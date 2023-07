“Jeste li znali da uvijek trebate mokriti prije odlaska na putovanje automobilom kako biste imali najbolje šanse za preživljavanje ako doživite prometnu nesreću?” upitao je liječnik u jednom videu na TikToku.

Liječnik je rekao da je to zato što se organ nalik balonu ispuhuje kada mokrite. U međuvremenu, zadržavanje urina u sebi uzrokuje napuhavanje vašeg mjehura.

Smrt brže dolazi na vrata

“Ako doživite prometnu nesreću s napuhanim mjehurom, veća je vjerojatnost da ćete imati nešto što se zove intraperitonealna ruptura trbušne stijenke. Ovo može dovesti do brze smrti", rekao je liječnik.

Korisnik TikToka rekao je da ako doživite prometnu nesreću, a vaš mjehur je prazan, manja je vjerojatnost da će "puknuti", ali čak i ako se dogodi, veća je vjerojatnost da ćete dobiti ekstraperitonealnu rupturu.

Simptomi infekcije

Stručnjaci za zdjelicu već su upozoravali da ne zadržavate urin tijekom dugog putovanja automobilom jer se štetne bakterije mogu nakupiti i dovesti do infekcije mokraćnog sustava (IMS).

Simptomi infekcije mokraćnog sustava mogu uključivati:

bol ili osjećaj žarenja prilikom mokrenja

potrebu za mokrenjem češće nego inače tijekom noći

mokrenje koje izgleda mutno, tamno ili ima jak miris

iznenadna ili hitnija potreba za mokrenjem nego inače

krv u mokraći

bol u donjem dijelu trbuha ili bol u leđima, odmah ispod rebara

visoka temperatura ili osjećaj vrućine i vrtoglavica

vrlo niska temperatura ispod 36C

"Ako se ne liječe, infekcije mokraćnog sustava mogu dovesti do sepse opasne po život", rekla je liječnica Stephanie Taylor. Dodala je da predugo ignoriranje mjehura također može oštetiti dno zdjelice. "Prečesto zadržanje urina u mjehuru može uzrokovati da mišići u vašem mjehuru izgube sposobnost kontrakcije kada vam je to potrebno, što dovodi do zadržavanja urina pri čemu ne možete isprazniti mjehur. I ne samo to, također može uzrokovati neugodnu suhoću (urogenitalnu atrofiju) i inkontinenciju - kada mokrite bez namjere", objasnila je liječnica, piše The Sun.

