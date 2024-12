Ovih šest stvari radimo zimi, a vrlo su opasne: 'Najstrašnije što sam ikad vidio'

Neurolog dr. Baibing Chen otkrio ne šest naizgled bezazlenih stvari koje nikada ne bi učinio zbog rizika od moždanog udara, demencije i ozljeda. Rekao je da uobičajene navike poput odlaska kiropraktičaru, "pucketanje" vrata i nedovoljno sna mogu dovesti do većeg rizika od oštećenja mozga.

Dr. Chen je na Tik Toku poznat kao Dr. Bing, a u dva viralna videa otkrio je kojih šest stvari nikad ne bi radio. Prva je "nasilna manipulacija vratom", koju obično rade kiropraktičari, ali također uključuje i "pucketanje" vrata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Snažna podešavanja vrata mogu nositi rijedak, ali ozbiljan rizik, a to je disekcija vertebralne arterije", rekao je.

To je pukotina u arteriji koja krvlju opskrbljuje moždano deblo i kralježnicu. Kada arterija pukne, krv može iscuriti i stvoriti ugruške koji blokiraju dotok krvi u mozak te uzrokovati moždani udar, piše Daily Mail.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je mali rizik za normalne ljude, ali ako već imate slabu stijenku krvnog suda ili ako imate pukotinu za koju niste znali, vaš rizik od moždanog udara puno je veći nakon manipulacije", istaknuo je dr. Chen te je upozorio da oštećenje u ponsu, koji je dio moždanog debla, može dovesti "do jedne od najstrašnijih stvari koje sam ikada vidio, a zove se sindrom "čovjeka zaključanog u vlastito tijelo", tzv. locked-in sindrom.

Ovo iznimno rijetko stanje uzrokuje gotovo potpunu paralizaciju tijela. Oboljeli se ne mogu pomaknuti ni govoriti, ali su potpuno svjesni svega što se oko njih događa.

Neispavanost povećava rizik od demencije

"Za bol u vratu držim se sigurnijih opcija poput istezanja, nježnih vježbi ili fizikalne terapije", otkrio je neurolog. Također je rekao da nikad ne bi ignorirao glavobolju koju "osjeća drugačije" od njegovih uobičajenih.

Za ljude koji žive s kroničnim glavoboljama i migrenama, lako je ignorirati glavobolje. Međutim, kada se pojave novi simptomi ili uzorci, "to bi mogao biti znak nečeg ozbiljnog poput krvarenja, tumora ili aneurizme", rekao je dr. Chen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On je, također, dao prioritet dovoljnom broju sati sna. "Kronični nedostatak sna može povećati rizik od demencije", upozorio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijekom sna, moždane stanice i njihove veze se smanjuju, dopuštajući više prostora između stanica. To pomaže drenažu beta amiloida, proteina koji se skuplja i stvara plakove koji ometaju komunikaciju u mozgu, uništavajući ih i dovodeći do demencije.

Dr. Chen je preporučio da spavate najmanje šest sati svake noći, ali idealno bi bilo osam. On je, također, preporučio izbjegavanje plinskih grijalica. Osim što predstavljaju opasnost od požara, dr. Chen je rekao da one "mogu biti nevjerojatno opasne" zbog povećanog rizika od trovanja ugljičnim monoksidom.

Dokazano je da trovanje ugljičnim monoksidom povećava rizik od demencije jer uskraćuje mozak kisiku te uzrokuje odumiranje moždanih stanica. Dr. Chen je, također, upozorio da ako idete vani čistiti snijeg, da se prvo istegnete.

Pretjerano naprezanje može dovesti do nesvjestice

"Hladno vrijeme tjera vaš mozak da misli da ne radite toliko naporno jer vam nije vruće ili se ne znojite toliko. To je opasno jer je nešto tako jednostavno kao što je lopatanje intenzivnije je nego što ljudi shvaćaju", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napomenuo je da pretjerano naprezanje može dovesti do nesvjestice te povećati rizik od ozljeda glave. "Uvijek preporučujem istezanje barem pet do deset minuta prije bilo kakve zimske aktivnosti, uključujući lopatanje, i česte pauze", istaknuo je.

Dr. Bing je također upozorio da se ne ignoriraju znakovi sezonskog afektivnog poremećaja, vrste depresije uzrokovane nedostatkom sunčeve svjetlosti i kraćim danima zimi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovdje se ne radi samo o potištenosti. To zapravo može dovesti do značajnih kognitivnih i emocionalnih promjena, poput slabe koncentracije, umora i nedostatka motivacije. Napomenuo je da je to zato što niske razine osvjetljenja ometaju moždanu proizvodnju serotonina, hormona koji podiže raspoloženje, i melatonina, koji tijelu govori da je vrijeme za spavanje.

Neurolog je preporučio 20 do 30 minuta svjetlosne terapije ujutro kako bi se podigla razina serotonina i spriječio melatonin, kao i redovitu tjelovježba i spavanje te izlasci vani po danu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako izgleda sudski zatvor? Naše kamere u ćeliji u kojoj je bio i Vili Beroš