiju je napisala: "Tijelo na koje sam ponosna". Na drugoj fotografiji, stoji natpis "također tijelo na koje sam ponosna", Molly je u opuštenoj pozi kako bi istaknula svoje prirodno tijelo.

Molly je svojim pratiteljima poručila: "Budi ponosna na svoje tijelo, grli te tako čvrsto, nosi te kroz svaki dan i svaku noć. Budite ponosni na svoje tijelo, njezini šlaufići su priče koje tek treba ispričati. Budi ponosna na svoje tijelo jer ono je ponosno na tebe, voli te uvijek, pa neka te tvoja svjetlost obasja."

Njezina objava je prikupila više od 6000 lajkova pa joj je jedan pratitelj napisao: "Hvala, ovo mi je trebalo danas." Druga žena je dodala: “Ti si moj omiljeni influencer.”

Molly je izgradila impresivnu publiku od 323.000 pratitelja na Instagramu, ali priznaje da ne dobiva uvijek podršku, ali ona ne želi dopustiti hejterima da je sputavaju. Za Daily Star je rekla: "Teško je. Imala sam trenutke kada sam isključila te komentare, ali sam se osjećala tako tužno jer sam imala osjećaj kao da su oni pobijedili. Kao da sam prihvatila poraz jer ti si taj koji mora napraviti promjene i isključiti komentare. Ali zbog mog mentalnog zdravlja to je moralo biti učinjeno. Sada sam puno bolje. Ne možeš spriječiti nekoga da komentira, sve što možeš učiniti je pokušati podijeliti što više pozitivnosti i dobrote i ako postoji netko tko to želi shvatiti na ružan način, onda je to odraz njih, a ne mene", objasnila je influencerica, piše Daily Star.

